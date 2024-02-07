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Новости Война
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Около двух десятков ракет сбиты сегодня над Киевом и в районе столицы

ракета

Россияне нанесли уже третий ракетный удар по Киеву в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. Ракеты заходили на столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети. Предварительно, пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети.
Ремонтные бригады энергетиков уже работают над возобновлением электроснабжения.
Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется.

Россияне сегодня применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.

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Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+3
И где они упали? Они тяжелее воздуха! ( Кроме того и ракета ПВО не игрушка! Хряпнеться мало не покажется)
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07.02.2024 09:13
+1
Если Вы внимательно читали заголовок! " Сбили над Киевом!" ( уражено)
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07.02.2024 09:38
+1
А Ми тобою, росіянин, одстрілюватися будемо. Скільки в тобі "бойвої частини" коричнєвого коліру ?
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07.02.2024 09:59
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И где они упали? Они тяжелее воздуха! ( Кроме того и ракета ПВО не игрушка! Хряпнеться мало не покажется)
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07.02.2024 09:13 Ответить
Збили на подльоте.....напевне?20 штук як не як.....десь упали.
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07.02.2024 09:34 Ответить
Если Вы внимательно читали заголовок! " Сбили над Киевом!" ( уражено)
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07.02.2024 09:38 Ответить
Ого....
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07.02.2024 09:50 Ответить
счас тебе кацап все расскажут
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07.02.2024 12:06 Ответить
Над Києвом. Зрозуміло.
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07.02.2024 09:26 Ответить
А Ми тобою, росіянин, одстрілюватися будемо. Скільки в тобі "бойвої частини" коричнєвого коліру ?
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07.02.2024 09:59 Ответить
тебе кацап только по башке могут дать тупая гусеница
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07.02.2024 12:07 Ответить
Істота москворота обізвала мене кацапом,бгггг.
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07.02.2024 12:33 Ответить
 
 