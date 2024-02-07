В случае прекращения помощи Украине от США Европе придется выбирать между удвоением поддержки и победой Путина, - Сикорский
В случае непринятия Конгрессом США пакета помощи для Украины, Европа может оказаться перед драматическим выбором: увеличить помощь или позволить Путину победить.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тогда мы, как Польша и Европа, столкнемся с драматическим вызовом: удвоить нашу помощь Украине, заменив таким образом американские средства или позволить Путину завоевать Украину. Я знаю, что я бы выбрал, но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал Сикорский.
Министр подчеркнул, что Украина не может проиграть эту войну, а Путин - победить, поскольку в таком случае "он использовал бы человеческий и промышленный потенциал Украины, чтобы пойти дальше".
По мнению Сикорского, президентский дворец РП и польская оппозиция, имевшие хорошие контакты с Дональдом Трампом, могут сыграть очень конструктивную роль, если будут убеждать его, что "он действует против Украины, и это вызывает удовольствие у Владимира Путина".
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Для Польщі Росія провіщала завоювання, поділи, геноцид, колоніалізм і комунізм.
За останні 600 років Росія і Польща вели не один десяток воєн.
основна мета українців - перемогти.
основна мета Зю - на#бать Захід показати що все чесно і піз#ить далі, вони не вміють іншого. обраьники Зю ви маєте це виправити
А креативити відосики та серіали - це весело та легко. Особливо після понюшки коксу.
а если бы он не "використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі", то тогда вы были бы не против??