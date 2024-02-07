МКС выступает против специального трибунала за военные преступления РФ в Украине, - The Guardian

Международный криминальный суд пытается блокировать усилия Украины добиться судебного разбирательства военных преступлений РФ и выступает против создания специального международного трибунала над руководством России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian.

"Международный криминальный суд находится в состоянии досадной войны за сферы влияния, блокирующей усилия Украины по созданию специального международного трибунала, уполномоченного судить руководство России за преступления, совершенные в Украине", - утверждает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала.

Он возложил ответственность за тупик на Карима Хана, прокурора МКС, и некоторых неназванных судей этого суда, базирующегося в Гааге международного органа. По его словам, они выступают против специального международного трибунала не по принципиальным соображениям, а из-за войны за свои интересы.

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МКС может предъявить обвинения в военных преступлениях, но не имеет юрисдикции в отношении РФ, поскольку она не является участницей Римского статута, учредительного договора МКС.

Вместо этого МКС пытается предъявить обвинение президенту РФ Владимиру Путину в связи с похищением детей из Украины.

По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" - США, Великобритания и Франция, нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

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В то же время остаются опасения, что Генеральная ассамблея ООН или Совет безопасности могут не проголосовать за создание трибунала, что снизит его международную легитимность.

Россия может наложить вето на любой трибунал, если Совбезу будет предложено создать такой орган.

Однако глава юридического департамента ЕС по иностранным делам Франк Хоффмайстер призвал "проявить дозу реализма" относительно альтернативного варианта создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам задали вопрос о создании реестра ущерба в Украине, нанесенного Россией.

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Другой вариант – Совет Европы должен создать этот орган на основе многостороннего договора, но это стало бы подтверждением того, что Глобальный Юг исключен из системы международного правосудия, в которой доминирует Запад.

"Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Накажем Путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала", - добавил Хоффмайстер.