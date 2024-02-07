США продолжают поставки вооружения в Украину, - Пентагон

США продолжают активные закупки оружия для Украины, закупаемой на рынке в рамках программы USAI.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что программа USAI предусматривает закупку нового вооружения на рынке. Это существенно отличается от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество из складов Пентагона.

"Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают выполняться долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки в Украину продлятся", – сказала Сингх.

По ее словам, если США прекратит поддержку Украины, то США должны четко осознавать последствия.

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"Путин не собирается останавливаться в своем стремлении к власти и контролю за границами Украины в направлении НАТО. Если Путин атакует союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку мы обязаны защищать каждый сантиметр НАТО", – добавила Сабрина Сингх.