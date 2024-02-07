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Новости Война
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Боррель после визита на заводы по производству дронов в Украине: В этом вам не нужна помощь, вы построили эффективную мощность

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель был ошеломлен украинскими способностями в производстве дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В дронах вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создать дроны высокого качества в больших количествах. И в конце войны Украина окажется на переднем крае нового приема ведения войны. Это действительно потрясающе. И я думаю, что это нужно очень учитывать, как страна может из ничего за один год иметь такую производственную мощность совершенных и эффективных дронов. Я должен поздравить вас с этим", - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли угроза со стороны России сегодня более серьезной, чем два года назад, Боррель указал на важность того, "что мы очень хорошо осведомлены".

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"Два года назад у нас была 40-процентная зависимость от российского газа. Это много. Сейчас эта зависимость равна нулю", - отметил представитель ЕС.

По словам Борреля, сегодня люди в Европе прекрасно понимают, что Россия представляет угрозу для них, а не только для Украины.

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Автор: 

дроны (3881) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+14
Потужно - тільки Юсупова благає - даите дронів
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07.02.2024 16:36
+12
Ага. Ось тільки хлопцям на ''0'' чомусь їх завжди бракує..
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07.02.2024 16:43
+9
То де ж воно все???!!!

Чи Боррелю потьомкінкі села показували, як Шойгу демонструє виробництво аналоговнєтов?
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07.02.2024 16:41
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Потужно - тільки Юсупова благає - даите дронів
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07.02.2024 16:36 Ответить
Йому мабуть розповіли казку про мільйон дронів і він повірив і тепер хрін що дадуть
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07.02.2024 17:19 Ответить
Хто розмінував Чонгар?
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07.02.2024 16:40 Ответить
Інженерно-саперні війська
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07.02.2024 16:45 Ответить
Хто дав команду?
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07.02.2024 16:46 Ответить
Командир
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07.02.2024 16:49 Ответить
Скільки десятків тисяч людських життів то коштує?
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07.02.2024 16:51 Ответить
От скільки крові і людського горя, виродку зелений, коштують всі ті ваші приколи?
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07.02.2024 16:52 Ответить
Мовчиш, мерзото? Набрав в морду зеленого гімна і мовчиш?
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07.02.2024 17:00 Ответить
А нахрена вы ему показали где наши заводы? Чтобы завтра по етим заводам прилетело?
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07.02.2024 16:37 Ответить
Так вже зранку.
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07.02.2024 16:40 Ответить
Для цього Боррель не потрібен.
Все, що знають ЗЄрмаки, знає ФСБ.
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07.02.2024 16:44 Ответить
Боррель був приголомшений українськими здібностями у виробництві дронів

Пігулки допомогли, але ледве відкачали.
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07.02.2024 16:40 Ответить
Он бы еще адрес объявил,хотя ермак наверное знает
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07.02.2024 16:41 Ответить
То де ж воно все???!!!

Чи Боррелю потьомкінкі села показували, як Шойгу демонструє виробництво аналоговнєтов?
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07.02.2024 16:41 Ответить
Ага. Ось тільки хлопцям на ''0'' чомусь їх завжди бракує..
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07.02.2024 16:43 Ответить
МАЛО ВІРИ!
А чого ж нам не показують ці заводи?
Хоча би З СЕРЕДИНИ, без прив'язки до геолокації?
Та хоч би САМИ ДРОНИ би показали!
Волонтери (навіть Притула) іноді показують СТОПКИ коробок з дронами!
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07.02.2024 16:47 Ответить
В телеграм каналах новини є фото.
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07.02.2024 18:14 Ответить
по кухнях людських поводили )) він був в шоці від такого виробництва ))
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07.02.2024 16:50 Ответить
" у дронах вам не потрібна наша допомога " це ми вже бачимо , і снаряди теж не потрібно ...
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07.02.2024 16:53 Ответить
Нам би ще постачання двигунів, електроніки та оптики з Китаю диверсіфікувати, та за прийнятними цінами - взагалі краса була б.
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07.02.2024 16:55 Ответить
Якщо все є...то чому дрони не на фронті ?
Борель приїде до дому, скаже у них все є...допомога не потрібна.
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07.02.2024 16:57 Ответить
Чудовий час для екскурсій і балаканини у ЗМІ... Нафуя все це?
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07.02.2024 17:05 Ответить
Это по словам Зе и по его цифрам?
Так он и в контрнаступления хотит,не остановишь.
Только пиз@еть может.
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07.02.2024 17:21 Ответить
Друзі донатьте на дрони! Виберіть кому з волонтерів і донатьте! Скільки хто може.Тільки так можно бути впевненим, що дрони будуть на фронті.
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07.02.2024 19:32 Ответить
 
 