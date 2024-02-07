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Беспилотники будут полезны не только военным, - Игнат о создании Сил беспилотных систем при ВСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Юрий Игнат прокомментировал создание Сил беспилотных систем при ВСУ

Передает его слова в эфире телемарафона "Единые новости" "Цензор.НЕТ".

"Видимо, есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу – я сейчас не могу сказать по этому поводу... Но без беспилотников сегодня никто не обойдется", - сказал спикер,

Он привел в пример Турцию, где беспилотники, кроме сугубо военных функций, помогают полиции в выявлении преступлений, а пограничникам - с контролем границы и борьбой с контрабандой.

Читайте также: Создание Сил беспилотных систем будет способствовать обмену опытом и откроет новые возможности в применении дронов, - Минобороны

"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем", – добавил Игнат.

Также спикер Воздушных сил подчеркнул важность обеспеченности дронами.

"Дронов много не бывает, любая помощь партнеров с ними была бы совсем не лишней для Сил обороны. Как и помощь со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их нужно как можно больше", - сказал он.

Автор: 

Игнат Юрий (592) Силы беспилотных систем (91)


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Топ комментарии
+4
На карася з ним піду..
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07.02.2024 21:20
+3
А можна фермерам кукурудзу кропити
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07.02.2024 21:16
+3
Так вони зараз добре працюють і без зелених ''безпілотних сил''.
Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
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07.02.2024 21:23
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якщо їх почати продавати в треті країни,то можна прибарахлитися краще, як на будівництві доріг...
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07.02.2024 21:11 Ответить
А можна фермерам кукурудзу кропити
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07.02.2024 21:16 Ответить
На карася з ним піду..
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07.02.2024 21:20 Ответить
Рыбалка квадрокоптером.

https://www.youtube.com/watch?v=LO08yw1R4O4
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08.02.2024 09:30 Ответить
Резников на початку війни дуже зневажливо ставився до мавиків , це показує яке у нас недалекоглядне керівництво у мінобороні
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07.02.2024 21:22 Ответить
Так вони зараз добре працюють і без зелених ''безпілотних сил''.
Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
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07.02.2024 21:23 Ответить
Хочеш, щоб яблук не було - створи міністерство яблук
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07.02.2024 21:49 Ответить
Треба обов'язково виділити безпілотники МВС - аби захищали народ від сільських пенсіонерів, які злісно торгують городиною і молокопродуктами на стихійних ринках та завдають шалених збитків державі не сплачуючи за місце на ринку та податки.
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07.02.2024 21:54 Ответить
Пучок петрушки - то гвіздок в труну економіки!
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07.02.2024 22:30 Ответить
"...де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам - з контролем кордону та боротьбою з контрабандою",-

навів приклад того, як дрони працюють в інтересах поліції та прикордонників.
Де тут Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі ЗСУ?
Далі статус окремого роду військ отримають іміджево-видавничі?
Там вже й маршал готовий- Шурік, кум Зеленського.
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07.02.2024 21:56 Ответить
«я зараз не можу сказати з цього приводу» Джерело:

Так ніхто і не просив!
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07.02.2024 22:14 Ответить
 
 