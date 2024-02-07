Посол США Бринк о ракетной атаке РФ: Украина нуждается в нашей помощи

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утренний обстрел Украины.

Свою позицию она озвучила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят всех нас", - говорится в сообщении.

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Бринк отметила, что недопустимо медлить с оказанием Украине помощи в противостоянии агрессии РФ.

"Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи относительно безопасности уже сейчас", - подчеркнула посол.

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Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.

Взрывы были в Харькове, Николаеве, на Львовщине и Днепропетровщине.

В Николаеве в результате атаки погиб человек, повреждены жилые дома. В Киеве есть пострадавшие, в Голосеевском районе – возгорание в доме и на СТО. На Левом берегу повреждена тепломагистраль.

Из-за обстрела россиянами Украины Польша поднимала в воздух самолеты F-16.