Оккупанты усиливают давление на украинцев, которые не хотят брать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
Россияне на оккупированных территориях давят на украинцев, чтобы вынудить их получить российский паспорт.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начали подчеркивать, что с 1 июля все украинцы без паспорта России будут считаться иностранцами на родной земле. В этом случае им будет необходимо получить вид на жительство, который нужно постоянно подтверждать", - говорится в сообщении.
Также те, кто не получат российский паспорт, не будут иметь доступ к медицине и не смогут совершать операции с собственным имуществом
"Фактически россияне шантажируют украинцев, чтобы изменить демографический состав захваченных регионов", - отметили в ЦНС.
Там призывали сообщать о всех причастных к принудительной паспортизации по ссылке. Это нужно, чтобы привлечь окупантов и коллаборантов к ответственности.
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К остальным большие вопросы и сомнения в том, что они достойны гражданства Украины!
Так что НЕ В ТУ СТОРОНУ СМОТРИТЕ.... )))
ВРАГ ДАЁТ свои паспорта, а свои (Украина) своим же - НЕ ДАЮТ... )))
Интересно это как то в Украине это устроено...!))))