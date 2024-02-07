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ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель

боррель

Евросоюз должен изменить парадигму поддержки Украины и помогать не "столько, сколько потребуется", а предоставить необходимое оружие для победы в войне с российскими захватчиками.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Боррель отметил, что Украине пришлось пойти на огромные жертвы по противодействию российской агрессии, но Евросоюз будет сохранять солидарность и единство в поддержке Украины.

"Сейчас нам не менее важно изменить парадигму в высказываниях: если мы раньше говорили, что Украине нужно помогать столько, сколько потребуется, то сейчас нужно говорить, что Украине нужно помогать всем, что ей необходимо. Здесь вопрос не о времени, здесь вопрос о количестве и качестве этой помощи, которая должна быть своевременной", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Украине нужно предоставить все необходимое, чтобы победить в этой несправедливой войне с российской агрессией и стать по-настоящему мирной, демократической европейской страной, добавил Боррель.

Читайте также: В Сенате США предлагают рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса защиты границы, - CNN

Автор: 

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Топ комментарии
+7
Вони думають над тим як змінити парадигму висловлювань, а тим часом кожного, ****, дня гинуть українці. І мирні, і військові
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07.02.2024 15:16
+2
Тобто іншими словами від піздьожі перейти до конкретної і негайної допомоги Україні озброєнням...
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07.02.2024 15:24
+2
То може вже досить теревені-теревенити? Давайте вже таке щоб мордор накривати було як!
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07.02.2024 15:26
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Вони думають над тим як змінити парадигму висловлювань, а тим часом кожного, ****, дня гинуть українці. І мирні, і військові
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07.02.2024 15:16 Ответить
Якби не сотні тисяч снардів, які вже отримала Україна з Євпропи, загинуло в рази чи навіть в десятки разів більше
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07.02.2024 15:45 Ответить
Тобто іншими словами від піздьожі перейти до конкретної і негайної допомоги Україні озброєнням...
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07.02.2024 15:24 Ответить
Вже перейшли рік тому, надвавши 500 тисяч снарядів. На черзі фарш із рашистів, на які до кінця року їх перетворить решта 500 тисяч
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07.02.2024 15:46 Ответить
То може вже досить теревені-теревенити? Давайте вже таке щоб мордор накривати було як!
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07.02.2024 15:26 Ответить
бла-бла-бла-бла-бла........тьфу, ***.....
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07.02.2024 15:37 Ответить
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07.02.2024 15:39 Ответить
Пхе!
Ще акторам-першокурсникам дають завдання: вимовити "Птіца лєтіт, лєтіт птіца" з двадцятьма ріними інтонаціями.
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07.02.2024 15:47 Ответить
ріними
різними
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07.02.2024 15:49 Ответить
Євросоюз має змінити парадигму підтримки України й допомагати не "стільки, скільки буде потрібно", а надати необхідну зброю для перемоги у війні з російськими загарбниками . Тобто від слів до справи?

Нова парадигма "Перейти від слів до справ" теж не повинна замінити попередню - замість парадигм, закликів конкретні справи. І без парадигм...
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07.02.2024 15:52 Ответить
Змінити парадигму апреєоре, в консенсусному плюралізму !
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07.02.2024 16:39 Ответить
Пук пук пук.
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07.02.2024 16:59 Ответить
После такой парадигмы попрет, верю.
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07.02.2024 22:58 Ответить
 
 