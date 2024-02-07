Около двух десятков ракет сбиты сегодня над Киевом и в районе столицы

Россияне нанесли уже третий ракетный удар по Киеву в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. Ракеты заходили на столицу несколькими волнами по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ракетного удара в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети. Предварительно, пострадал один человек. Экстренные службы ликвидируют возгорание.

В Днепровском районе в результате ракетного удара пострадали два человека. Повреждены электросети.

Ремонтные бригады энергетиков уже работают над возобновлением электроснабжения.

Информация о разрушениях и пострадавших обновляется и уточняется.

Россияне сегодня применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ.

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