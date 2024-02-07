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Новости Финансовая помощь
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За последние 2 года ЕС предоставил свыше €88 млрд поддержки Украине, - Боррель

боррель

Европейский Союз оказал Украине поддержку на сумму около 88 миллиардов евро с начала 2022 года. В частности, военной поддержки.

Об этом на брифинге в Киеве заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"За последние два года ЕС предоставил Украине поддержку, которую можно оценить на сумму более 88 млрд евро, из них 28 млрд евро – это военная поддержка", – отметил Боррель.

"Вдобавок важно решение Европейского совета… одобрить предложение о поддержке на 50 млрд евро", - добавил глава дипломатии ЕС.

Боррель выразил уверенность в одобрении Европарламентом этого решения до конца месяца.

Он отметил, что сегодня Украина нуждается не в овациях, а в помощи в виде оружия, боеприпасов и финансов.

Читайте также: Доноры должны предоставить Украине финансовую помощь в срок - в первом квартале 2024 года, - МВФ

Автор: 

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Топ комментарии
+6
А прийняли б свого часу в НАТО і скількиб життів вберегли, не говорячи про кошти... Треба було ще в Грузії дати ***** *****!
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07.02.2024 16:32
+5
а могли б сказати - ******** самі - то ваш вибір
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07.02.2024 16:33
+1
хмммм... варто було б деталізувати. а то виявиться, що 2/3 - це компенсації за моральну шкоду єврочиновникам
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07.02.2024 16:31
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Це добре -- але рашка не спиняється
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07.02.2024 16:30 Ответить
хмммм... варто було б деталізувати. а то виявиться, що 2/3 - це компенсації за моральну шкоду єврочиновникам
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07.02.2024 16:31 Ответить
Тицяєш в ніс своїми благодєяніями, блаародний сагіб?
Добре, вклонимось ще раз...
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07.02.2024 16:31 Ответить
а могли б сказати - ******** самі - то ваш вибір
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07.02.2024 16:33 Ответить
А прийняли б свого часу в НАТО і скількиб життів вберегли, не говорячи про кошти... Треба було ще в Грузії дати ***** *****!
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07.02.2024 16:32 Ответить
А росія скільки вклала у "військові рейки"? 880 млрд $?
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07.02.2024 16:42 Ответить
Та вдавитися вже вашою ,,допомогою"! ******* вони....!
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07.02.2024 16:48 Ответить
В багатьох після таких коментарів виникає думка : а чи варто взагалі допомагати невдячним ідіотам?
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07.02.2024 17:27 Ответить
Боррель наголосив, що сьогодні Україна потребує не овацій, а допомоги у вигляді зброї, *********** та фінансів.

Боррель після візиту на заводи із виробництва дронів в Україні: У цьому вам не потрібна допомога, ви побудували ефективну потужність.
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07.02.2024 16:59 Ответить
в них грошей найбільше в Світі . але чек зберегли
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07.02.2024 17:00 Ответить
Куди і в якому напрямку пішли ті мілліони в Україні , хтось має відповідь в ОП ?
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07.02.2024 17:24 Ответить
Вот бы еще Борян сообщил цифру, какую они заплатили за эти 2 года прямыми банковскими переводами на счета гос банков кацев. Сильно подозреваю, что там раз в 10 больше этих самых евро.
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07.02.2024 17:39 Ответить
 
 