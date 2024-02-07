Оккупанты приговорили 33 украинских военнопленных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет
"Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Оккупанты обвинили украинских военных в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.
По версии обвинения, в начале российского вторжения в Украину военные вели обстрелы, под которые попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждениям подверглись 42 дома и два автомобиля.
Следственный комитет РФ назвал имена некоторых осужденных украинских военнослужащих: Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой, Александр Олейник, Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов и Евгений Попцов.
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Нічого особистого -- лише симетричні дії.
як мінімум - після звільнення Українського Донбасу
заставити ВСІХ ждунів повзти на колінах від східного кордону да західного
зупиняючись при кожній хаті та просячи вибачення
а лиш потім в расход
Оруел, був пророком! Сруськай мір…
Відео з "суду"-знущання над полоненими українськими воїнами.
https://twitter.com/LidaSharko/status/1755301546764509197
ТАК, що ЩЕ може чикати УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА та БАТЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ від цієї *****оти у верховній зраді, та тих шльондр і латаних зеленою ниткою гандонів, коли зрадникам, сепаратистам та колаборантам ждунам, призначають тюремні покарання від 5-12 років за тисячі вбитих нівчому неповинних УКРАЇНЦІВ та їх ДІТЕЙ...???!!!