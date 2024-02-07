Танки Leopard, боеприпасы и ПВО Skynex: Rheinmetall озвучил запланированную помощь Украине в течение двух лет

Германский оборонный концерн Rheinmetall рассказал о военной помощи, оказанной украинской армии, и пообещал в течение 2024-2025 поставить Украине еще больше оружия, в том числе снаряды, танки Leopard и системы противовоздушной обороны Skynex.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Rheinmetall.

Боеприпасы

В настоящее время Rheinmetall является единственным оборонным подрядчиком, способным поставлять ВСУ большое количество новых боеприпасов среднего и большого калибра, включая 20-мм снаряды для БМП Marder, 40-мм и 105-мм – для танка Leopard 1, а также 120-мм для Leopard 1.

К концу 2023 года в концерне изготовили и поставили 40 тысяч из 300 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитного танка Gepard.

Также Rheinmetall уже поставил в Украину несколько тысяч 155 мм артиллерийских боеприпасов и еще десятки тысяч обещает прислать в 2024 году. В то же время правительство Германии заказало на поставку несколько десятков тысяч снарядов в 2025 году.

Кроме Германии, еще одна страна-член НАТО поручила Rheinmetall поставить Украине большую партию 155 боеприпасов. Снаряды изготовит испанский производитель Rheinmetall Expal Munitions и передать их в 2025 году.

Rheinmetall поставит Украине боеприпасы

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов: будут поставлять снаряды в Украину

Боевые машины и танки

Rheinmetall также оказывает Украине поддержку в сфере боевых машин – либо благодаря программам обмена со странами-партнерами, как Греция, Словакия и Чехия, либо через прямые поставки.

К концу 2023 года Rheinmetall поставила в Украину более 100 боевых машин пехоты Marder. Последующие поставки в двузначном диапазоне состоятся в 2024 году.

Компания заключила контракт на поставку 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и двух обучающих танков Leopard 1. Передача запланирована на 2024 год.

По заказу правительств Нидерландов и Дании Rheinmetall поставляет 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два из них уже предоставлены для подготовки украинских военных. Остальные машины передадут в этом году.

Leopard 2A4 поставит оборонный немецкий концерн

Читайте также: Rheinmetall поставит десятки тысяч артиллерийских боеприпасов в Украину в 2025 году

Противовоздушная оборона Skynex

"Успех 35-мм зенитного танка Gepard в Украине подчеркивает эффективность пушечной противовоздушной обороны, особенно против крылатых ракет и беспилотников. Продолжением этой традиции является сверхсовременная система Skynex от Rheinmetall, которая также является пушечной системой", - отметили в компании.

Skynex предназначена для операций противовоздушной обороны на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны. Использование программируемых 35-мм авиационных боеприпасов Ahead, разработанных Rheinmetall именно для этой цели, значительно дешевле аналогичных систем на основе управляемых ракет. Кроме того, на 35 мм боеприпасы невозможно повлиять или отклонить с помощью электронных средств противодействия.

Системы Skynex устанавливаются на новые грузовики Rheinmetall HX 8x8 со сменным кузовом, сотни которых уже поступили на вооружение Бундесвера. В прошлом году первую систему Skynex передали украинской армии. Поставки будут продолжаться в 2024 году.

Система ПВО Skynex

Читайте также: Концерн Rheinmetall планирует выпускать в Украине танки "Пантера"

Грузовики HX

В настоящее время около 100 военно-логистических автомобилей Rheinmetall HX грузовиков работают в Украине, недавно получившей еще 26 новеньких грузовиков прямо с завода.

Грузовики HX от Rheinmetall.

Полевой госпиталь и пункт помощи

В августе 2023 года дочерняя компания Группы Rheinmetall в сотрудничестве с правительством Германии передала украинским военным полевой госпиталь "под ключ". Он включает 32 койко-места, восемь из которых для интенсивной терапии, а также самое современное медицинское и реанимационное оборудование. Эта комбинированная система на базе палаток и боксов, отвечающая немецким окружным больницам, является полноценным медицинским корпусом, полностью соответствующим стандартам НАТО.

В августе 2023 года десять украинских военнослужащих прошли 14-дневный тренинг в Германии, где научились собирать, разбирать и эксплуатировать мобильный полевой госпиталь.

Кроме того, в декабре 2023 года компания Rheinmetall передала Украине спасательную станцию. Вторая поступит в первом квартале 2024 года.

Rheinmetall передал ВСУ полевой госпиталь "под ключ"

Читайте также: Rheinmetall уже изготавливает артиллерийские снаряды для Украины и получает новые заказы, - Шмыгаль

Разведывательные системы для защиты от беспилотников

"Защита от беспилотников играет решающую роль в обороне Украины. Поэтому широкие услуги поддержки страны дополняются мобильными разведывательными системами SurveilSPIRE", - говорится в отчете компании.

Они могут вести разведку и сражаться с враждебными беспилотниками. Системы включают в себя мобильные башни наблюдения с камерами дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-беспилотники и систему командования и управления.

Десять SurveilSPIRE уже поставлены и правительство Германии заказало новую партию разведывательных систем. Rheinmetall сотрудничает над этими системами с эстонской компанией-партнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания Rheinmetall поставит Украине около 100 тысяч боеприпасов для 120-мм минометов