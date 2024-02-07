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Создание Сил беспилотных систем будет способствовать обмену опытом и откроет новые возможности в применении дронов, - Минобороны

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Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника на земле, в воздухе и на море - настоящая революция в ведении боевых действий. Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности подготовки применения беспилотников.

Об этом заявил в телеграм-канале первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотники доказали свою несомненную эффективность и важность в современной войне. Силы обороны уже нанесли критические потери вражескому флоту; ежедневно уничтожают живую силу и технику врага в значительных объемах - именно благодаря дронам", - подчеркнул Павлюк.

"Создание Сил беспилотных систем как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины – подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств", – отметил замминистра обороны.

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По его словам, новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников, отметил он.

"Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска", - отметил Павлюк.

Замминистра обороны добавил, что у Украины есть не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий.

Также читайте: Следующие шаги Сил беспилотных систем – проработка опыта и масштабирование, - Умеров

Автор: 

беспилотник (3571) Минобороны (9312) Павлюк Александр (191) Силы беспилотных систем (91)


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Топ комментарии
+5
Створення Сил безпілотних систем не передбачає використати в назві слова "стратегічних", "космічних", і т.д.?
Зешоблі такі назви подобаються!
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07.02.2024 13:56
+2
Все, як на Роісє. Все, як у їх старших товарищів - аналоговнєт, потужно, аеро-космічно.
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07.02.2024 13:59
+2
Вопрос только в том эти войска тоже будут на волонтерах держаться или наконец государство начнет заниматься производством дронов в промышленных объемах а не показывать презентации?
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07.02.2024 14:02
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Правила форума Совет форумчан
Створення Сил безпілотних систем не передбачає використати в назві слова "стратегічних", "космічних", і т.д.?
Зешоблі такі назви подобаються!
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07.02.2024 13:56 Ответить
Все, як на Роісє. Все, як у їх старших товарищів - аналоговнєт, потужно, аеро-космічно.
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07.02.2024 13:59 Ответить
Говорили, балакали, всрались і заплакали…
Справу робіть, мовчки і конкретно, вам завдання треба ВИКОНАТИ.
Абдристовча з безумною чекаємо, бо, як же без них, у такій справі…
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07.02.2024 13:57 Ответить
А забезпечувати цей новий рід військ будуть волонтери.

Бо зараз левова частка БПЛА купується волонтерами, а не Міноборони або Мінцифри.

Ці дві контори тільки піаряться та пиляють бабло, як на Роісє Шойгу на своїх мегапроєктах з роботами.
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07.02.2024 13:57 Ответить
Вопрос только в том эти войска тоже будут на волонтерах держаться или наконец государство начнет заниматься производством дронов в промышленных объемах а не показывать презентации?
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07.02.2024 14:02 Ответить
Гроші на це мабуть знову з місцевих бюджетів здеруть?
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07.02.2024 14:11 Ответить
Окремий вид військ означає колосальні витрати: місця дислокації, тилове забезпечення, штаби і багато чого іншого.
Викинути дурні гроші в такий час, це ідиотизм.
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07.02.2024 14:22 Ответить
Волонтери, які займаються дронами, які на зв'язку з військовими у гарячих точках, якраз кажуть, що такі ініціативи дуже важливі стратегічно. Але окрема річ, як це організують зелені, а вони цілком можуть і це зганьбити.
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07.02.2024 14:50 Ответить
Хто придумав таку назву?!
Не інакше, особисто Херпіду над дорогою...
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07.02.2024 14:22 Ответить
Ну да, ато якось кепсько - такі бабки й не у твою пащу тічуть...
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07.02.2024 14:29 Ответить
как там яйца по 17 поживают?
не жмут?
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07.02.2024 14:58 Ответить
Поки Зельониє розказують проплани озеленіння Марсу, на фронті в кожен підрозділ потрібні дрони і десятки, а то і в сотні разів більше. Але Зельниє пафосно створюють окремі війська. На черзі створення окремого роду військ - автоматників?
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07.02.2024 16:30 Ответить
 
 