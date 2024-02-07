ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель

Евросоюз должен изменить парадигму поддержки Украины и помогать не "столько, сколько потребуется", а предоставить необходимое оружие для победы в войне с российскими захватчиками.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Боррель отметил, что Украине пришлось пойти на огромные жертвы по противодействию российской агрессии, но Евросоюз будет сохранять солидарность и единство в поддержке Украины.

"Сейчас нам не менее важно изменить парадигму в высказываниях: если мы раньше говорили, что Украине нужно помогать столько, сколько потребуется, то сейчас нужно говорить, что Украине нужно помогать всем, что ей необходимо. Здесь вопрос не о времени, здесь вопрос о количестве и качестве этой помощи, которая должна быть своевременной", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Украине нужно предоставить все необходимое, чтобы победить в этой несправедливой войне с российской агрессией и стать по-настоящему мирной, демократической европейской страной, добавил Боррель.

Читайте также: В Сенате США предлагают рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса защиты границы, - CNN