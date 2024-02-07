Оккупанты усиливают давление на украинцев, которые не хотят брать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне на оккупированных территориях давят на украинцев, чтобы вынудить их получить российский паспорт.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта России будут считаться иностранцами на родной земле. В этом случае им будет необходимо получить вид на жительство, который нужно постоянно подтверждать", - говорится в сообщении.

Также те, кто не получат российский паспорт, не будут иметь доступ к медицине и не смогут совершать операции с собственным имуществом

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"Фактически россияне шантажируют украинцев, чтобы изменить демографический состав захваченных регионов", - отметили в ЦНС.

Там призывали сообщать о всех причастных к принудительной паспортизации по ссылке. Это нужно, чтобы привлечь окупантов и коллаборантов к ответственности.