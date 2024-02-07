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Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект о мобилизации
Комитет Рады по национальной безопасности и обороне поддержал законопроект о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации №10449. Соответственно отклонить все альтернативные", - говорится в сообщении.
12 парламентариев поддержали это решение, а 5 – воздержались.
"Решение без дополнительных предложений комитета. Ждем сегодня после 13:00 голосования в зале в первом чтении", - добавил Железняк.
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+20 Aks World
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+19 Alexey Poltorak
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+15 Fedor Fedorov #480918
показать весь комментарий07.02.2024 13:20
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Их ведь народ выбрал.
Пенсам на цьому форумі то пофіг на все, їх цікавить тільки як побільше м'яса затягти на фронт, а от половина молоді почне розпродавати все за копійки що в них є і платити будь-які гроші щоб втекти з країни, інша половина забарикадується вдома і не буде нікуди вилазити. Економіка ляже, не буде грошей забезпечувати навіть наявну армію.
Ніхто не піде захищати державу, якщо її закони ще дибільніше, ніж у ворогів.