За последние 2 года ЕС предоставил свыше €88 млрд поддержки Украине, - Боррель

Европейский Союз оказал Украине поддержку на сумму около 88 миллиардов евро с начала 2022 года. В частности, военной поддержки.

Об этом на брифинге в Киеве заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За последние два года ЕС предоставил Украине поддержку, которую можно оценить на сумму более 88 млрд евро, из них 28 млрд евро – это военная поддержка", – отметил Боррель.

"Вдобавок важно решение Европейского совета… одобрить предложение о поддержке на 50 млрд евро", - добавил глава дипломатии ЕС.

Боррель выразил уверенность в одобрении Европарламентом этого решения до конца месяца.

Он отметил, что сегодня Украина нуждается не в овациях, а в помощи в виде оружия, боеприпасов и финансов.

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