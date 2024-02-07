Создание Сил беспилотных систем будет способствовать обмену опытом и откроет новые возможности в применении дронов, - Минобороны
Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника на земле, в воздухе и на море - настоящая революция в ведении боевых действий. Создание Сил беспилотных систем откроет новые возможности подготовки применения беспилотников.
Об этом заявил в телеграм-канале первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Беспилотники доказали свою несомненную эффективность и важность в современной войне. Силы обороны уже нанесли критические потери вражескому флоту; ежедневно уничтожают живую силу и технику врага в значительных объемах - именно благодаря дронам", - подчеркнул Павлюк.
"Создание Сил беспилотных систем как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных сил Украины – подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств", – отметил замминистра обороны.
По его словам, новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников, отметил он.
"Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска", - отметил Павлюк.
Замминистра обороны добавил, что у Украины есть не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий.
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Зешоблі такі назви подобаються!
Справу робіть, мовчки і конкретно, вам завдання треба ВИКОНАТИ.
Абдристовча з безумною чекаємо, бо, як же без них, у такій справі…
Бо зараз левова частка БПЛА купується волонтерами, а не Міноборони або Мінцифри.
Ці дві контори тільки піаряться та пиляють бабло, як на Роісє Шойгу на своїх мегапроєктах з роботами.
Викинути дурні гроші в такий час, це ідиотизм.
Не інакше, особисто Херпіду над дорогою...
не жмут?