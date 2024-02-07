КГВА о ситуации в Голосеевском районе: пожар с 10 по 15 этажи в доме, горит СТО. Развернут штаб
Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание в Голосеевском районе столицы после ракетной атаки РФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в Голосеевском районе возгорание в 18-этажном многоквартирном доме - пожар с 10 по 15 этажи. Также горит двухэтажное здание СТО, площадь пожара ориентировочно 800 м. кв. Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание", - говорится в .
На базе одной из близлежащих школ развернут штаб по проведению аварийно-спасательных работ.
Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.
Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.
В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, мнс само не може організувати ліквідацію
треба задіяти шобло міськради...
то я не винуватий в цьому...
кругом, щоб не робили,
комісії, штаби, засідання, інспекції...
лиш працювати нема кому.
а ці що засідають, лиш заважають.
і до чого тут, бот тупорилий???
коли система зробила країну трутнів та рабів