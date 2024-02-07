Один из ключевых свидетелей по делу Червинского не явился на судебное заседание
Один из основных свидетелей по делу полковника ССО Романа Червинского не явился на судебное заседание Шевченковского районного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Оперативный сотрудник СБУ, на допросе которого в судебном заседании настаивает сторона защиты, не явился ни вчера, ни сегодня.
"Свидетель сообщил мне через средства телефонной связи, что его срочно отправили в командировку сегодня утром. Это личное мое отношение, но я уже не верю в такие совпадения. Вчера - совпадение, сегодня - совпадение, за полчаса до судебного заседания", - заявил сегодня в суде адвокат Константин Глоб.
Адвокаты и раньше подавали ходатайство о допросе этого свидетеля на разных судебных заседаниях. В своих объяснениях к ходатайствам они акцентировали на том, что спецоперация начиналась в Службе безопасности Украины, сотрудник которой информировал свое непосредственное руководство, которое, в свою очередь, согласовало его действия с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым.
При этом Червинский – в то время и.о. командира одной из частей Сил специальных операций, – по словам его защитников, не возглавлял и не проводил разведывательного мероприятия, как утверждает следствие, а входил в состав совместной рабочей группы и должен был координировать действия военных и СБУ. Поэтому сторона защиты и подавала ходатайство о допросе на судебном заседании оперуполномоченного сотрудника СБУ, поскольку считает, что он сможет подтвердить, что Червинский согласовывал свои действия со своим руководством и не действовал самовольно.
Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении содержания Червинского под стражей.
Дело Романа Червинского
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностного лица Государственной фискальной службы.
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Рано чи пізно дасть покази !!!
Так ми можемо все ********.
однієї людини із Банковоі , бо це він запроторив Романа до
буцегарні і продовжує знущатися над ним та закрити рота назавжди !!
Зеленський , вам такого свавілля над патріотами нашоі краіни ніколи не пробачать украінці 😠
якщо би ключові свідки (3-4 особи, можливо навіть 2-3 особи) не трималися за свої генеральські посади і дали
правдивіточні (повні) покази і свідчення - справа Червінського би розвалилася......
бо його судять за критику Зеленського і його команди за те , що
Червінський оприлюднив докази про звільнення вагнерівців ,
які перебували в Білорусі😡
повістку отримав - але не прибув...
Ми чекаємо на ПРАВОСУДДЯ.
так як він знає все , про злочини діючоі влади 😠
Ще побачимо на лаві підсудних і єрмака .і рєзнікова
хламідію..усю зелену плісняву
якщо їх солдати не перестріляють
1. Червінського з вірогідністю більше 75% не випустять, оскільки питання в особистій образі Зеленського.
2. Справа не буде розвиватися - вірогідність більше 75%, тобто це буде ув'язнення без вироку суду. Згадайте справу Ріфмайстра.
3. Можливо, в наступні 2-4 роки щось відбудеться і владу буде переформатовано. Тоді з'явиться шанс на звільнення Червінського.
4. На підході справи проти інших військових. Просто відчуття.
PS. Дуже, дуже сподіваюся, що я помиляюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=6npuOmMujdQ
ШПИГУН з аеродрому.
https://zaxid.net/shpigun_z_aerodromu_n1577723
І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?----https://www.youtube.com/watch?v=xwCHQzR4aBk
На біса нам така Вища рада правосуддя?
https://24tv.ua/vishha-rada-pravosuddya-shvalila-dva-oburlivi-rishennya-31-sichnya_n2485648
Хто розмінував Чонгар? Розслідування Генерала Григорія Омельченка
https://www.youtube.com/watch?v=xsEtpkxk_ww&t=256s