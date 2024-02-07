РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11317 посетителей онлайн
Новости
4 048 25

Поляки с 9 февраля перекроют границу на пункте "Дорогуск - Ягодин", - таможня

ягодин,дорогуськ

Утром 9 февраля польские протестующие собираются заблокировать пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин". В этот раз блокаду организуют фермеры. Она продлится до 9 марта.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должно начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Во время блокады протестующие собираются пропускать все автобусы и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа.

Также читайте: Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной

Беспрепятственно будут пропускать гуманитарную помощь и цистерны с топливом на въезд в Украину.

По другим пунктам пропуска информация выясняется. Запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации.

Также читайте: Польские фермеры будут блокировать границы с 9 февраля

Автор: 

граница (5263) Польша (8407) блокирование (462) Государственная таможенная служба (164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Всі гніди, які беруть у заручники воюючу Україну для вирішення своїх питаннь, на які Україна не може вплинути - просто куплені ****** продажні тварі.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:23
+21
Шо ім **** тои кордон вперся -- ідіть міністерство блокуите - чим вам шофера завинили
показать весь комментарий
07.02.2024 13:23
+12
схоже просто підарасти сер)
показать весь комментарий
07.02.2024 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стефанишина з верещук, уже глибоко цим занепокоєні, чи тільки, на половину… Аж їсти прямо неможуть!
показать весь комментарий
07.02.2024 13:23 Ответить
Стефанишин той таки дійсно оголосить до чергового перекриття - позачергове голодування 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
07.02.2024 13:58 Ответить
Всі гніди, які беруть у заручники воюючу Україну для вирішення своїх питаннь, на які Україна не може вплинути - просто куплені ****** продажні тварі.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:23 Ответить
Не тільки поляки ,селянами взагалі легко маніпулювати. Он французи трощили фури з іспанськими продуктами, тепер в самій Іспанії тракторами автобани блокують. Дуже їм сподобалися надприбутки від початку 2022року, а зараз ціни вертають до ринкових, то вони й кіпішують
показать весь комментарий
07.02.2024 13:48 Ответить
Вони б раді продатися, але швидше за все це власне польське шило в заду.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:53 Ответить
Шо ім **** тои кордон вперся -- ідіть міністерство блокуите - чим вам шофера завинили
показать весь комментарий
07.02.2024 13:23 Ответить
схоже просто підарасти сер)
показать весь комментарий
07.02.2024 13:25 Ответить
Показують нам та всьому світу, що не хочуть нас бачити у ЄС.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:54 Ответить
Таки додушити Україну. … Вже ніби нова влада у них… Як шкода, що історія нас нічому не навчила. Який в біса вступ у ЄС? Тут аби не пропасти з карти світу.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:25 Ответить
польские шльондры
показать весь комментарий
07.02.2024 13:25 Ответить
Ай молодці, путлєр буде довольний
показать весь комментарий
07.02.2024 13:27 Ответить
Дочекаються поки кацапська ракета розблокує!
показать весь комментарий
07.02.2024 13:39 Ответить
А Буданов чи СБУ не можуть замість пустопорожніх відосіків зробити так, щоб той Меклер та інші путінскькі шістки - ініціатори цього ******** десь знакли? Чи навпаки - висіли десь біля кордону на стовпах?
показать весь комментарий
07.02.2024 13:43 Ответить
Тільки недавно була новина що польща наростила імпорт агротоварів до України в 2023...парадоксально все це звучить на фоні обмеження нашого експорту чи транзиту, живемо в країні без влади яка думає про національні економічні інтереси, з наркоманом президентом, ручним кабміном, імпотентним міністром МЗС і бізнес кластерами в верховний зраді. За.бало
показать весь комментарий
07.02.2024 13:46 Ответить
Зато сміємося і хуже нє будєт.
показать весь комментарий
07.02.2024 14:26 Ответить
«Брати»-поляки живуть за принципом: добий помираючого.
показать весь комментарий
07.02.2024 13:53 Ответить
Десь на днях прочитав,що Україна в 2023 році імпортувала з Польщі рекордну кількість сільгоспродукції,аж на 950 млн. американських "карбованців".Може пора вже ембарго вводити на польську продукцію,щоб ті польскі фермери реальну загрозу,своїм кишеням, відчули,а не фейкову,яку вкидають в польське суспільство прокремлівські хвойди Босак і Меклер? чи в ОПешечки яєць вистачає боротись тільки з журналістами антикорупціонерами,а не з реальними загрозами?
показать весь комментарий
07.02.2024 13:59 Ответить
Треба в Україні запустити флешмоб про бойкот польских товарів у відповіть на блокування кордонів...
показать весь комментарий
07.02.2024 21:31 Ответить
Іуди....
показать весь комментарий
07.02.2024 14:01 Ответить
Знову ляхи з масквабаду транш отримали.
показать весь комментарий
07.02.2024 14:19 Ответить
Та закрили б зовсім кордон з Україною, та й усе! Спільний кордон з Рашею - це неабагато краще. Тим більше, що він буде недовго. А дальше- назад в СРСР...
показать весь комментарий
07.02.2024 14:24 Ответить
Гієни Європи ,знову заворушились,а може заборонити ввіз пшековських курятини та свинини,та інших продуктів до Украйни,чи не на часі
показать весь комментарий
07.02.2024 15:16 Ответить
Засилайте туди наших снайперів.Хай підстрелять пару жоп цим польским шантажистам.
показать весь комментарий
07.02.2024 20:54 Ответить
"Дружні" поляки знов відкривають ДРУГИЙ фронт проти народу України...
показать весь комментарий
07.02.2024 21:23 Ответить
 
 