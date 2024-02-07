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Новости Помощь Украине
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В случае прекращения помощи Украине от США Европе придется выбирать между удвоением поддержки и победой Путина, - Сикорский

сікорський,радослав

В случае непринятия Конгрессом США пакета помощи для Украины, Европа может оказаться перед драматическим выбором: увеличить помощь или позволить Путину победить.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда мы, как Польша и Европа, столкнемся с драматическим вызовом: удвоить нашу помощь Украине, заменив таким образом американские средства или позволить Путину завоевать Украину. Я знаю, что я бы выбрал, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что Украина не может проиграть эту войну, а Путин - победить, поскольку в таком случае "он использовал бы человеческий и промышленный потенциал Украины, чтобы пойти дальше".

По мнению Сикорского, президентский дворец РП и польская оппозиция, имевшие хорошие контакты с Дональдом Трампом, могут сыграть очень конструктивную роль, если будут убеждать его, что "он действует против Украины, и это вызывает удовольствие у Владимира Путина".

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Автор: 

помощь (7789) Сикорский Радослав (406) США (26542)


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Топ комментарии
+11
Одночасно деякі польські політики вважають, що найкращою допомогою Україні є блокування пунктів пропуску.
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07.02.2024 18:43
+10
Подвоїте, а то будете воювати самі.
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07.02.2024 18:29
+9
Ох Радослав твои бы слова да трампу в уши и чтобы в одно влетало .а во втором затычка была
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07.02.2024 18:23
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Ох Радослав твои бы слова да трампу в уши и чтобы в одно влетало .а во втором затычка была
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07.02.2024 18:23 Ответить
Приближается конец срока Зеленского и его пяти-шести менеджеров, хроника расцветающей катастрофы

https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
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07.02.2024 18:25 Ответить
кто этого алкаша слушает?
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07.02.2024 18:43 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ- шефПодляка
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07.02.2024 18:55 Ответить
Подвоїте, а то будете воювати самі.
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07.02.2024 18:29 Ответить
Перемога України заспокоїла б багатовікову тривогу Польщі.

Для Польщі Росія провіщала завоювання, поділи, геноцид, колоніалізм і комунізм.

За останні 600 років Росія і Польща вели не один десяток воєн.
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07.02.2024 18:29 Ответить
Польща досі має понад сотню Т-72. Українці модернізують цю техніку перед відправкою на фронт.
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07.02.2024 18:40 Ответить
основеа мета Европи та США - допомогти.

основна мета українців - перемогти.

основна мета Зю - на#бать Захід показати що все чесно і піз#ить далі, вони не вміють іншого. обраьники Зю ви маєте це виправити
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07.02.2024 18:39 Ответить
Що цікаво, ЗЄ-влада взагалі нічого не повинна робити.
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07.02.2024 18:42 Ответить
А видосики?А бабло воровать,в мешки складывать?
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07.02.2024 18:46 Ответить
Я ж про реалтні справи - реальне виробництво, снарядів, ракет, дронів. Такі нудні, такі складні і такі потрібні.

А креативити відосики та серіали - це весело та легко. Особливо після понюшки коксу.
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07.02.2024 19:29 Ответить
Одночасно деякі польські політики вважають, що найкращою допомогою Україні є блокування пунктів пропуску.
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07.02.2024 18:43 Ответить
Ви пшеки всьо робите для перемоги пуцкіна! Дякуємо за закриті кордони!
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07.02.2024 18:44 Ответить
Если дальше по 200 млрд. дол.Зе на асфальт и плитку дарить,то будет нищета на Западе,а тогда всем уже насрать на перемогу Ху@ла.
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07.02.2024 18:45 Ответить
Да ви що? Європа це не потягне. Це ж з 0.02% ВВП Франції треба буде підняти до 0.04%!
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07.02.2024 19:50 Ответить
Дякуємо за блокаду, браття! Перемога наша!
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07.02.2024 21:38 Ответить
стесняюсь спросить:

а если бы он не "використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі", то тогда вы были бы не против??
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08.02.2024 01:01 Ответить
 
 