Байден и Шольц обсудят помощь и поддержку Украины во время встречи в Вашингтоне, - Белый дом
Перспективы принятия в Конгрессе США нового пакета для Украины, ситуация на поле боя, поддержка международных партнеров будут одной из главных тем встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне 9 февраля.
Об этом заявил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине, а также о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать ответ на текущую агрессию Путина", - отметил он.
Он подчеркнул, что лидеры смогут обсудить развитие событий на поле боя.
"И я не сомневаюсь, что они обсудят работу Сената, где республиканцы и демократы прилагали большие усилия, чтобы представить законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Украины", - отметил Кирби.
Кирби убежден, что президент Байден четко объяснит канцлеру Шольцу, насколько он лично стремится добиться продолжения поддержки Украины и готов подписать законопроект, как только тот поступит в Белый дом.
"Я думаю, он также напомнит канцлеру, что (в Конгрессе – ред.) существует мощная поддержка со стороны обеих партий в обеих палатах", - подчеркнул представитель Белого дома.
Он заверил, что руководство комитетов, связанных с вопросами национальной безопасности США, поддерживает продление помощи Украины.
По словам Кирби, во время встречи Байден и Шольц обсудят полный спектр событий на Ближнем Востоке, а также будут иметь возможность пообщаться по поводу подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Нагадаю, в чому різниця між відсотковими пунктами й відсотками. Якщо співвідношення складає, приміром, 55:44, то різниця дорівнює 11 відсотковим пунктам, а в відсотках вона значно більше: (55-44):44×100%=25%.
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/tramp-vidstae-vid-bajdena-vzhe-na-11-vidsotkovih-punktiv.htm Тобто випередження на 11 пунктів це насправді в такому випадку на чверть!
Байден міг би використати поведінку республіканців на свою користь.
Принизити їх в очах американців.
Америка втрачає свій авторитет