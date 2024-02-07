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КГВА о ситуации в Голосеевском районе: пожар с 10 по 15 этажи в доме, горит СТО. Развернут штаб

київ

Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание в Голосеевском районе столицы после ракетной атаки РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе возгорание в 18-этажном многоквартирном доме - пожар с 10 по 15 этажи. Также горит двухэтажное здание СТО, площадь пожара ориентировочно 800 м. кв. Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание", - говорится в .

На базе одной из близлежащих школ развернут штаб по проведению аварийно-спасательных работ.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

Также читайте: Ракетная атака РФ на Киев: в Голосеевском районе возгорание в многоквартирном доме, горят автомобили и помещение СТО (обновлено)

В Голосеевском районе есть возгорание в многоквартирном доме, также горят автомобили и помещения СТО

Автор: 

пожар (5936) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+5
Підари русняві.
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07.02.2024 09:39
+4
Там не написано про міськраду. Взагалі, надзвичайники завжди штаби розвертають. Там ж пошукові роботи йдуть. І представник від міськради повинен бути. Людей треба розселяти, будинок інспектувати.
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07.02.2024 10:05
+2
Там рядом ще пункт незламності, що тобі ще не вистачає, балуваний?
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07.02.2024 09:44
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Підари русняві.
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07.02.2024 09:39 Ответить
Розгорнуто штаб? Пожежників не?
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07.02.2024 09:42 Ответить
мє
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07.02.2024 09:44 Ответить
Там рядом ще пункт незламності, що тобі ще не вистачає, балуваний?
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07.02.2024 09:44 Ответить
Балуєва не стяну. С Джет Ли можу.
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07.02.2024 09:46 Ответить
В австрійських Альпах воно буде довго небо коптити.
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07.02.2024 09:59 Ответить
головне що розгорнуто штаб!
тобто, мнс само не може організувати ліквідацію
треба задіяти шобло міськради...
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07.02.2024 09:54 Ответить
Там не написано про міськраду. Взагалі, надзвичайники завжди штаби розвертають. Там ж пошукові роботи йдуть. І представник від міськради повинен бути. Людей треба розселяти, будинок інспектувати.
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07.02.2024 10:05 Ответить
Я дивлюся інтелект у людей падає з кожним роком. Вибачте, але при рангу пожежі 2 в вище завжди розгортається штаб, який керую ліквідацією подежі. Бо, напевно, щоб ліквідувати складну пожежу треба коментарі на "Цензорі" почитати. Аби щось написати
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07.02.2024 10:29 Ответить
Інколи, краще мовчати, ніж гадити…
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07.02.2024 10:38 Ответить
не позорься бот тупорылый
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07.02.2024 11:58 Ответить
ну, як що ти не бачич що в Україні керівників більше ніж робочих
то я не винуватий в цьому...
кругом, щоб не робили,
комісії, штаби, засідання, інспекції...
лиш працювати нема кому.
а ці що засідають, лиш заважають.
і до чого тут, бот тупорилий???
коли система зробила країну трутнів та рабів
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07.02.2024 12:17 Ответить
 
 