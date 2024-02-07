Репродуктивные клетки погибших воинов ВСУ будут храниться бесплатно в течение 3 лет, - Рада пересмотрела решение
Верховная Рада в среду, 7 февраля, исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство. Нардепы приняли в целом законопроект №10448 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа".
Об этом говорится на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
За законопроект №10448 отдали свои голоса 264 нардепа.
Что предполагает принятый законопроект
Документом предлагается предусмотреть:
- в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их безвозмездное хранение будет осуществляться в течение трех лет, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено на средства другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток;
- физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти;
- в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;
- волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие этого закона в отношении собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.
Отметим, что 26 января народный депутат, председатель комитета по здоровью нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что до 23 марта Верховная Рада примет изменения в Гражданском кодексе, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов.
Рада внесет правки в законопроект, согласно которому репродуктивные клетки военных будут сохраняться даже после их гибели.
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Зелені потвори!
Добре, якщо запрацює в такому вигляді.
А там і продовжити можна.
аби ж тільки родичі не підвели, бо на зержаву у смартфоні надії нема, та й не було (у войовничої меншості)...((((((((((((((((((((((((
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Він йшов в останній бій будучи впевненим, що я, його дружина, обовʼязково народжу і виховаю крихіток в любові та турботі. Він вірив. Підписав всі необхідні документи. В його серці не було сумнівів. Віталій боровся і загинув в бою заради нашої любої країни і я звертаюсь до всіх небайдужих до майбутнього України- не мовчіть і підтримайте право на те, щоб ці дітки жили. Заборона на народження - це, як вдруге втратити коханого, нашу мрію на родину. Тільки зараз дата загибелі прописана наперед- 22 березня 2024
Підтримайте право таких жінок як я на щастя бачити, як ростуть наші дітки, чути сміх в оселі, радіти за їхні успіхи і підтримувати у невдачах. Щоб свята знову наповнились сенсом, а життя мріями та планами.
Я народила донечку від коханого вже після його загибелі і я можу з впевненістю сказати, що це неймовірна підтримка. Ти живеш заради дитини і її майбутнього, вчишся знову радіти і посміхатися. Не дайте забрати в нас надію на життя.
Пишіть, вимагайте, обурюйтесь. Ще є трохи часу дати зрозуміти депутатам України який це злочин проти майбутнього і виправити цю помилку. Мовчання і байдужість вбиває наше спільне майбутнє