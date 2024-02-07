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Европа должна попытаться построить оборонное сообщество, пока Путин и Трамп угрожают и востоку, и западу, - The Guardian

трамп,путін

Приоритеты Европы должны быть такими: во-первых, Украина; во-вторых, тратить больше и лучше на обычную оборону; в-третьих, подумать о ядерном сдерживании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в колонке для The Guardian написал историк, политический обозреватель Тимоти Гартон Эш.

"30 августа 1954 года голосование в Национальном собрании Франции уничтожило проект Европейского оборонного общества. В то же время европейская интеграция продолжилась вокруг экономического сообщества, которое остается ядром ЕС до сих пор, а европейская безопасность была построена вокруг возглавляемого США НАТО. Но сейчас, когда президент России Владимир Путин наступает с востока, а претендент на пост президента США Дональд Трамп угрожает с запада, пора пересмотреть идею самозащиты Европы", - говорится в материале.

По убеждению Эша, Европа все еще зависит от США в отношении своей обороны. Более того: Европа зависит от НАТО в отношении своей обороны, а НАТО зависит от доверия к гарантиям статьи 5 от США. Как известно, она обязывает НАТО использовать вооруженную силу, если союзник по Альянсу подвергается нападению.

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Историк отметил, что Европа должна срочно увеличить поставки боеприпасов и оружия Украине, а также тренировки украинской армии, чтобы украинские военные могли не просто защитить территорию, которую они сейчас контролируют, но и фактически переломить ход войны в 2025 году. Это должно быть целью Европы, даже если Трамп приостановит поддержку США и попытается заключить соглашение с Путиным. Европа также должна делать больше для своей обычной обороны. В отличие от первого президентства Трампа, его второе тщательно готовится, с детальными планами, разработанными аналитическими центрами.

Автор: 

безопасность (1104) Европа (1842) The Guardian (29)


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Топ комментарии
+3
поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу - The Guardian Джерело:
Бінго .!
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07.02.2024 10:42
+3
А по США разве еще ничего не прилетало? Сколько уже рашисты сбили американских беспилотников, сколько американских баз в том числе с жертвами было атаковано. Более того, была попытка захватить Вашингтон и подтереться Конституцией США. И на все ето никакой реакции. Ето уже не те США что были раньше. США пугают даже те кто раньше боялся перднуть из своего бункера в их направлении.
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07.02.2024 10:49
+3
*****, Льолік і Болік погрожують і сходу, і заходу. Дожили.
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07.02.2024 10:50
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Правила форума Совет форумчан
Та нічого, США теж прокинуться коли по них щось прилетить ...
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07.02.2024 10:39 Ответить
А по США разве еще ничего не прилетало? Сколько уже рашисты сбили американских беспилотников, сколько американских баз в том числе с жертвами было атаковано. Более того, была попытка захватить Вашингтон и подтереться Конституцией США. И на все ето никакой реакции. Ето уже не те США что были раньше. США пугают даже те кто раньше боялся перднуть из своего бункера в их направлении.
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07.02.2024 10:49 Ответить
да, нажаль опустили свою репутацію до плінтуса....
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07.02.2024 10:55 Ответить
прилетало
и даже приплывало - когда ссср тащили ядерные боеголовки на кубу
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07.02.2024 11:23 Ответить
Європа вже зрозуміла що іпанутим немає спокою ...
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07.02.2024 10:40 Ответить
поки Путін і Трамп погрожують і сходу, і заходу - The Guardian Джерело:
Бінго .!
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07.02.2024 10:42 Ответить
бінго то воно бінго, всі розуміють, що трамп це пи**ець, але Америка замість тюрми саджає його у крісло президента. ось таке бінго.
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07.02.2024 10:52 Ответить
Ну так я тут нічим не можу зарадити . Тому мені залишається лише - іронічно це коментувати .
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07.02.2024 11:02 Ответить
*****, Льолік і Болік погрожують і сходу, і заходу. Дожили.
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07.02.2024 10:50 Ответить
Ці два персонажі більше схожі на Бівіса та Баттхеда.
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07.02.2024 10:54 Ответить
Так, цього рудого та сірого пацюка можна порівнювати з багатьма комічними персонажами, але ж нам зовсім не до сміху зараз.
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07.02.2024 11:24 Ответить
Я мав на увазі внутрішню порожнечу або, радше, внутрішній вакуум цих щурів. А те, що вони до всього іншого нагадують кумедних недолугих мультяшних підлітків - це вже вторинне.
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07.02.2024 11:31 Ответить
Завтра Верховный Суд США признает Трампа ипанатиком по 4 статьям Уголовного кодекса США..., кандидатом от респов будет Никки Гейли...🇱🇷 Кстати кличка Трампа... рыжая Крыса
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07.02.2024 10:53 Ответить
Кремлебот, так поспішав, що забув на мову перекласти?
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07.02.2024 11:21 Ответить
саме так, + прибрати всі заводи з китаю, почати будувати заводи всього шо можна в ЄС, ***** китайозів
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07.02.2024 12:23 Ответить
 
 