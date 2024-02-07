Европа должна попытаться построить оборонное сообщество, пока Путин и Трамп угрожают и востоку, и западу, - The Guardian

Приоритеты Европы должны быть такими: во-первых, Украина; во-вторых, тратить больше и лучше на обычную оборону; в-третьих, подумать о ядерном сдерживании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для The Guardian написал историк, политический обозреватель Тимоти Гартон Эш.

"30 августа 1954 года голосование в Национальном собрании Франции уничтожило проект Европейского оборонного общества. В то же время европейская интеграция продолжилась вокруг экономического сообщества, которое остается ядром ЕС до сих пор, а европейская безопасность была построена вокруг возглавляемого США НАТО. Но сейчас, когда президент России Владимир Путин наступает с востока, а претендент на пост президента США Дональд Трамп угрожает с запада, пора пересмотреть идею самозащиты Европы", - говорится в материале.

По убеждению Эша, Европа все еще зависит от США в отношении своей обороны. Более того: Европа зависит от НАТО в отношении своей обороны, а НАТО зависит от доверия к гарантиям статьи 5 от США. Как известно, она обязывает НАТО использовать вооруженную силу, если союзник по Альянсу подвергается нападению.

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Историк отметил, что Европа должна срочно увеличить поставки боеприпасов и оружия Украине, а также тренировки украинской армии, чтобы украинские военные могли не просто защитить территорию, которую они сейчас контролируют, но и фактически переломить ход войны в 2025 году. Это должно быть целью Европы, даже если Трамп приостановит поддержку США и попытается заключить соглашение с Путиным. Европа также должна делать больше для своей обычной обороны. В отличие от первого президентства Трампа, его второе тщательно готовится, с детальными планами, разработанными аналитическими центрами.