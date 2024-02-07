КГВА о ситуации в Голосеевском районе: пожар с 10 по 15 этажи в доме, горит СТО. Развернут штаб

Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание в Голосеевском районе столицы после ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе возгорание в 18-этажном многоквартирном доме - пожар с 10 по 15 этажи. Также горит двухэтажное здание СТО, площадь пожара ориентировочно 800 м. кв. Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание", - говорится в .

На базе одной из близлежащих школ развернут штаб по проведению аварийно-спасательных работ.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО