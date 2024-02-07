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Количество украинцев, которые считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, выросло до 38%, - опрос

бюджет,україна,війна

38% опрошенных украинцев считают, что происходящее в Украине развивается в неправильном направлении. На сегодняшний день наблюдается тенденция к уменьшению числа тех, кто уверен в правильности вектора развития событий в нашей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024, сообщает Цензор.НЕТ.

Тенденции

Как отмечается, после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла (с 20% в декабре 2021г. до 51% в сентябре-октябре 2022г., достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 г. (61%).

"После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя. По данным последнего опроса, доли тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении (41%) и придерживающихся мнения, что они развиваются в неправильном направлении (38%), статистически значимо не отличаются (21% не определились)", - говорится в интерпретации опроса.

33% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 42% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 9% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились). Наиболее оптимистично украинцы оценивали перспективы преодоления проблем и трудностей в конце 2022-начале 2023гг. (например, в феврале-марте 2023г. - соответственно 49%, 36% и 3%). А оценки перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года – соответственно 18%, 54% и 18%) были значительно пессимистичнее.

Что отмечают граждане

"Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации (по сравнению с началом 2023 года) в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 86%), экономическое положение страны (68%), уровень стабильности (64,5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (63,5%), уровень благосостояния их семьи (58%), отношение граждан к власти (53%). 61% опрошенных указывают на ухудшение ситуации в стране в целом", - отметили социологи.

Также относительное большинство опрошенных констатируют ухудшение ситуации в таких сферах: отношение власти к гражданам (46%), оплата труда (43%).

Что касается соблюдения законности государственными служащими, то приблизительно равные доли опрошенных считают, что ситуация здесь ухудшилась (41,5%) и что она не изменилась (39%).

Чаще граждане считают, что ситуация за прошлый год не изменилась в сферах пенсионного обеспечения (55%), здравоохранения (52%), свободы слова (51%).

Относительное большинство опрошенных считают, что существенных изменений не произошло в уровне демократии в стране (49%), положении этнических и религиозных меньшинств (47,5%), социальной защите (социальные выплаты, пособия, субсидии и т.п.) (46%), в сфере соблюдение прав и свобод граждан (44%), в образовании (44%), ситуации с преступностью (43%), в сфере межнациональных отношений в Украине (41%).

Положительные изменения

Позитивные изменения, по мнению граждан, в наибольшей степени касаются обороноспособности страны (на ее улучшение указывают 51% опрошенных) и международного имиджа страны (50,5%)

Автор: 

опрос (2824) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+25
тобто 62% дебілів задоволені? ну тоді.........
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07.02.2024 15:51
+24
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07.02.2024 15:50
+22
Лисиця🇺🇦Кіцуне: Всім не подобається Татаров Гетьманцев, Єрмак, але йому треба звільнити людину з найвищим рейтингом. Це все що потрібно знати про вашого народного президента
КиївМіськБудда: Еталонний ментальний совок Зеленський вирішив влаштувати свій варіант Перебудови - перезавантаження. Але, як "перебудова"не врятувала Горбачова - так і "перезавантаження" не врятує Зеленського. До речі, "Велике будівництво" - це також калька. З "Больших строєк" СРСР.
Наталочка Биховець: Щоб хоча би спробувати врятувати Україну, звільняти треба не Залужного, а Зеленського.



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07.02.2024 15:53
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Просто остальные 35 процентов дебилов,еще пока сидят на пособиях стран ЕС или в бегах
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07.02.2024 16:48 Ответить
Не чіпайте Залужного с..ки оманські.
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07.02.2024 16:52 Ответить
38%? Думаю, реально вдвічі більше так думають
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07.02.2024 16:54 Ответить
Цікаво, хто ті 62%, що вважають, що події в державі розвиваються у правильному напрямку.
"Слуг народу" значно менше.
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07.02.2024 17:26 Ответить
Тобто за два останні роки війни кількість ідіотів впала з 73% до 62%.
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07.02.2024 18:18 Ответить
Країна, де 62% дебіли - не життєспроможна
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07.02.2024 19:32 Ответить
Мда....
Вот их и на фронт. Пусть отбивают, что Наполеончик сдал
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08.02.2024 07:57 Ответить
Йде природний відбір, 73-62=11% яким усе подобалося не голосують.
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07.02.2024 21:11 Ответить
«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» ©Пауль Йозеф Геббельс
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07.02.2024 21:13 Ответить
Вы ошиблись.

Не 38, а 83%. У меня даже знакомые зебилы плюют на клована уже. Сторонников Великогоимогучего почти не видно - они в опросах и на бумаге
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08.02.2024 08:02 Ответить
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