ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель
Евросоюз должен изменить парадигму поддержки Украины и помогать не "столько, сколько потребуется", а предоставить необходимое оружие для победы в войне с российскими захватчиками.
Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Боррель отметил, что Украине пришлось пойти на огромные жертвы по противодействию российской агрессии, но Евросоюз будет сохранять солидарность и единство в поддержке Украины.
"Сейчас нам не менее важно изменить парадигму в высказываниях: если мы раньше говорили, что Украине нужно помогать столько, сколько потребуется, то сейчас нужно говорить, что Украине нужно помогать всем, что ей необходимо. Здесь вопрос не о времени, здесь вопрос о количестве и качестве этой помощи, которая должна быть своевременной", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Украине нужно предоставить все необходимое, чтобы победить в этой несправедливой войне с российской агрессией и стать по-настоящему мирной, демократической европейской страной, добавил Боррель.
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