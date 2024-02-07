Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей: 29 вражеских ракет и 15 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА

В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ.);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – РФ.).

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В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

"В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - добавил Залужный.

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