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Новости Санкции против России
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Главный для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с РФ

юань

Китайский банк Chouzhou Commercial сообщил своим клиентам о приостановлении сделок с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В декабре Chouzhou Commercial объявил об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Но через несколько недель банк сообщил, что прекращены все расчеты с Россией - независимо от продукции или валюты платежа.

Издание "РБК" цитирует собственника одной из российских компаний. Он жалуется, что из-за прекращения операций уже сорвалось несколько сделок.

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"Chouzhou Commercial стал основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно сурового комплаенса и географического местонахождения, поскольку его штаб-квартира расположена в городе Иу. Это один из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию", - пишет издание.

Вторичные санкции против РФ

Напомним, в декабре США указом президента Байдена значительно упростили введение ограничений в отношении банков, нарушающих санкции против РФ. После этого от работы с российскими банками стали отказываться турецкие финансовые организации. В январе аналогичные проблемы возникли с китайскими банками. Государственные банки Китая решили ужесточить условия предоставления услуг российским клиентам.

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Официально Пекин не присоединялся к санкциям против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Но после введения ограничений китайские банки сократили работу с находящимися под санкциями российскими клиентами.

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банки (1935) Китай (2954) россия (95454) санкции (11279)


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Китай не раССєя..
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07.02.2024 10:01 Ответить
Ура, ура...
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07.02.2024 10:02 Ответить
Китайські бандервіці русофобію розвели...
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07.02.2024 10:10 Ответить
Взаєморозрахунки головного спонсора тероризму і його скаженого московитського пса йдуть у тінь. І все це на фоні недієздатності США через болячку Трамп головного мозку
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07.02.2024 10:13 Ответить
220 млрд доларів товарообіг. Це багато.
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07.02.2024 10:41 Ответить
це не від не любові до ***** чи паРаші, просто на Китаї почався свій економічний п***дець. там банки та фінустанови почали сипатися, як гнилі банани. комуністична партія все намагається приховати та відцензурувати, але інформація все одно витікає в зовнішній світ і світ реагує. за минулий тиждень вартість цінних паперів Китаю на біржах впала більше, ніж на 6%, що є рекордом за останнє десятиріччя. Сініпух наказав китайським банкам викупати китайські ж цінні папери, щоб якось стримати їх стрімке знецінення, що ніяк майже не повпливало на ситуацію на біржах, але в свою чергу китайські банки почали лопатися, як мильні бульки. тому й така фігня з паРашею виходить.
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07.02.2024 10:42 Ответить
в Китае миллионы китайских инвесторов вложили свои кровные юани в акции банки а теперь получт член от панды сушенный- как бы там майдана не случилось - а еще триллионные долги строительных компаний и ихних колхозов куда девать?
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07.02.2024 11:56 Ответить
у китайських інвесторів, як і у рядових китайців, немає ніяких своїх кровних юаней, є тільки ті, що їм дозволили мати великий вождь Сі та комуністична партія. тому будуть вони сидіти нишком.
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07.02.2024 14:07 Ответить
 
 