Количество украинцев, которые считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, выросло до 38%, - опрос

38% опрошенных украинцев считают, что происходящее в Украине развивается в неправильном направлении. На сегодняшний день наблюдается тенденция к уменьшению числа тех, кто уверен в правильности вектора развития событий в нашей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024, сообщает Цензор.НЕТ.

Тенденции

Как отмечается, после начала полномасштабной агрессии России против Украины доля граждан, считающих, что события в Украине развиваются в правильном направлении, существенно возросла (с 20% в декабре 2021г. до 51% в сентябре-октябре 2022г., достигнув самых высоких показателей в феврале-марте 2023 г. (61%).

"После этого наблюдается тенденция снижения этого показателя. По данным последнего опроса, доли тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении (41%) и придерживающихся мнения, что они развиваются в неправильном направлении (38%), статистически значимо не отличаются (21% не определились)", - говорится в интерпретации опроса.

33% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 42% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, и 9% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы (остальные - не определились). Наиболее оптимистично украинцы оценивали перспективы преодоления проблем и трудностей в конце 2022-начале 2023гг. (например, в феврале-марте 2023г. - соответственно 49%, 36% и 3%). А оценки перед началом полномасштабной войны (в декабре 2021 года – соответственно 18%, 54% и 18%) были значительно пессимистичнее.

Что отмечают граждане

"Чаще всего граждане указывают на ухудшение ситуации (по сравнению с началом 2023 года) в таких сферах: уровень цен и тарифов (на ухудшение ситуации указали 86%), экономическое положение страны (68%), уровень стабильности (64,5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (63,5%), уровень благосостояния их семьи (58%), отношение граждан к власти (53%). 61% опрошенных указывают на ухудшение ситуации в стране в целом", - отметили социологи.

Также относительное большинство опрошенных констатируют ухудшение ситуации в таких сферах: отношение власти к гражданам (46%), оплата труда (43%).

Что касается соблюдения законности государственными служащими, то приблизительно равные доли опрошенных считают, что ситуация здесь ухудшилась (41,5%) и что она не изменилась (39%).

Чаще граждане считают, что ситуация за прошлый год не изменилась в сферах пенсионного обеспечения (55%), здравоохранения (52%), свободы слова (51%).

Относительное большинство опрошенных считают, что существенных изменений не произошло в уровне демократии в стране (49%), положении этнических и религиозных меньшинств (47,5%), социальной защите (социальные выплаты, пособия, субсидии и т.п.) (46%), в сфере соблюдение прав и свобод граждан (44%), в образовании (44%), ситуации с преступностью (43%), в сфере межнациональных отношений в Украине (41%).

Положительные изменения

Позитивные изменения, по мнению граждан, в наибольшей степени касаются обороноспособности страны (на ее улучшение указывают 51% опрошенных) и международного имиджа страны (50,5%)