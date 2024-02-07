Это ежедневная реальность отважного украинского народа, - Боррель из укрытия в Киеве

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за массированной атаки РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написав в Twitter (X).

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву слышны сигналы воздушной тревоги.

Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию", – говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель добавил фото из киевского укрытия.

Напомним, 6 февраля Боррель прибыл в Киев.

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