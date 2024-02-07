Рада уволила члена ЦИК Буглака. Он уже два года живет в США

Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Он уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся, и все это время получал зарплату.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он указал, что за увольнение Буглака проголосовали 300 депутатов.

Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

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Ранее СМИ установили, что Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения. Он отправился в отпуск в Стамбул, но так и не вернулся в Украину.

Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. С весны 2023 года, когда члены ЦИК должны были вернуться к участию в заседаниях офлайн, он взял декретный отпуск с сохранением должности.

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Главу ЦИК Олега Диденко из-за ситуации с Буглаком вызвали в Верховную Раду.

12 августа 2023 года Буглак подал заявление об отставке.