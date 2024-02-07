В результате атаки РФ в Киеве 9 пострадавших, 8 человек госпитализированы (обновлено)

В результате ракетной атаки РФ на Киев пострадали 9 человек, среди них - беременная женщина

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже трое госпитализированных в Голосеевском районе. Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", - информирует Кличко.

"Экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе. В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО. В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии. Всего в столице в результате вражеской атаки на данный момент - шестеро пострадавших. Трое - в Днепровском, двое из них госпитализированы. Троих доставили в больницу из Голосеевского района", - информирует Кличко.

"Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. В настоящее время пострадали 9 человек.

Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Экстренные службы работают на месте. Еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте", - отметил Кличко в 9.13.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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