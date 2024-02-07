Байден и Шольц обсудят помощь и поддержку Украины во время встречи в Вашингтоне, - Белый дом

Перспективы принятия в Конгрессе США нового пакета для Украины, ситуация на поле боя, поддержка международных партнеров будут одной из главных тем встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в Вашингтоне 9 февраля.

Об этом заявил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нет сомнений, что они будут говорить о войне в Украине, а также о том, как мы можем работать вместе, чтобы дать ответ на текущую агрессию Путина", - отметил он.

Он подчеркнул, что лидеры смогут обсудить развитие событий на поле боя.

"И я не сомневаюсь, что они обсудят работу Сената, где республиканцы и демократы прилагали большие усилия, чтобы представить законопроект, который позволил бы продолжить финансирование Украины", - отметил Кирби.

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Кирби убежден, что президент Байден четко объяснит канцлеру Шольцу, насколько он лично стремится добиться продолжения поддержки Украины и готов подписать законопроект, как только тот поступит в Белый дом.

"Я думаю, он также напомнит канцлеру, что (в Конгрессе – ред.) существует мощная поддержка со стороны обеих партий в обеих палатах", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он заверил, что руководство комитетов, связанных с вопросами национальной безопасности США, поддерживает продление помощи Украины.

По словам Кирби, во время встречи Байден и Шольц обсудят полный спектр событий на Ближнем Востоке, а также будут иметь возможность пообщаться по поводу подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне.

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