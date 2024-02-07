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Новости Война
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Посол США Бринк о ракетной атаке РФ: Украина нуждается в нашей помощи

брінк

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утренний обстрел Украины.

Свою позицию она озвучила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят всех нас", - говорится в сообщении.

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Бринк отметила, что недопустимо медлить с оказанием Украине помощи в противостоянии агрессии РФ.

"Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи относительно безопасности уже сейчас", - подчеркнула посол.

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Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.

Взрывы были в Харькове, Николаеве, на Львовщине и Днепропетровщине.

В Николаеве в результате атаки погиб человек, повреждены жилые дома. В Киеве есть пострадавшие, в Голосеевском районе – возгорание в доме и на СТО. На Левом берегу повреждена тепломагистраль.

Из-за обстрела россиянами Украины Польша поднимала в воздух самолеты F-16.

Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) помощь (7789) Бринк Бриджит (185)


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Топ комментарии
+11
Та вдавіться вже своїми балачками та писаниною.
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07.02.2024 09:10
+6
Сигнал ви вже путену направили тепер нам направте 2 вагони підтримки.
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07.02.2024 09:06
+4
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07.02.2024 09:12
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Сигнал ви вже путену направили тепер нам направте 2 вагони підтримки.
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07.02.2024 09:06 Ответить
🤣
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07.02.2024 09:11 Ответить
Посел Україна потребує нашої безпекової допомоги
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07.02.2024 09:10 Ответить
Та вдавіться вже своїми балачками та писаниною.
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07.02.2024 09:10 Ответить
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07.02.2024 09:12 Ответить
Ну що ж.....чергове занепокоєння.
а тим часом Трамп і Байден міряють мексиканський кордон
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07.02.2024 09:12 Ответить
Мабуть вже товсту книгу можна написати...і тільки з одного слова--занепокоєнність
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07.02.2024 09:15 Ответить
Було - "Я є Грюнт" теперка "Я є занепокоєність" ( цей комент це безфотоний шось там ).
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07.02.2024 09:20 Ответить
Не занепокоєння - триває боротьба у Конгресі за допомогу Україні
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07.02.2024 09:58 Ответить
Ви це серйозно?
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07.02.2024 10:09 Ответить
далі будемо відбиватись красивими та добрими словами...
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07.02.2024 09:15 Ответить
Майбутній віце президент США зараз в москві у путіна щось хоче взяти (не знаю що), може якраз допомогу для України.
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07.02.2024 09:19 Ответить
то того що вигнали з Фокс Ньюз ? Що облизував велич )(уйла і Трампа
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07.02.2024 09:23 Ответить
Якщо зайти там на снн чи яху новин про Україну вже немає. Світ живе своїм мирним життям.
На Заході звикли до щоденних смертей ураїнців, це вже як закономірність не варта уваги.
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07.02.2024 09:24 Ответить
Одною рукою співчуває, другою збирає валізи !
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07.02.2024 09:27 Ответить
Це знущання таке?
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07.02.2024 10:00 Ответить
https://youtu.be/xKVO7ShP2bc?si=uMzxjub3K_PBDwzY ..

Зачем Голобородько сделал Государственный переворот в Украине?
🇺🇦 Парламентская республика стала президентской,типа а-ля Индюкович 2011 года ..
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07.02.2024 10:20 Ответить
https://youtu.be/2fx9cKEI5Kw?si=V8tDNKG6e6oRJa1v ...

С генерала Залужного переключились на Петра Порошенко... Голобородько ждёт Ростов...
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07.02.2024 10:26 Ответить
Дональд Трамп признан Судом простым чуваком...а это значит сядет за попытку Госпереворота 6 января 2020 года...
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07.02.2024 10:29 Ответить
С таким же эффектом могла бы с балкона заявить
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07.02.2024 15:13 Ответить
 
 