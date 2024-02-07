На Киевщине и в ряде регионов тревога из-за угрозы баллистики

Днем 7 февраля в ряде регионов Украины снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 11.38 карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.