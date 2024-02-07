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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты усиливают давление на украинцев, которые не хотят брать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

паспорт,рф

Россияне на оккупированных территориях давят на украинцев, чтобы вынудить их получить российский паспорт.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта России будут считаться иностранцами на родной земле. В этом случае им будет необходимо получить вид на жительство, который нужно постоянно подтверждать", - говорится в сообщении.

Также те, кто не получат российский паспорт, не будут иметь доступ к медицине и не смогут совершать операции с собственным имуществом

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"Фактически россияне шантажируют украинцев, чтобы изменить демографический состав захваченных регионов", - отметили в ЦНС.

Там призывали сообщать о всех причастных к принудительной паспортизации по ссылке. Это нужно, чтобы привлечь окупантов и коллаборантов к ответственности.

Автор: 

гражданство (1314) оккупация (10132) паспорт (1179) Центр национального сопротивления (562)


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Так само, як і мова.
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07.02.2024 08:52 Ответить
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07.02.2024 08:47 Ответить
Можно понять тех кому за 50-ть, у них не то уже здоровье, нет мобильности, уверености в своих силах, времени и перспектив заново выстроить жизнь на новом месте. Можно простить тех, кто младше 24-х, они еще "глупы", политически и социально незрелы, имеют малый жизненый опыт самостоятельной жизни (без помощи предков).
К остальным большие вопросы и сомнения в том, что они достойны гражданства Украины!
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07.02.2024 09:23 Ответить
Та что там рф... Тут УКРАИНА откАзывает своим гражданами в выдаче паспортов...

Так что НЕ В ТУ СТОРОНУ СМОТРИТЕ.... )))

ВРАГ ДАЁТ свои паспорта, а свои (Украина) своим же - НЕ ДАЮТ... )))

Интересно это как то в Украине это устроено...!))))
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07.02.2024 15:50 Ответить
 
 