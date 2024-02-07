Рада уволила члена ЦИК Буглака. Он уже два года живет в США
Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Он уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся, и все это время получал зарплату.
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Он указал, что за увольнение Буглака проголосовали 300 депутатов.
Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".
Ранее СМИ установили, что Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения. Он отправился в отпуск в Стамбул, но так и не вернулся в Украину.
Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 года, когда члены ЦИК должны были вернуться к участию в заседаниях офлайн, он взял декретный отпуск с сохранением должности.
Главу ЦИК Олега Диденко из-за ситуации с Буглаком вызвали в Верховную Раду.
12 августа 2023 года Буглак подал заявление об отставке.
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По-друге,а ті члени ЦВК,що сидять в Україні ,отримуючи зарплату,чим кращі ?
Є різниця,отримувати зарплату нічим не займаючись,проживаючи в США,Єгипті, Венесуелі,чи Україні ?
А гроші повернути держава не планує?
Чи це зайві гроші?
В моєму домі жінка померла, пенсіонерка. Поштар приніс пенсію, чоловік отримав. Чоловіку 80 рокі з лишком. Потім по судах тягали вимагали повернути 2700 і жодна с..ка не сказала, що він має отримати не одну а декілька пенсій на поховання, але «то.другое»
Хіба нормальа людина не буде ригати від таких новин?