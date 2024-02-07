Беспилотники будут полезны не только военным, - Игнат о создании Сил беспилотных систем при ВСУ
Юрий Игнат прокомментировал создание Сил беспилотных систем при ВСУ
Передает его слова в эфире телемарафона "Единые новости" "Цензор.НЕТ".
"Видимо, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу – я сейчас не могу сказать по этому поводу... Но без беспилотников сегодня никто не обойдется", - сказал спикер,
Он привел в пример Турцию, где беспилотники, кроме сугубо военных функций, помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам - с контролем границы и борьбой с контрабандой.
"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем", – добавил Игнат.
Также спикер Воздушных сил подчеркнул важность обеспеченности дронами.
"Дронов много не бывает, любая помощь партнеров с ними была бы совсем не лишней для Сил обороны. Как и помощь со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их нужно как можно больше", - сказал он.
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Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
навів приклад того, як дрони працюють в інтересах поліції та прикордонників.
Де тут Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі ЗСУ?
Далі статус окремого роду військ отримають іміджево-видавничі?
Там вже й маршал готовий- Шурік, кум Зеленського.
Так ніхто і не просив!