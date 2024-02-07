Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект о мобилизации

Комитет Рады по национальной безопасности и обороне поддержал законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации №10449. Соответственно отклонить все альтернативные", - говорится в сообщении.

12 парламентариев поддержали это решение, а 5 – воздержались.

"Решение без дополнительных предложений комитета. Ждем сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении", - добавил Железняк.

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