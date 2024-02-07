Поляки с 9 февраля перекроют границу на пункте "Дорогуск - Ягодин", - таможня
Утром 9 февраля польские протестующие собираются заблокировать пункт пропуска "Дорогуск – Ягодин". В этот раз блокаду организуют фермеры. Она продлится до 9 марта.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" должно начаться в 11:00 по киевскому времени 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Во время блокады протестующие собираются пропускать все автобусы и по 1 грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа.
Беспрепятственно будут пропускать гуманитарную помощь и цистерны с топливом на въезд в Украину.
По другим пунктам пропуска информация выясняется. Запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации.
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