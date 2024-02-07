Во время атаки утром 7 февраля россияне применили 64 средства воздушного нападения, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию по ударам россиян ракетами и беспилотниками по территории Украины в течение 7 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В начале суток противник нанес несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения противника: 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-siverskodonetskyy-zyizd-posadovtsi-pratsyuyut-u-derzhavnykh-orhanakh/32809644.html
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