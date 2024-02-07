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МКС выступает против специального трибунала за военные преступления РФ в Украине, - The Guardian

мкс

Международный криминальный суд пытается блокировать усилия Украины добиться судебного разбирательства военных преступлений РФ и выступает против создания специального международного трибунала над руководством России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Guardian.

"Международный криминальный суд находится в состоянии досадной войны за сферы влияния, блокирующей усилия Украины по созданию специального международного трибунала, уполномоченного судить руководство России за преступления, совершенные в Украине", - утверждает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала.

Он возложил ответственность за тупик на Карима Хана, прокурора МКС, и некоторых неназванных судей этого суда, базирующегося в Гааге международного органа. По его словам, они выступают против специального международного трибунала не по принципиальным соображениям, а из-за войны за свои интересы.

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МКС может предъявить обвинения в военных преступлениях, но не имеет юрисдикции в отношении РФ, поскольку она не является участницей Римского статута, учредительного договора МКС.

Вместо этого МКС пытается предъявить обвинение президенту РФ Владимиру Путину в связи с похищением детей из Украины.

По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" - США, Великобритания и Франция, нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

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В то же время остаются опасения, что Генеральная ассамблея ООН или Совет безопасности могут не проголосовать за создание трибунала, что снизит его международную легитимность.

Россия может наложить вето на любой трибунал, если Совбезу будет предложено создать такой орган.

Однако глава юридического департамента ЕС по иностранным делам Франк Хоффмайстер призвал "проявить дозу реализма" относительно альтернативного варианта создания суда путем голосования на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что хотя 140 государств на Генеральной ассамблее проголосовали за осуждение действий России, поддержка упала ниже 100, когда странам задали вопрос о создании реестра ущерба в Украине, нанесенного Россией.

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Другой вариант – Совет Европы должен создать этот орган на основе многостороннего договора, но это стало бы подтверждением того, что Глобальный Юг исключен из системы международного правосудия, в которой доминирует Запад.

"Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Накажем Путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала", - добавил Хоффмайстер.

Автор: 

россия (95454) Украина (44934) Международный уголовный суд (233) военные преступления (1432)


