Оккупанты приговорили 33 украинских военнопленных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет

"Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оккупанты обвинили украинских военных в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

По версии обвинения, в начале российского вторжения в Украину военные вели обстрелы, под которые попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждениям подверглись 42 дома и два автомобиля.

Следственный комитет РФ назвал имена некоторых осужденных украинских военнослужащих: Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой, Александр Олейник, Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов и Евгений Попцов.

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