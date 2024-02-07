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Новости Война
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Оккупанты приговорили 33 украинских военнопленных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет

полонені

"Верховный суд" так называемой "ДНР" приговорил 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Оккупанты обвинили украинских военных в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

По версии обвинения, в начале российского вторжения в Украину военные вели обстрелы, под которые попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждениям подверглись 42 дома и два автомобиля.

Следственный комитет РФ назвал имена некоторых осужденных украинских военнослужащих: Роман Шостак, Владимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швыдкой, Александр Олейник, Александр Плотников, Юрий Акимов, Сергей Палийчук, Сергей Довгалюк, Михаил Изотов и Евгений Попцов.

Читайте также: Оккупанты планировали обменять предателей Украины на своих пленных: получен доступ к секретным данным, - Центр нацсопротивления

Автор: 

военнопленные (1061) приговор (1213) пленные (2135)


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Топ комментарии
+25
кацапи - горіти вам в пеклі довічно
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07.02.2024 21:17
+22
Нехай і наші наклепають кацапським виродкам пожиттєвих,і обміняють
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07.02.2024 21:18
+16
Наші можуть тільки заочно когось там судити
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07.02.2024 21:19
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кацапи - горіти вам в пеклі довічно
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07.02.2024 21:17 Ответить
Погані новини з Авдосу.кацапи обходять з південно-східної частини коксохіма.Треба виводити людей з південної лінії оборони,не дай Бог котел.
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07.02.2024 21:38 Ответить
ти питаєш дозволу тут на форумі?
чи даєш пораду?
ти взагалі хто?
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07.02.2024 21:46 Ответить
Я інформую від тих хто там.
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07.02.2024 21:47 Ответить
кого інформуєш тут на форумі?
Залужний приймає рішення через цей форум?
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07.02.2024 21:48 Ответить
Читачів.
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07.02.2024 21:50 Ответить
Бот Володія, давайно в спам, там охолонь, попий бояри, подумай про вічне та діда-хуйла.
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07.02.2024 21:47 Ответить
Якби було все добре я не писав би.
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07.02.2024 21:52 Ответить
Нехай і наші наклепають кацапським виродкам пожиттєвих,і обміняють
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07.02.2024 21:18 Ответить
Наші можуть тільки заочно когось там судити
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07.02.2024 21:19 Ответить
Саме так. Формувати обмінний фонд. Матеріялу вистачить стільки, що можна буде за одного нашого героя давати три прикацаплених.

Нічого особистого -- лише симетричні дії.
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07.02.2024 21:21 Ответить
Ваші можуть ганятися тільки за Порошенко, Марченко, Павловським і Кривоносом. Ось їх найголовніші вороги.
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07.02.2024 22:38 Ответить
ПОЛКОВНИКОМ Романом Червінським, комбригом Андрієм Малаховим ,Тетяною Черновол ……
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07.02.2024 23:24 Ответить
Ці по Вашому наші,нашим абсолютно не наші
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08.02.2024 05:19 Ответить
І що нам робити з цими дауннецкими дождунами??
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07.02.2024 21:22 Ответить
що пропонуєш? панять прастить?
як мінімум - після звільнення Українського Донбасу
заставити ВСІХ ждунів повзти на колінах від східного кордону да західного
зупиняючись при кожній хаті та просячи вибачення
а лиш потім в расход
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07.02.2024 21:27 Ответить
Угу - і західні союзники , одразу , звинуватять в жорстокості і санкції накладуть ...
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07.02.2024 21:31 Ответить
пАнять і нах на раССєю.. і мінімум - міліон з даунбаса і міліон з криму..
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07.02.2024 21:31 Ответить
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07.02.2024 21:22 Ответить
Зелені взагалі не розглядають професійних дипломатів на роль послів. Ні їхню думку цю роль має виконувати хто завгодно окрім професійного дипломата...
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07.02.2024 21:38 Ответить
Воєнний злочинець *****, імітує в таборі ГУЛАГ2, совкове судочинство….
Оруел, був пророком! Сруськай мір…
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07.02.2024 21:44 Ответить
Маємо розхєрачити ту ********* хоча би за для звільнення цих людей! Але це не з нашими зеленими виродками. Вони в турборежимі зливають решта України, щоб правити вічно. Я не уявляю як і коли ми їх позбавимось....
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07.02.2024 21:46 Ответить
Один з полонених на фото подібний на мого кума з 36-ї. Правда в списку його призвіща немає.
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07.02.2024 22:17 Ответить
Ці "судді" на нашій землі. Дістати їх можна і потрібно.
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07.02.2024 22:35 Ответить
Не_на_часі. Професіоналів, які ліквідовували Моторил із Гіві звільнили, або кинули за грати.
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07.02.2024 22:39 Ответить
А Зєленському з Єрмаком пофігу ... Ні заяв, ні звернень до міжнародних організацій про нелюдське поводження рашистів із полоненими.

Відео з "суду"-знущання над полоненими українськими воїнами.

https://twitter.com/LidaSharko/status/1755301546764509197
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07.02.2024 22:36 Ответить
Динира стільки не проживе
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07.02.2024 22:37 Ответить
Що мішає Україні таке зробити з полоненими кацапськими пілотами та кадировцями?
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07.02.2024 22:44 Ответить
Оманські договорняки заважають.
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07.02.2024 22:53 Ответить
Еуропейські цінності. Ну і гроші, які нам дають просто так.
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07.02.2024 22:53 Ответить
Хочу ЗАУВАЖИТИ, що у верховній зраді цілий час розглядають якісь усякі там питання та поправки до ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ тими корумпованими злодіями та шльондрами під керівництвом макаки та шрека та іншої мразоти і НІОДНА щльондра і не один латаний гандон зеленою ниткою і не один свинарчук з єдиних НЕ ПОДАЛИ вимоги внесення поправок до Кримінального КОДЕКСУ УКРАЇНИ під час військового стану про збільшення від 30-50 років тюремного покарання та притягнення до відповідальності усіх підоросів та усіх їхніх посіпак-зрадників та колаборантів і сепаратистів за посягання на вбивство, за вбивство, за повалення державного устрію держави, за зруйнування міст та сіл УКРАЇНИ, котрі незаконно перетнули державний кордон держави Україна зі зброєю в руках, та проводили терористичні дії котрі призвели до широкомаштабних військових дій, та антидержавної діяльності та зради, сепаратистами та колаборантами в Україні...!!!

ТАК, що ЩЕ може чикати УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА та БАТЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ від цієї *****оти у верховній зраді, та тих шльондр і латаних зеленою ниткою гандонів, коли зрадникам, сепаратистам та колаборантам ждунам, призначають тюремні покарання від 5-12 років за тисячі вбитих нівчому неповинних УКРАЇНЦІВ та їх ДІТЕЙ...???!!!
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07.02.2024 23:36 Ответить
Зустрічне питання:скількох ми засудили?І взагалі,які«російські військовополонені»?Раша війни не оголошувала,це просто бандити,які зі зброєю ввірвалися на територію суверенної держави,злочинці,і відношення повинно бути відповідним.Годувати,аби не здохли,і на харчі хай заробляють!Щоб вони після обміну воліли за краще сісти,ніж назад воювати йти.А так що ж,морди від'їли в полоні,через тиждень знову воюють.А як нашим там сидіти?Де нагі правозахисники?
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08.02.2024 05:34 Ответить
 
 