Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей: 29 вражеских ракет и 15 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА
В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);
- 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
- 3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);
- 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ.);
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – РФ.).
В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:
- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
"В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - добавил Залужный.
Топ комментарии
+8 igor shmatko
показать весь комментарий07.02.2024 10:20
+8 Олександр ВАЛОВИЙ
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+3 Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий07.02.2024 11:06
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Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
Після прильоту по Миколаєву пошкоджено близько 20 приватних будинків. Нажаль, одна людина, пенсіонер, загинула.
А про полігон - це взагалі якась чухня.
Бо саме ці об'єкти викликають головне занепокоєння у ворога.
Про це зазначає https://t.me/zloyodessit джерело .