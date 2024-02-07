США продолжают поставки вооружения в Украину, - Пентагон
США продолжают активные закупки оружия для Украины, закупаемой на рынке в рамках программы USAI.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Она отметила, что программа USAI предусматривает закупку нового вооружения на рынке. Это существенно отличается от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество из складов Пентагона.
"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают выполняться долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки в Украину продлятся", – сказала Сингх.
По ее словам, если США прекратит поддержку Украины, то США должны четко осознавать последствия.
"Путин не собирается останавливаться в своем стремлении к власти и контролю за границами Украины в направлении НАТО. Если Путин атакует союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку мы обязаны защищать каждый сантиметр НАТО", – добавила Сабрина Сингх.
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Президент на рівному місці, без жодних об'єктивних причин набирає негатив, розчарування і майже закиди в безпідставності рішень. І практично всіх мінусів Зеленський набирає очевидно стараннями оточення. Бо пропозиції, ідеї, ініціативи, які нищать імідж Зеленського, йдуть очевидно не від нього.
Починає закрадатись підозра, що хтось з оточення президента настільки надихнувся стрімким політичним злетом Зеленського, що вирішив повторити "історію успіху". Для чого опустити попередника дуже "корисними порадами" і продукуванням негарних конфліктів через друге-третє коло оточення. А тоді швиденько підняти власну політичну кар'єру.
Між іншим (не знаю, чи звернув на це увагу хтось ще), до публікації в західних ЗМІ повернулось визначення «комік», «колишній комік», «колишній артист». Майже 2 роки в позначеннях цього не було (крім лобійованих Кремлем публікацій, звісно). Що стало причиною повернення отаких акцентів при згадуванні чи аналізі дій Зеленського - непоясненні для Заходу наполовину підкилимні дії щодо успішного у модерній війні Головкома в розпал ворожого наступу чи щось ще - невідомо. Але отака тенденція помічена.
Ситуацію навіть не назвеш «конфліктом між Зеленським і Залужним» - бо для конфлікту необхідні дві сторони. А Залужний в цьому досі так і не бере участі. А от Зеленського тягнули-тягнули (чутками, приватними заявами дальшого оточення тощо), і таки вже втягнули в це, змусили до оприлюднення позиції. Тим більший негатив це продукує щодо Зеленського в партнерів і в українських виборців - і через безпідставність дій, і через заплутані способи інформувати про можливе чи вже наявне рішення, і через те, що дуже явно «хвіст крутить псом», а для сталих владних інституцій Заходу це абсолютно неприйнятний механізм.
Це справді дивно: замість використовувати на вигоду собі очевидний позитив від представлення тандему «переможний суворий генерал і стійкий суворий президент, які разом витягують країну в найтяжчі часи» (це навіть візуалізується прекрасно для пропагандистських цілей) - злити це все в підкилимні ігрища третіх осіб і їхніх особистих політичних амбіцій. Політичних амбіцій, котрі будуть безсенсові, якщо держава не переможе у війні - не буде ні держави, ні політики.
Так, тут потужно діє суб'єктивний чинник: все ж звичне оточення, звичка до довіри, до рівноправності в прийнятті серйозних рішень. Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу Зеленського.
‼️‼️‼️Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу Зеленського.
СТОСОВНО ЕРМАКА - він зросся з Пинчуком. Пинчук таким чином спасае свої активи в Україні і гарантує собі спокійно майбутне. ХОЧА КУЧМУ треба посадити за Будапешт. Но ВР мовчить, тому що Ермак вже працюе на Пинчука
У них там скидки на оптовые закупки...
П.С.
Это была бы сделка века! Представляете хлебало кацапов, когда по ним полетели бы аналогичные "шахеды" !?
Поки вони літак не збили, у нас не було з ними ніяких конфліктів. Сильної дружби теж не було, але і не ворогували.
Тому Іран, як мінімум, міг би зайняти позицію в стилі Туреччини/Індії - торгувати і з нами, і з москалями...
От у них там Трамп президент чи цар, чи просто більшість людей взагалі не розуміє, як влаштований світ і що земля не плоска?