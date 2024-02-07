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Репродуктивные клетки погибших воинов ВСУ будут храниться бесплатно в течение 3 лет, - Рада пересмотрела решение

Право воїнів на зберігання репродуктивних клітин після їхньої загибелі

Верховная Рада в среду, 7 февраля, исправила норму закона о военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство. Нардепы приняли в целом законопроект №10448 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа".

Об этом говорится на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

За законопроект №10448 отдали свои голоса 264 нардепа.

Что предполагает принятый законопроект

Документом предлагается предусмотреть:

  • в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их безвозмездное хранение будет осуществляться в течение трех лет, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено на средства другого лица, определенного в распоряжении лица относительно собственных репродуктивных клеток;
  • физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, вправе распорядиться ими на случай своей смерти;
  • в случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;
  • волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие этого закона в отношении собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Читайте также: Рада проголосовала за уничтожение репродуктивных клеток украинских воинов. После скандала решение обещают пересмотреть

Отметим, что 26 января народный депутат, председатель комитета по здоровью нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии Цензор.НЕТ отметил, что до 23 марта Верховная Рада примет изменения в Гражданском кодексе, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов.

Рада внесет правки в законопроект, согласно которому репродуктивные клетки военных будут сохраняться даже после их гибели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект о мобилизации

Автор: 

ВР (29240) дети (6484) законопроект (3221) военнослужащие (6124)


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Топ комментарии
+19
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07.02.2024 15:37
+7
Как это не звучит кошмарно, но такой закон может дать любящим женщинам погибших Героев вырастить его сына или дочь, о которых он мечтал, но война убила все мечты... Согласен, не каждая женщина на такое решится, но тут дается шанс подумать продолжительностью в три года.
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07.02.2024 15:15
+4
поки живий, весь такий потрібний, всі за тобою бігають, а як помер - ну і *** з ним.
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07.02.2024 15:02
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А потім що? Треба платити?
Зелені потвори!
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07.02.2024 14:55 Ответить
Потворам гени УКРАІНЦЕВ НЕ ПОТРІБНИ
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07.02.2024 16:02 Ответить
поки живий, весь такий потрібний, всі за тобою бігають, а як помер - ну і *** з ним.
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07.02.2024 15:02 Ответить
Как это не звучит кошмарно, но такой закон может дать любящим женщинам погибших Героев вырастить его сына или дочь, о которых он мечтал, но война убила все мечты... Согласен, не каждая женщина на такое решится, но тут дается шанс подумать продолжительностью в три года.
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07.02.2024 15:15 Ответить
А чого не 10 років?
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07.02.2024 15:23 Ответить
Як мед, то й ложками.
Добре, якщо запрацює в такому вигляді.
А там і продовжити можна.
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07.02.2024 15:24 Ответить
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07.02.2024 15:37 Ответить
..хоча б щось..
аби ж тільки родичі не підвели, бо на зержаву у смартфоні надії нема, та й не було (у войовничої меншості)...((((((((((((((((((((((((
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07.02.2024 15:46 Ответить
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https://www.facebook.com/businka.ua/posts/pfbid0PxuDGzpNkr8rirPwAXAd8cMgbYT84aWviQUrWJZ93bpbWfH9aWgMRfn8odsxNyBml?__cft__%5B0%5D=AZUvVS4CuIUV-amnoGEUzxvm5U3ZEmhyG6eQE0n7RjPtCcFosfxnP6P5qbs0ka1mMZPghMf94stkF7JLvQ7nGk7Z5gzbth5f4o6HtJzUC6Hw6jfHVF6TZRU4ulaCLHkknTuOg6EViIMGv7l0PHCqCiWK7BNwq9clmnUTsus2QPlPC2-J7NkgyDPNZZXCRT7YiQBgmL8fRzYluiUxg3E5SDon&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·Подивіться в очі моєму чоловікові і скажіть, що він, той, хто віддав своє життя заради майбутнього України, не має надії на народження в ній його діточок.

Він йшов в останній бій будучи впевненим, що я, його дружина, обовʼязково народжу і виховаю крихіток в любові та турботі. Він вірив. Підписав всі необхідні документи. В його серці не було сумнівів. Віталій боровся і загинув в бою заради нашої любої країни і я звертаюсь до всіх небайдужих до майбутнього України- не мовчіть і підтримайте право на те, щоб ці дітки жили. Заборона на народження - це, як вдруге втратити коханого, нашу мрію на родину. Тільки зараз дата загибелі прописана наперед- 22 березня 2024

Підтримайте право таких жінок як я на щастя бачити, як ростуть наші дітки, чути сміх в оселі, радіти за їхні успіхи і підтримувати у невдачах. Щоб свята знову наповнились сенсом, а життя мріями та планами.

Я народила донечку від коханого вже після його загибелі і я можу з впевненістю сказати, що це неймовірна підтримка. Ти живеш заради дитини і її майбутнього, вчишся знову радіти і посміхатися. Не дайте забрати в нас надію на життя.

Пишіть, вимагайте, обурюйтесь. Ще є трохи часу дати зрозуміти депутатам України який це злочин проти майбутнього і виправити цю помилку. Мовчання і байдужість вбиває наше спільне майбутнє
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07.02.2024 16:00 Ответить
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07.02.2024 16:01 Ответить
А скільки взагалі кріоконсервовані клітини зберігають життєздатність? Бо у нас через три місяці кріоконсервовані у рідкому азоті клітини дохли.
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07.02.2024 21:50 Ответить
 
 