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Новости
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Обстрел Николаева: повреждено более 40 домов, попадание в жилую застройку и по промышленному объекту. ФОТОрепортаж

Около 6 утра российские захватчики нанесли удары по Николаеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В результате обстрела в городе повреждено более 40 домов. Зафиксированы попадания в жилищном секторе и по инфраструктурному объекту", - говорится в сообщении.

Он отметил, что одна из ракет попала в дорогу на территории частного жилищного сектора. Образовалась большая воронка. В настоящее время зафиксированы повреждения и частичные разрушения более 40 домов. Также поврежден газопровод и водопровод,

Наслідки обстрілу Миколаєва

Также российская ракета попала по индустриальному объекту, произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, ранее городской голова сообщил о гибели мужчины в результате обстрела.

Читайте: Атака на Николаев: повреждены жилые дома, погиб человек (обновлено)


Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва

Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27043)


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Топ комментарии
+11
Гнати обдолбаного кловуна з бандою під суд і на шибеницю! " Два роки війни, а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни! Ворог безкарно все нищить, а зелена ****.та знімає відосіки і монологи на крові українського народу. Далі справа іде до капітуляції. Дивно, що мовчить Залужний...
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07.02.2024 10:42
+5
Одно попадание Х-22. Там тонна гексогена. 40 домов пострадало.
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07.02.2024 10:06
+2
"Дивно, що мовчить Залужний..." А що може зробити Залужний? Його справа воювати із арміює ворога і витіснювати його з нашої території тими силами і засобами, які йому дадуть Верховний головнокомандувач, міністр оборони, уряд і Верхоіна Рада. Але як на мій погляд, то вся влада сьогодні в руках ОП, а всі засоби(гроші) витрачені на асфальт. Нарід 73% же побажав зробити себе разом і поржати? То якраз прийшов час не тільки ржати, а і вити. Залужний тут вже нічого не зробить, бо влада цепляється виключно за свій рейтинг і аж ніяк за захист громадян. Президент мав був внести до Вероховної Ради невідкладний законопроект про мобілізацію, це його змушує робити Конституція. А він перекадає це на когось, бо впаде його особистий рейтинг і травить Головнокомандувача різними безмозглими, серлєщами, подоляками та іншими. Ось виявляється, що головне для України, не українці і захист України, а Зеленський.
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07.02.2024 14:46
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Походу прилет Х-22, писали что на Николаев летит...
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07.02.2024 09:53 Ответить
А почему так? Для статистики : в Киеве населения - 3.5 млн, ни одного попадания. В Николаеве -всего 0.5 млн, и 40 попаданий.
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07.02.2024 10:03 Ответить
Одно попадание Х-22. Там тонна гексогена. 40 домов пострадало.
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07.02.2024 10:06 Ответить
десь на Слобідських
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07.02.2024 19:28 Ответить
в 2022 році по Амстору коли прилетіла х22 ,була тривога і персонал вийшов на перекур де вантажні рампи ..І хлопці лишились живі .
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07.02.2024 10:25 Ответить
Гнати обдолбаного кловуна з бандою під суд і на шибеницю! " Два роки війни, а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни! Ворог безкарно все нищить, а зелена ****.та знімає відосіки і монологи на крові українського народу. Далі справа іде до капітуляції. Дивно, що мовчить Залужний...
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07.02.2024 10:42 Ответить
"Дивно, що мовчить Залужний..." А що може зробити Залужний? Його справа воювати із арміює ворога і витіснювати його з нашої території тими силами і засобами, які йому дадуть Верховний головнокомандувач, міністр оборони, уряд і Верхоіна Рада. Але як на мій погляд, то вся влада сьогодні в руках ОП, а всі засоби(гроші) витрачені на асфальт. Нарід 73% же побажав зробити себе разом і поржати? То якраз прийшов час не тільки ржати, а і вити. Залужний тут вже нічого не зробить, бо влада цепляється виключно за свій рейтинг і аж ніяк за захист громадян. Президент мав був внести до Вероховної Ради невідкладний законопроект про мобілізацію, це його змушує робити Конституція. А він перекадає це на когось, бо впаде його особистий рейтинг і травить Головнокомандувача різними безмозглими, серлєщами, подоляками та іншими. Ось виявляється, що головне для України, не українці і захист України, а Зеленський.
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07.02.2024 14:46 Ответить
За Генералом Залужним стоїть Армія і у нього найвищий рейтинг у суспільстві. Тому запитання, що він може зробити (?) для дуже недалеких школяриків. Насамперед, в Залужному і в Армії єдиний порятунок Держави і Нації і зробити він і тільки він може - не дати погубити країну, не дати шоблі жидівсько-кацапських виродків здати Україну кацапам, підписати капітуляцію. А, конкретно зараз - не дати себе спіхнути покидькам з ж(ОП)и.І зробити він може (думаю, що він це уже давно зробив) - підготувати вірні собі і Україні частини і командирів на випадок, якщо спробують його усунути. Ніхто його за це не засудить, бо це єдиний шлях зберегти Державу і Націю. Залужний і Армія - єдині перешкоди продажним іудам на шляху до підписання капітуляції, утрати державності і розпуску української Армії.
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07.02.2024 18:00 Ответить
До каденції зеленського інтенсивність розрух буде збільшуватися , як раз там де є командуючі які його 🤡 мають на увазі йому треба їх міняти ,і шоб люди не підримували тих , хто проти зкленського, там будуть влучання частіши ...
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07.02.2024 10:44 Ответить
 
 