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Новости Война
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На Киевщине и в ряде регионов тревога из-за угрозы баллистики

Днем 7 февраля в ряде регионов Украины снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог. 

По состоянию на 11.38 карта тревог такова:

Повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (784)


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Балістика - це частина фізики.
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07.02.2024 11:50 Ответить
Якось дивно виглядає карта тривог виходячи з тх балістичних ракет!!!
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07.02.2024 11:55 Ответить
 
 