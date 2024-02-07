На Киевщине и в ряде регионов тревога из-за угрозы баллистики
Днем 7 февраля в ряде регионов Украины снова объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 11.38 карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
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Роман Дузінкевич
показать весь комментарий07.02.2024 11:50 Ответить Мне нравится 0
Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий07.02.2024 11:55 Ответить Мне нравится 0
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