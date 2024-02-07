Обстрел Николаева: повреждено более 40 домов, попадание в жилую застройку и по промышленному объекту. ФОТОрепортаж
Около 6 утра российские захватчики нанесли удары по Николаеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"В результате обстрела в городе повреждено более 40 домов. Зафиксированы попадания в жилищном секторе и по инфраструктурному объекту", - говорится в сообщении.
Он отметил, что одна из ракет попала в дорогу на территории частного жилищного сектора. Образовалась большая воронка. В настоящее время зафиксированы повреждения и частичные разрушения более 40 домов. Также поврежден газопровод и водопровод,
Также российская ракета попала по индустриальному объекту, произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Напомним, ранее городской голова сообщил о гибели мужчины в результате обстрела.
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