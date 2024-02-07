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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей: 29 вражеских ракет и 15 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА

ппо

В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения:

  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);
  • 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
  • 3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);
  • 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ.);
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – РФ.).

Также смотрите: В Украину прибыли две новые системы ПВО, сбивающие все, - Зеленский. ВИДЕО

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

"В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - добавил Залужный.

Также смотрите: Последствия ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

Сили ППО

Автор: 

ПВО (2732) Залужный Валерий (657) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+8
Гарно відпрацювали! Слава ЗСУ! 👍🙏🙏🙏
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07.02.2024 10:20
+8
Важка і важлива робота Захисників України! Дякуємо!
Слава Україні! Борімося! Поборемо! Нам Бог помагає
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07.02.2024 10:22
+3
Лол "Кому верить" .
Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
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07.02.2024 11:06
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Правила форума Совет форумчан
Гарно відпрацювали! Слава ЗСУ! 👍🙏🙏🙏
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07.02.2024 10:20 Ответить
Важка і важлива робота Захисників України! Дякуємо!
Слава Україні! Борімося! Поборемо! Нам Бог помагає
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07.02.2024 10:22 Ответить
Як написав Головнокомандувач Генерал Залужний-тримаємо Небо України.
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07.02.2024 10:32 Ответить
Боррель сьогодні трішки «ковтнув» реальності, в якій українці вже майже третій рік живуть

Тож, ДАЙТЕ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ ТА РАКЕТ
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07.02.2024 10:34 Ответить
В районі Києва збили більше десятка крилаток, спостерігав за цим фаєршоу з балкона.
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07.02.2024 11:02 Ответить
Лол "Кому верить" .
Виявляється ще є люди, які вірять рашистським ЗМІ.
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07.02.2024 11:06 Ответить
Є навіть таки екземпляри котрі заявляють, що хочуть жити не з американцями, а з кацапами
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07.02.2024 15:29 Ответить
Кыш Бабай !
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07.02.2024 11:11 Ответить
кто этого кацапа отвязал ?
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07.02.2024 11:12 Ответить
Яворовский полигон
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07.02.2024 11:15 Ответить
Не ведіться на рашистську дезу.
Після прильоту по Миколаєву пошкоджено близько 20 приватних будинків. Нажаль, одна людина, пенсіонер, загинула.
А про полігон - це взагалі якась чухня.
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07.02.2024 11:16 Ответить
завод " Океан"
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07.02.2024 11:17 Ответить
Сьогоднішньою комбінованою ракетно-дроновою атакою рашисти голрвним чином намагались поцілити у виробничі цехи з виготовлення БПЛА, а також у підготовлені бази і майданчики для розміщення літакіа F-16.
Бо саме ці об'єкти викликають головне занепокоєння у ворога.
Про це зазначає https://t.me/zloyodessit джерело .
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07.02.2024 11:12 Ответить
а попали по жилым домам в Николаеве
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07.02.2024 11:13 Ответить
 
 