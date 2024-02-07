В случае прекращения помощи Украине от США Европе придется выбирать между удвоением поддержки и победой Путина, - Сикорский

В случае непринятия Конгрессом США пакета помощи для Украины, Европа может оказаться перед драматическим выбором: увеличить помощь или позволить Путину победить.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тогда мы, как Польша и Европа, столкнемся с драматическим вызовом: удвоить нашу помощь Украине, заменив таким образом американские средства или позволить Путину завоевать Украину. Я знаю, что я бы выбрал, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что Украина не может проиграть эту войну, а Путин - победить, поскольку в таком случае "он использовал бы человеческий и промышленный потенциал Украины, чтобы пойти дальше".

По мнению Сикорского, президентский дворец РП и польская оппозиция, имевшие хорошие контакты с Дональдом Трампом, могут сыграть очень конструктивную роль, если будут убеждать его, что "он действует против Украины, и это вызывает удовольствие у Владимира Путина".

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