В течение 7 февраля Силы обороны отразили атаки россиян на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 34 вражеских штурма, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот четырнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, ведет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В начале суток противник нанес несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения противника: 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 80 боевых столкновений. Информация об общем количестве авиационных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня уточняется.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности дети. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Некоторые подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты из территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Яблоновки Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Семеновка Черниговской области; Волфино, Поповка, Покровка, Грабовское Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак недалеко от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Токаревка, Молодежное, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника".