Послабление помощи Украине подтолкнет Китай к агрессии, - Пентагон

Ослабление поддержки США может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы ошибемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе", - отметила представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что борьба Украины за свой суверенитет посылает сигнал авторитарным режимам по всему миру о том, что нарушение международного порядка, основанного на правилах, имеет высокую цену.

"Зато если поддержка Украины со стороны Америки пошатнется, это создаст другой, опасный сигнал", - отметила Сингх.

Если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, нужно четко отдавать себе отчет в последствиях.

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"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины, в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы привержены защите каждого сантиметра НАТО", - указала Сингх.

В этой связи она подчеркнула, что перед Америкой стоит выбор: либо выделить средства сейчас, чтобы помочь Украине, либо оплатить гораздо большую цену потом, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.