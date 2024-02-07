Боррель после визита на заводы по производству дронов в Украине: В этом вам не нужна помощь, вы построили эффективную мощность

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель был ошеломлен украинскими способностями в производстве дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В дронах вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создать дроны высокого качества в больших количествах. И в конце войны Украина окажется на переднем крае нового приема ведения войны. Это действительно потрясающе. И я думаю, что это нужно очень учитывать, как страна может из ничего за один год иметь такую производственную мощность совершенных и эффективных дронов. Я должен поздравить вас с этим", - сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли угроза со стороны России сегодня более серьезной, чем два года назад, Боррель указал на важность того, "что мы очень хорошо осведомлены".

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"Два года назад у нас была 40-процентная зависимость от российского газа. Это много. Сейчас эта зависимость равна нулю", - отметил представитель ЕС.

По словам Борреля, сегодня люди в Европе прекрасно понимают, что Россия представляет угрозу для них, а не только для Украины.

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