Россия несет ответственность за последствия своей войны, в том числе за трагедию в Лисичанске, - представитель США при ООН Вуд

США не может проверить информацию по удару по Лисичанску, поскольку нет доказательств, однако именно Россия несет ответственность за последствия своей агрессивной войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Пока мы не смогли независимо проверить эту информацию. Соединенные Штаты выражают сожаление в связи с жертвами среди гражданского населения. Печальная реальность заключается в том, что у России нет свободы слова или независимой журналистки, поэтому такие заявления трудно подтвердить", – добавил он. .

Вуд напомнил, что российские войска вторглись на территорию мирной Украины и продолжают свои неустанные атаки. В этом контексте он выразил позицию США, что все стороны конфликта должны предпринимать шаги, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения.

И пока Россия, по словам дипломата, "делает вид обеспокоенности украинским гражданским населением на оккупированных территориях", российские войска продолжают наносить страдания украинским гражданским.

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"Когда мы приближаемся к двум годам бессмысленной и жестокой войны Путина, мы должны помнить факты, подтвержденные тяжелой работой независимых следователей", – добавил он.

Дипломат также напомнил, что все стороны конфликта должны принимать возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. И Киев это делает.

"В отличие от недостаточной прозрачности и пренебрежения России к международному праву, правительство Украины продемонстрировало готовность уважать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и полностью расследовать любые обвинения в нарушениях или злоупотреблениях, совершенных ее военными", – заявил Вуд.

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Он напомнил, что Россия продолжает отказывать в доступе к оккупированным ею частям Украины независимым следователем. Пока они имеют доступ только к освобожденным, а также территории вблизи линии фронта.

"Эти расследования показали жестокие, пропитанные кровью страдания гражданского населения и зверства, совершенные российскими войсками в Буче и многих других местах", – заявил дипломат.