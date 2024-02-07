Байден продолжит призывать Конгресс США принять дополнительное финансирование для Украины, - Белый дом

План президента США Джо Байдена относительно Украины – продолжать призывать Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер после выступления Байдена с обращением в Конгресс США.

"План президента в отношении Украины состоит в том, чтобы сказать Конгрессу, что они должны действовать. Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы помочь украинцам, которые смело борются с агрессией Путина", – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Выступая перед этим брифингом Байден заявил, что законопроект, связывающий помощь Украины с обеспечением безопасности на южной границе США, сделает страну более безопасной, а легальную иммиграцию – более эффективной и соответствующей ценностям американской нации и ее международным договорным обязательствам.

Говоря об Украине, Байден напомнил, что страна находится "в затруднительном положении, защищаясь от жестокого российского нападения". Байден в очередной раз подчеркнул, что украинцы воюют смело, но критически нуждаются в помощи союзников.

"Президент говорил о действиях Путина, которые мы видели за последние пару месяцев - насколько агрессивнее он стал. И поэтому это критически необходимая военная помощь, которая нужна Украине, чтобы помочь им продолжать борьбу", - сказала Жан-Пьер.

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В Белом доме также отметили, что Джо Байден сплотил коалицию из более чем 50 стран для помощи Украине, собрав партнеров и союзников США для помощи Украины. "США продолжают выполнять свою миссию, и мы продолжим говорить Конгрессу, что они должны действовать", – добавила спикер Белого дома.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в случае если законопроект о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности будет заблокирован, это станет "глубоким разочарованием": "Как заявил президент, нет причин, почему политика должна вмешиваться в этот процесс", отметив, что текст соглашения предусматривает решение проблем иммиграционной системы – важного для всех американцев вопроса.