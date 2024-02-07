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Новости Война
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Байден и Шольц обсудят помощь и поддержку Украины во время встречи в Вашингтоне, - Белый дом

байден,шольц

Перспективы принятия в Конгрессе США нового пакета для Украины, ситуация на поле боя, поддержка международных партнеров будут одной из главных тем встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне 9 февраля.

Об этом заявил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине, а также о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать ответ на текущую агрессию Путина", - отметил он.

Он подчеркнул, что лидеры смогут обсудить развитие событий на поле боя.

"И я не сомневаюсь, что они обсудят работу Сената, где республиканцы и демократы прилагали большие усилия, чтобы представить законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Украины", - отметил Кирби.

Также читайте: Байден продолжит призывать Конгресс США принять дополнительное финансирование для Украины, - Белый дом

Кирби убежден, что президент Байден четко объяснит канцлеру Шольцу, насколько он лично стремится добиться продолжения поддержки Украины и готов подписать законопроект, как только тот поступит в Белый дом.

"Я думаю, он также напомнит канцлеру, что (в Конгрессе – ред.) существует мощная поддержка со стороны обеих партий в обеих палатах", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он заверил, что руководство комитетов, связанных с вопросами национальной безопасности США, поддерживает продление помощи Украины.

По словам Кирби, во время встречи Байден и Шольц обсудят полный спектр событий на Ближнем Востоке, а также будут иметь возможность пообщаться по поводу подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Также читайте: США и Европа будут поддерживать Украину, мы должны послать четкий сигнал Путину, - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2787) помощь и поддержка (868) Кирби Джон (452) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+3
Очередные херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 10:42
+2
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
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07.02.2024 10:40
+2
Доки обговорювачі в 100500 раз обговорюють одне й те саме, жиртрест Ин та іранські басмачі мовчки завалюють кацапню ************.
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07.02.2024 10:43
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https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Як повідомляють одразу декілька джерел, згідно з опитуваннями минулого тижня, Байден випереджає Трампа приблизно на 11 відсоткових пунктів.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.

https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
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07.02.2024 10:40 Ответить
Було б добре.
Байден міг би використати поведінку республіканців на свою користь.
Принизити їх в очах американців.
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07.02.2024 11:05 Ответить
Очередные херанты Будабешского меморандуму...
Америка втрачає свій авторитет
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07.02.2024 10:42 Ответить
Зараз авторитет тримається на м'ясі 380 тисяч рашистів, але він обвалистья лише якщо США здатуть Україну, тому американці це ніколи не дозволять і переконують у цьому партнерів та співпрацюють із ними задля спільної допомоги
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07.02.2024 10:55 Ответить
Доки обговорювачі в 100500 раз обговорюють одне й те саме, жиртрест Ин та іранські басмачі мовчки завалюють кацапню ************.
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07.02.2024 10:43 Ответить
чергова лицемірна ,брехлива американська куйня.яку можна не слухати так само як "зетелемарахвон"
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07.02.2024 10:47 Ответить
Шольц має про що говорити, Байден про що? Що з жовтня не дає майже нічого?
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07.02.2024 10:55 Ответить
Судьбу Трампа решит завтра Верховный Суд США... рейтинг Трампа летит в пропасть...🐒🥳🐓
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07.02.2024 11:15 Ответить
Головне щоб Байден не переплутав Штольца з меркель , !
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07.02.2024 11:18 Ответить
Германия, Британия и США главные доноры Украины... потом идёт Польша Япония Норвегия Италия и Дания..на все про все 209 ярдов долларов... Голобородьке на пенсию и мильон деревьев 😁 Андрей дЕрмак получил ноль рублей. .😜🔱❤️🖤🔱💪 Слава ЗСУ Слава Генералу Залужному Потужному Гетьману України ✊✊✊🥇🥇🥇
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07.02.2024 11:21 Ответить
 
 