Это ежедневная реальность отважного украинского народа, - Боррель из укрытия в Киеве
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за массированной атаки РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написав в Twitter (X).
"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву слышны сигналы воздушной тревоги.
Это ежедневная реальность отважного украинского народа, когда Россия начала свою незаконную агрессию", – говорится в сообщении.
Кроме того, Боррель добавил фото из киевского укрытия.
Напомним, 6 февраля Боррель прибыл в Киев.
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+14 Hanka Panyanka
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Щось не чутно,щоб хотів повернутись, оцей обісраний "міратворєц".
І так і буде,доки хвостом перед ним крутити будуть.
Фактично він ще ні разу від єс по їбалу не получав.Дали б трохи далекобійного.
За сидение в бомбоубежищах медалей не дают!
Як тобі таке, Борель?! Не хочеш зацідити в пику ****** при нагоді?