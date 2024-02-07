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Один из ключевых свидетелей по делу Червинского не явился на судебное заседание

богачук,червінський

Один из основных свидетелей по делу полковника ССО Романа Червинского не явился на судебное заседание Шевченковского районного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативный сотрудник СБУ, на допросе которого в судебном заседании настаивает сторона защиты, не явился ни вчера, ни сегодня.

"Свидетель сообщил мне через средства телефонной связи, что его срочно отправили в командировку сегодня утром. Это личное мое отношение, но я уже не верю в такие совпадения. Вчера - совпадение, сегодня - совпадение, за полчаса до судебного заседания", - заявил сегодня в суде адвокат Константин Глоб.

Адвокаты и раньше подавали ходатайство о допросе этого свидетеля на разных судебных заседаниях. В своих объяснениях к ходатайствам они акцентировали на том, что спецоперация начиналась в Службе безопасности Украины, сотрудник которой информировал свое непосредственное руководство, которое, в свою очередь, согласовало его действия с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым.

При этом Червинский – в то время и.о. командира одной из частей Сил специальных операций, – по словам его защитников, не возглавлял и не проводил разведывательного мероприятия, как утверждает следствие, а входил в состав совместной рабочей группы и должен был координировать действия военных и СБУ. Поэтому сторона защиты и подавала ходатайство о допросе на судебном заседании оперуполномоченного сотрудника СБУ, поскольку считает, что он сможет подтвердить, что Червинский согласовывал свои действия со своим руководством и не действовал самовольно.

Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении содержания Червинского под стражей.

Также читайте: Это нарушение права Червинского на справедливый суд, – адвокат Куса о действиях судей

Дело Романа Червинского

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.

Также смотрите: Суд отказал Червинскому в жалобе на бездействие ГБР. ВИДЕО

Автор: 

суд (25090) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+21
малюк продовжує виконувати накази другого поверху Банкової. Прикро.
Так ми можемо все ********.
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07.02.2024 12:51
+17
Звільнення та свобода розвідника Червінського залежить від
однієї людини із Банковоі , бо це він запроторив Романа до
буцегарні і продовжує знущатися над ним та закрити рота назавжди !!

Зеленський , вам такого свавілля над патріотами нашоі краіни ніколи не пробачать украінці 😠
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07.02.2024 12:53
+14
Затягують зелені. Сподіваюся що вже не довго. Скоро їх час закінчиться ! А не підуть -народ змете нафіг!!!
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07.02.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Свідок не може бути постійно у відрядженні чи на оперроботі...
Рано чи пізно дасть покази !!!
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07.02.2024 12:49 Ответить
Якщо з ним "випадково" щось не трапиться... Не розумію, чого його у відряджені неможна допросити по вотсаппу ... Я б на місці адвокатів Червинського саме на тому наполягав... Й ще одне не понятно: що - цей свідок був один, хто знав ? У нього немає начальства ? Він не працював у группі ?
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07.02.2024 13:56 Ответить
на 11.00 він не прибув - "раптово" відправили....
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07.02.2024 14:00 Ответить
малюк продовжує виконувати накази другого поверху Банкової. Прикро.
Так ми можемо все ********.
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07.02.2024 12:51 Ответить
Верхівку сбу дискредитовано повністю. Шкода тих працівників, котрі досі дотримуються присяги і вірно служать народу України.
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07.02.2024 13:16 Ответить
дискредитована влада або призначає дискредитованих, або тих, хто готовий сам дискредитуватись. А таких *****.
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07.02.2024 13:26 Ответить
це право надали йому тринадцять з половиною мільйонів. І тут вже нічого не поробиш.
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07.02.2024 13:28 Ответить
Тут тіки одне - шоб сомільє неразбодяжував - а давав серьозні і велики дози. І все вийде.
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07.02.2024 14:26 Ответить
не сподівайтесь, його бережуть. Бо він запорука безпечного подальшого існування сомельє.
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07.02.2024 15:11 Ответить
Звільнення та свобода розвідника Червінського залежить від
однієї людини із Банковоі , бо це він запроторив Романа до
буцегарні і продовжує знущатися над ним та закрити рота назавжди !!

