Боррель после визита на заводы по производству дронов в Украине: В этом вам не нужна помощь, вы построили эффективную мощность
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель был ошеломлен украинскими способностями в производстве дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В дронах вам не нужна помощь. Я посетил некоторые из ваших заводов по производству дронов и был очень удивлен способностью ваших инженеров создать дроны высокого качества в больших количествах. И в конце войны Украина окажется на переднем крае нового приема ведения войны. Это действительно потрясающе. И я думаю, что это нужно очень учитывать, как страна может из ничего за один год иметь такую производственную мощность совершенных и эффективных дронов. Я должен поздравить вас с этим", - сказал он.
Отвечая на вопрос, является ли угроза со стороны России сегодня более серьезной, чем два года назад, Боррель указал на важность того, "что мы очень хорошо осведомлены".
"Два года назад у нас была 40-процентная зависимость от российского газа. Это много. Сейчас эта зависимость равна нулю", - отметил представитель ЕС.
По словам Борреля, сегодня люди в Европе прекрасно понимают, что Россия представляет угрозу для них, а не только для Украины.
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Все, що знають ЗЄрмаки, знає ФСБ.
Пігулки допомогли, але ледве відкачали.
Чи Боррелю потьомкінкі села показували, як Шойгу демонструє виробництво аналоговнєтов?
А чого ж нам не показують ці заводи?
Хоча би З СЕРЕДИНИ, без прив'язки до геолокації?
Та хоч би САМИ ДРОНИ би показали!
Волонтери (навіть Притула) іноді показують СТОПКИ коробок з дронами!
Борель приїде до дому, скаже у них все є...допомога не потрібна.
Так он и в контрнаступления хотит,не остановишь.
Только пиз@еть может.