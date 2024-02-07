Байден продолжит призывать Конгресс США принять дополнительное финансирование для Украины, - Белый дом
План президента США Джо Байдена относительно Украины – продолжать призывать Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер после выступления Байдена с обращением в Конгресс США.
"План президента в отношении Украины состоит в том, чтобы сказать Конгрессу, что они должны действовать. Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы помочь украинцам, которые смело борются с агрессией Путина", – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Выступая перед этим брифингом Байден заявил, что законопроект, связывающий помощь Украины с обеспечением безопасности на южной границе США, сделает страну более безопасной, а легальную иммиграцию – более эффективной и соответствующей ценностям американской нации и ее международным договорным обязательствам.
Говоря об Украине, Байден напомнил, что страна находится "в затруднительном положении, защищаясь от жестокого российского нападения". Байден в очередной раз подчеркнул, что украинцы воюют смело, но критически нуждаются в помощи союзников.
"Президент говорил о действиях Путина, которые мы видели за последние пару месяцев - насколько агрессивнее он стал. И поэтому это критически необходимая военная помощь, которая нужна Украине, чтобы помочь им продолжать борьбу", - сказала Жан-Пьер.
В Белом доме также отметили, что Джо Байден сплотил коалицию из более чем 50 стран для помощи Украине, собрав партнеров и союзников США для помощи Украины. "США продолжают выполнять свою миссию, и мы продолжим говорить Конгрессу, что они должны действовать", – добавила спикер Белого дома.
Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в случае если законопроект о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности будет заблокирован, это станет "глубоким разочарованием": "Как заявил президент, нет причин, почему политика должна вмешиваться в этот процесс", отметив, что текст соглашения предусматривает решение проблем иммиграционной системы – важного для всех американцев вопроса.
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тому без цієї додаткової зможуть обійтись, якщо не буде
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 ось закон в Сенаті де більшість демократи, був 19 січня 2022, а демократи проголосували тільки 6 квітня 2022
Якщо це зробив Байден, тоді питання:
Чому стільки чекав?
Чому скоротив термін дії з "закінчення конфлікта 2014 та відвід військ" як пропонували республіканці, на фіксовану дату 1 жовтня 2023?
Чому видалив з закону звітність президента по виконанню лендліза?
Чому Байден не підтримав https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html подовження лендлізу в 2024, як пропонували республіканці?
Якась не зрозуміла гра, та на чию це користь.
Точно, що не на користь України
А яка була мета наприкінці 2022 фінроку (до 1 жовтня 2022), не підписати 1.6млрд з грошей виділених Конгресом на PDA повноваження?
Це 15% коштів котрі "згоріли" для України
Що це за хитрий план?
що спонсор закона про лендліз республіканець
а ко-спонсори: 14 республіканців, та 6 демократів
@"Ленд-ліз вже був просто не потрібним, бо він був лише в якості підстраховки на випадко якщо демократи затягували б допомогу як у цьому році."
це епічно - що демократи затягували, і затягують
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 Ось поправка 1224 - подовжити лендліз на 2024 рік
Спонсор республіканець, дата 18 квітня 2023
Палата представників де республіканці мають більшість проголосувала
та передала в Сенат 26 липня 2023
27 липня 2023, в Сенаті де більшість демократи - поправку видалили
Як так виходить, що на словах демократи За, а по документах виходить навпаки?
А вже в жовтні, демократи маючи меншість в Палаті представників, домовились з 8ма республіканцями, отримали більшість - та зняли спікера Маккарті
А зараз, чомусь не довольні новим спікером
Американцы действительно позитивно повлияли на производство СССР, в том числе и танковое, но тут спасибо нужно было говорить Альберту Кану, отцу американских городов - заводов. Советы его выписывали за огромные деньги и он проектировал не мало гигантских производств. Но говорить, что из-за Кристи т34 стал американским танком - вот это маразм гуманитария.
СЕРЬЕЗНО? Не верю, ибо судят по делам, а не балобольству!!!
А чего не разу не был задействован закон о "ленд-лизе" и не продлен?
Все очень просто, по этому закону нужно передавать уже имеющиеся оружие, а вот "помощь" можно очень выгодно раздать своим дружкам и спонсорам (в виде новых военных заказов) и получить не плохой откат как на избирательную кампанию, так и в личный (семейный) кошелек, не важно в какой форме и виде будет эта взятка!