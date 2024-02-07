Главный для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial сообщил своим клиентам о приостановлении сделок с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В декабре Chouzhou Commercial объявил об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Но через несколько недель банк сообщил, что прекращены все расчеты с Россией - независимо от продукции или валюты платежа.

Издание "РБК" цитирует собственника одной из российских компаний. Он жалуется, что из-за прекращения операций уже сорвалось несколько сделок.

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"Chouzhou Commercial стал основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно сурового комплаенса и географического местонахождения, поскольку его штаб-квартира расположена в городе Иу. Это один из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию", - пишет издание.

Вторичные санкции против РФ

Напомним, в декабре США указом президента Байдена значительно упростили введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против РФ. После этого от работы с российскими банками стали отказываться турецкие финансовые организации. В январе аналогичные проблемы возникли с китайскими банками. Государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.

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Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Но после введения ограничений китайские банки сократили работу с находящимися под санкциями российскими клиентами.