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Послабление помощи Украине подтолкнет Китай к агрессии, - Пентагон

сінгх,сабріна

Ослабление поддержки США может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы ошибемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что борьба Украины за свой суверенитет посылает сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что нарушение международного порядка, основанного на правилах, имеет высокую цену.

"Зато если поддержка Украины со стороны Америки пошатнется, это создаст другой, опасный сигнал", - отметила Сингх.

Если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, нужно четко отдавать себе отчет в последствиях.

Также читайте: США продолжают поставки вооружения в Украину, - Пентагон

"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины, в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы привержены защите каждого сантиметра НАТО", - указала Сингх.

В этой связи она подчеркнула, что перед Америкой стоит выбор: либо выделить средства сейчас, чтобы помочь Украине, либо оплатить гораздо большую цену потом, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.

Автор: 

Пентагон (1449) Украина (44934) поддержка (679) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+9
Саме головне шоб американські хлопці та їх батьки, коли їм прийдеться гинути у Європі та десь біля Гонконгу, пам'ятали шо вони гинуть завдяки діяльності республіканській партії США та Трампу сьогодні, та за яких та за котрого вони проголосують завтра.
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07.02.2024 11:36
+2
Зараз вже гинуть.Скидують безпілотники бомбочки.Відбувається це зараз.
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07.02.2024 11:46
+1
І тому при приході демів до влади ми знімаємо додаткові мита з товарів вироблених в Китаї, щоб він отримав більше прибутків та міг нарощувати військовий потенціал...
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07.02.2024 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Саме головне шоб американські хлопці та їх батьки, коли їм прийдеться гинути у Європі та десь біля Гонконгу, пам'ятали шо вони гинуть завдяки діяльності республіканській партії США та Трампу сьогодні, та за яких та за котрого вони проголосують завтра.
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07.02.2024 11:36 Ответить
Зараз вже гинуть.Скидують безпілотники бомбочки.Відбувається це зараз.
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07.02.2024 11:46 Ответить
Масштаб поки шо не той.
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07.02.2024 11:51 Ответить
Так і не буде більшого масштабу.Це казочки для дурнів.США по озброєнню на першому місці з тотальною перевагою на морях і океанах.Хто буде воювати проти них?
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07.02.2024 11:53 Ответить
Сліпий казав - ясно бачу шо нічого не буде.
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07.02.2024 11:56 Ответить
Тут є факти.Тайвань це прямі інтереси США.От починає якусь війну чи операцію Китаю і що? Припливають туди три авіаносці з купою авіації,кораблів,ядерних підводних човнів,з крилатими ракетами.І що Китай протиставить цьому? Погрози ядерною бомбою? Так це смішно. В США одразу є 14 човнів на кожному по 24 балістичних ракет Трайдент 2,яка в свою чергу має по 14 термоядерних боєголовок.Китай буде тільки пижитись і все.
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07.02.2024 12:02 Ответить
Скільки вже сотень тисяч загиблих "американських найманців" ти побачив у російській пропаганді?
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07.02.2024 11:59 Ответить
Не найманців.А гинуть в базах на Близькому Сході.Я за це казав.В нас гинуть тільки добровольці,які вже до регулярної армії відношення не мають.І їх загинуло не багато.
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07.02.2024 12:07 Ответить
чучело ти тупе
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07.02.2024 13:12 Ответить
І тому при приході демів до влади ми знімаємо додаткові мита з товарів вироблених в Китаї, щоб він отримав більше прибутків та міг нарощувати військовий потенціал...
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07.02.2024 11:37 Ответить
Це все зроблено для того,щоб не було ескалації.
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07.02.2024 11:47 Ответить
І зараз деми зупинили лендліз, затримують поставки далекобійної зброї і забороняють бити по раші з тим же мотивом щоб не було ескалації
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07.02.2024 13:34 Ответить
Там, швидше, через те, що допомоги Тайваню не буде...
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07.02.2024 11:44 Ответить
Нападу на Тайвань не буде, бо комуністи там програли на вибораіх і Китай не полізе туди, де народ не у гробу їх бачив. Хай спробують китайці дізнатися чи буде допомога Тайваню чи ні і будуть кров'ю харкати як рашисти на Україні, які 10 років втративши 380 тисяч орків не можуть захопити навіть одну українську область
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07.02.2024 12:05 Ответить
Китайская экономика летит в трубу круче всех в Мире... Фондовый рынок обвалился на 35%>>>а это значит...что? правильно.. краснопузые Шизофреники повторяют дохлый СССР...👺👹 два дебила это не сила...
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07.02.2024 11:58 Ответить
Уже смешно читать эту дурочку.
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07.02.2024 12:01 Ответить
Внешний долг Китая превысил сумму 300 триллионов долларов... обезьяны...не берите в долг... вяличие краснопузое лопнет..😁😜
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07.02.2024 12:07 Ответить
Шо там у тебя, метадон? Просто если верить гуглу, внешний долг Китая 2,38 триллионов. Расскажи, как это происходит, ты чапаешь или бахаешься в обед и "выходишь в сеть", так?)
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07.02.2024 12:48 Ответить
США вже не те, ЄС треба брати на себе роль лідера, хєрачити військові заводи і зброю наповну
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07.02.2024 12:21 Ответить
 
 