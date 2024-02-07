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Рада уволила члена ЦИК Буглака. Он уже два года живет в США

юрій,буглак

Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Он уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся, и все это время получал зарплату.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он указал, что за увольнение Буглака проголосовали 300 депутатов.

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Лапутину

Ранее СМИ установили, что Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения. Он отправился в отпуск в Стамбул, но так и не вернулся в Украину.

Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 года, когда члены ЦИК должны были вернуться к участию в заседаниях офлайн, он взял декретный отпуск с сохранением должности.

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Главу ЦИК Олега Диденко из-за ситуации с Буглаком вызвали в Верховную Раду.

12 августа 2023 года Буглак подал заявление об отставке.

Автор: 

ВР (29240) увольнение (2676) ЦИК (3644) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+27
Справжній ,,патріот" від БПП!
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07.02.2024 13:58
+27
Про слуг, які повтікали, або почали співпрацювати з окупантом не бажаєте поговорити?
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07.02.2024 14:03
+21
******* весь час зарплатню отримувала - 1,5 млн. грн. А ви, холопи, донатьте на дрони...
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07.02.2024 14:04
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Страница 2 из 2
Наскільки розумію,законів України цей громадянин не порушував.
По-друге,а ті члени ЦВК,що сидять в Україні ,отримуючи зарплату,чим кращі ?
Є різниця,отримувати зарплату нічим не займаючись,проживаючи в США,Єгипті, Венесуелі,чи Україні ?
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07.02.2024 14:52 Ответить
Поясніть мені глупому, що держслужбовці ЦВК України роблять у проміжок між виборами і за що отримують платню (і не малу)? Може їх розігнати вже давно пора, всерівно виборів через війну до перемоги не передбачається?
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07.02.2024 15:54 Ответить
я більше ніж впевнений, що Зрадники медведчуки, шуфричі, мураєви та різні дубінські з бужанскіми до сих пір отримують гроші з Українського бюджету....правда, стефанчук та арахамія??
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07.02.2024 14:53 Ответить
******* живут *********** ****...........................................................и еще суки требуют от простых людей соблюдать законы??????????????гондонососы..............................................
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07.02.2024 14:57 Ответить
народив?
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07.02.2024 14:57 Ответить
Здорово низшие касты воюют на фронте,у остальных скоро отберут права,автомобили и сбережения,а госсдужбовец из высшей еасты годами сидел в штатах и исправно получал бешенную зарплату и все это нах законно.
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07.02.2024 15:12 Ответить
получал два года. немалые деньги, так теперь вернется и идет воевать?
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07.02.2024 15:43 Ответить
Ага, вже йде воювати, з москітами, на власній віллі на узбережжі океану.
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07.02.2024 15:56 Ответить
Мабуть особистий друг пороха, якщо два роки звільнити не могли…. І скільки у нас в Україні ще таких держслужбовців на держзарплаті? Треба ще перевірити на які кошти він там під Майамі мешкає? Мабуть порох дає?
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07.02.2024 15:49 Ответить
Отак просто звільнила і все?
А гроші повернути держава не планує?
Чи це зайві гроші?

В моєму домі жінка померла, пенсіонерка. Поштар приніс пенсію, чоловік отримав. Чоловіку 80 рокі з лишком. Потім по судах тягали вимагали повернути 2700 і жодна с..ка не сказала, що він має отримати не одну а декілька пенсій на поховання, але «то.другое»
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07.02.2024 16:06 Ответить
Рада звільнила члена ЦВК Буглака. Він вже два роки живе у США ////.
Хіба нормальа людина не буде ригати від таких новин?
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07.02.2024 16:07 Ответить
Член ЦИКа два года получал зарплату, будучи в США? Неудивительно, что США не дают денег. Скоро никто ничего не даст.
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07.02.2024 17:59 Ответить
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