Зеленський , вам такого свавілля над патріотами нашоі краіни ніколи не пробачать украінці 😠
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07.02.2024 12:53 Ответить
не згоден!
якщо би ключові свідки (3-4 особи, можливо навіть 2-3 особи) не трималися за свої генеральські посади і дали правдиві точні (повні) покази і свідчення - справа Червінського би розвалилася......
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07.02.2024 12:57 Ответить
Немає жодноі справедливоі справи проти Романа ,
бо його судять за критику Зеленського і його команди за те , що
Червінський оприлюднив докази про звільнення вагнерівців ,
які перебували в Білорусі😡
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07.02.2024 13:05 Ответить
причём в прямом эфире зеленское чучело это и подтвердило своим ротиком
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07.02.2024 14:00 Ответить
вонючим ротіком
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07.02.2024 14:01 Ответить
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07.02.2024 14:00 Ответить
Затягують зелені. Сподіваюся що вже не довго. Скоро їх час закінчиться ! А не підуть -народ змете нафіг!!!
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07.02.2024 12:55 Ответить
Зелені не затягують суд - зелені створили умови, коли генерали знають, що в разі надання правдивих свідчень суду будуть звільнені із своїх посад!
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07.02.2024 13:03 Ответить
Не з'явився, то з'явіться до нього самі. По відосику . Трясця, у країні зеленської цифровізації немає відеоконференцій ? Суди заочно судять тих, кому допомогли втекти від правосуддя за три дев'ять земель. А тут в Україні один одного знайти не можуть ! Начебто смартфони та планшети тільки у пенсіонерів !!! Геть це ***... дістало ! А хто його розвів ? Зеленський з дЄрмаком чи не так ? РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ !!!!!!!
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07.02.2024 12:56 Ответить
його терміново відправили у відрядження...
повістку отримав - але не прибув...
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07.02.2024 12:59 Ответить
Шановне судейство коли сменится власть,куди тікати будемо?
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07.02.2024 13:01 Ответить
сформують нові торби та понесуть новій владі... все залежить від того, хто прийде.
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07.02.2024 13:10 Ответить
Судді, прокурори та поліція служать будь-якій владі. Вони аполітичні і для всіх "зручні".
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07.02.2024 13:24 Ответить
так цеж не умка та не корупціонер...його зелені покидьки не випустять
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07.02.2024 13:07 Ответить
...пахне змовою,дуже виразно, проти полковника Червінського.
Ми чекаємо на ПРАВОСУДДЯ.
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07.02.2024 14:09 Ответить
100% - а змова проти професійного розвідника Червінського ,
так як він знає все , про злочини діючоі влади 😠
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07.02.2024 14:31 Ответить
говнюкович теж думав правити вічно..
Ще побачимо на лаві підсудних і єрмака .і рєзнікова
хламідію..усю зелену плісняву
якщо їх солдати не перестріляють
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07.02.2024 14:34 Ответить
Мій прогноз по справі:

1. Червінського з вірогідністю більше 75% не випустять, оскільки питання в особистій образі Зеленського.
2. Справа не буде розвиватися - вірогідність більше 75%, тобто це буде ув'язнення без вироку суду. Згадайте справу Ріфмайстра.
3. Можливо, в наступні 2-4 роки щось відбудеться і владу буде переформатовано. Тоді з'явиться шанс на звільнення Червінського.
4. На підході справи проти інших військових. Просто відчуття.

PS. Дуже, дуже сподіваюся, що я помиляюсь.
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07.02.2024 15:07 Ответить
Свідку для його ж безпеки краще скоріше прийти до суду і дати свідчення. Інакше він може не дожити до наступного засідання.
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07.02.2024 15:25 Ответить
Обвинувачі та судді полковника Червінського. Хто вони?
https://www.youtube.com/watch?v=6npuOmMujdQ

ШПИГУН з аеродрому.
https://zaxid.net/shpigun_z_aerodromu_n1577723

І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?----https://www.youtube.com/watch?v=xwCHQzR4aBk

На біса нам така Вища рада правосуддя?
https://24tv.ua/vishha-rada-pravosuddya-shvalila-dva-oburlivi-rishennya-31-sichnya_n2485648

Хто розмінував Чонгар? Розслідування Генерала Григорія Омельченка
https://www.youtube.com/watch?v=xsEtpkxk_ww&t=256s
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07.02.2024 18:45 Ответить
 
 