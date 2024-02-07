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Это ежедневная реальность отважного украинского народа, - Боррель из укрытия в Киеве

боррель,укриття

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за массированной атаки РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написав в Twitter (X).

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву слышны сигналы воздушной тревоги.

Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию", – говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель добавил фото из киевского укрытия.

Напомним, 6 февраля Боррель прибыл в Киев.

Также читайте: Для выполнения плана поставок боеприпасов Украине нужно политическое решение стран ЕС, - Боррель

Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) Боррель Жозеп (784) укрытие (129)


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Топ комментарии
+14
кому він це розказував? невже саме тобі?
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07.02.2024 09:17
+11
пам'ятаю отой що з ООН Гутьєреш,поміняв памперси і на слідуючий день втік з України.
Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
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07.02.2024 09:21
+10
дед там наверное норм кирпичей наложил от звуков "хлопков")
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07.02.2024 09:12
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дед там наверное норм кирпичей наложил от звуков "хлопков")
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07.02.2024 09:12 Ответить
Поляків вже попередили, щоб не сильно там генерували цеглу, коли винищувачі будуть над містами пролітати.
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07.02.2024 09:14 Ответить
Что там Боррель, немного подмочил штаны сегодня сидя в бункере? Будешь еще рассказывать нам о каком то мире и что не нужно давать Украине оружие а то ето будет правакация и ескалация?
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07.02.2024 09:15 Ответить
кому він це розказував? невже саме тобі?
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07.02.2024 09:17 Ответить
не пести и не бреши собака кацапская
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07.02.2024 12:09 Ответить
пам'ятаю отой що з ООН Гутьєреш,поміняв памперси і на слідуючий день втік з України.
Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
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07.02.2024 09:21 Ответить
Не бачу на фото барабанів. Непорядок.
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07.02.2024 09:21 Ответить
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07.02.2024 09:22 Ответить
Непогане таке укриття. А як би наступного разу запросити Борреля в укриття в нашому будинку?
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07.02.2024 09:26 Ответить
єто где у вас? на лондонской троещине,или йоркширской борщаге?
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07.02.2024 09:31 Ответить
)(уйло показало Борелю,що він ніхто і звать його ніяк.
І так і буде,доки хвостом перед ним крутити будуть.
Фактично він ще ні разу від єс по їбалу не получав.Дали б трохи далекобійного.
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07.02.2024 09:30 Ответить
дебил кацапский конкретно у Борелля нет ни одной ракеты которую он сам мог бы передать..
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07.02.2024 12:11 Ответить
Он что-то напутал! Ежедневная реальность отважного украинского народа - это когда в мокрых окопах на передовой под паРашискими бомбами и минами стоять за свободу и независимость (не только свою)!
За сидение в бомбоубежищах медалей не дают!
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07.02.2024 09:32 Ответить
но считают героем если не втік
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07.02.2024 09:41 Ответить
Мож в цей час вже й кофта вздулась(за ним).
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07.02.2024 10:19 Ответить
прічом потужно і незламно вздулась
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07.02.2024 10:25 Ответить
після укриття щось путнє вийти може. Штайнмаєру допомогло в свій час
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07.02.2024 10:21 Ответить
Отакої..а один з угорських вилупків казав що "Кієв мірний горад, вайни нєт!"
Як тобі таке, Борель?! Не хочеш зацідити в пику ****** при нагоді?
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07.02.2024 10:34 Ответить
 
 