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Топ комментарии
+36
Нахер эти все организации нужны, если агрессор не может быть осуждён?
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07.02.2024 11:58
+16
для того, щоб судити російський режим, треба його перемогти, причому так, щоб вони погодились на капітуляцію. Щось не дуже схоже, що все до того йде.
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07.02.2024 12:01
+16
...безвідповідальні, валютні хвойди промишляють в усіх кутках Світу
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07.02.2024 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Нахер эти все организации нужны, если агрессор не может быть осуждён?
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07.02.2024 11:58 Ответить
Для того їх і створювали щоб не було можливості притягнути до відповідальності . ООН створили хіба для підтримання миру у світі ? Хрін там - щоб надати засновникам можливість свою власну агресію загорнути у обкладинку " умиротворення " ((.
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07.02.2024 13:06 Ответить
ООН створювали,щоб було лехше було надіти намордники на людей планети.Контроль натовпу-ось головна мета.
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07.02.2024 13:40 Ответить
оон - гандон....
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07.02.2024 15:05 Ответить
Зрада.. Зрада добра і світла..
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07.02.2024 12:00 Ответить
для того, щоб судити російський режим, треба його перемогти, причому так, щоб вони погодились на капітуляцію. Щось не дуже схоже, що все до того йде.
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07.02.2024 12:01 Ответить
Категорично не погоджуюсь. Бо знаю інше. Але тут спрацьовує московітська традиція: МЕХА И ЗЛАТО города берут. А ласих до цього чиновників ТИМ ПАЧЕ.
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07.02.2024 12:17 Ответить
...безвідповідальні, валютні хвойди промишляють в усіх кутках Світу
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07.02.2024 12:02 Ответить
Це називається іншим словом-договорняки.
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07.02.2024 13:41 Ответить
Всі ці організації повні імпотенти. Дешевше просто валити, без суду. Може й в нас з'явиться підрозділ, який буде займатись виконанням вироків. А там всім причетним - повинна бути смертна кара.
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07.02.2024 12:03 Ответить
Інші світові лідори малося на увазі, тільки на букву п? Бо усі, хто першим, вводив війська, на територію іншої держави, без рішення ООН, чи не діяв у відповідь на неспровокований акт агресії, здійснений по відношенню до його країни, по факту злочинці згідно міжнародному законодавству?
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07.02.2024 12:03 Ответить
Коротше, світ скатується у парадигму "хто сильніше той і правий". Який сенс у міжнародному праві, законах і нормах якщо нема кому судити за порушення цих всіх речей.
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07.02.2024 12:05 Ответить
як неочікувано, а насправді прогнозовано..., це ж прекрасно - отримувати захмарні зарплати, збиратися раз на рік та раз на 10 років виносити один вирок..., така ж беззмістовна, зарозуміла та марна організація... як й всі на кшталт оон та мчх
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07.02.2024 12:05 Ответить
Україну зливають по всіх пунктах .
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07.02.2024 12:06 Ответить
Кацапські Чемоданчики ( з баблом ) працюють гарно
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07.02.2024 12:08 Ответить
Нащо ті суди взагалі...Вислідили,спіймали,за яйця повісили...і табличку:обстрілював українські міста...
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07.02.2024 12:09 Ответить
Аби натівські вояки воювали в Україні, то ніяке МКС нічого не гальмував би. А то, в Україні гинуть люди як у Другу світову, а Другий світ споглядає та ще й палки у колеса встромляє, курво. Добре сидіти у м'якому креслі і розмірковувати про Справедливість для всіх. А Справедливість одна - немає на землі життя вбивцям касапам.
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07.02.2024 12:10 Ответить
Виглядає ж так,що Захід зацікавлений щоб українці якнайбільше гинули у війні,чи я кажу якесь рашистьке ІПСО
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07.02.2024 13:45 Ответить
Пожартую. Коли здається, то хрестись. Заходу байдуже кількість загиблих українців. Заходу потрібне лише одне - перебувати у захисті. Під натівською парасолькою в часи Холодної війни, зараз за спиною України. Лише не воювати. Хто й скільки загине за їх безпечне поїдання піци, то другорядне питання. Якщо можна відкупитись - відкупляться без питань. Якщо треба пожертвувати - пожертвують будь-чим. Бо воювати дуже небезпечно. Давити на них "давайте зброю!" - небезпечно. Бо у них є варіант Б. НАТО. Небезпечний варіант, бо гинути будуть вже й вони. Але на рівні підсвідомості вони відчувають себе у захисті. Турбує їх лише те, що пожежа може перекинутись на їх домівку. Але не зараз. То щось вигадаємо. Як з газом.
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07.02.2024 15:09 Ответить
Ето все что нужно знать о международном праве, ценностях и международных законах. И ето они еще будут нам рассказывать про коррупцию.
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07.02.2024 12:44 Ответить
Ну який сенз з ціх судів, ООНів, ОБСЄ та іншого лайна? Навіть якщо вони всі найжорсткішим чином засудять дії ***** - нічогісінькі не зміниться! Є одне вирішення цієї проблем - ******* ********* поки не посиніє, та і на це ні хто з імпотентів не здатний крім України... та вони падло ще й зброю не дають...
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07.02.2024 13:18 Ответить
Зброю нам дають саме тоді і рівно стільки, щоб цей танок смерті не закінчувався.
Panem et circenses…
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07.02.2024 13:48 Ответить
..нашли одного офицерика ГРУ рфии,найдем и спящих агентов мокшании,а Ф.Сэндсу очень импонируют военные преступления *****...Обидчивым стал,а домик откуда !!!! Продолжать....
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07.02.2024 13:21 Ответить
Это полностью управляемая организация. Предположительно из Лондона. Значит у западных элит есть свои причины.
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07.02.2024 13:29 Ответить
Поки Україною керують "Зелені ФСБшники"-жодних трибуналів не буде.
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07.02.2024 14:07 Ответить
 
 