Репродуктивные клетки погибших воинов ВСУ будут храниться бесплатно в течение 3 лет, - Рада пересмотрела решение

Верховная Рада в среду, 7 февраля, исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство. Нардепы приняли в целом законопроект №10448 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа".

Об этом говорится на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

За законопроект №10448 отдали свои голоса 264 нардепа.

Что предполагает принятый законопроект

Документом предлагается предусмотреть:

в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их безвозмездное хранение будет осуществляться в течение трех лет, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено на средства другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток;

физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти;

в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;

волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие этого закона в отношении собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

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Отметим, что 26 января народный депутат, председатель комитета по здоровью нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что до 23 марта Верховная Рада примет изменения в Гражданском кодексе, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов.

Рада внесет правки в законопроект, согласно которому репродуктивные клетки военных будут сохраняться даже после их гибели.

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