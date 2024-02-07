Российские банки обменивали золото на евро и доллары в Турции и ОАЭ, - Bloomberg

Некоторые российские банки "маневрировали" вокруг запрета на ввоз долларов и евро в страну, торгуя золотом в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, США запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию наличных долларов.

В январе-марте прошлого года некоторые банки, в частности, "Ланта-Банк", который с февраля 2023 года находится под санкциями США, и "Витабанк", находящийся только под украинскими санкциями, импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ более чем на 82 млн долларов. Сделки могли осуществляться также через Гонконг.

Компания Sayari, которая занимается финансовыми расследованиями, изучила данные о российской торговле по коносаментам, куда, как правило, вносят имена импортера и экспортера, а также другие подробности поставок.

Читайте также: РФ продолжает импортировать оборудование для изготовления БПЛА "Орлан-10" в обход санкций, - InformNapalm

Согласно отчету, очевидная круговая торговля осуществлялась через сеть посредников, в которых отмечалось, что данные не указывают на то, кто были конечными получателями валюты или были ли они связаны с российскими организациями, попавшими под санкции.

Издание пишет, что Россия столкнулась с нехваткой долларов и евро, поскольку ее все больше отстраняют от западной финансовой системы. Вполне возможно, что некоторые банки страны искали доступ к валютам для облегчения импорта и других транзакций.

Эта тактика получила широкое распространение после того, как Европейский союз и США ввели санкции, ограничивающие доступ России к западным валютам в рамках санкций, введенных в ответ на ее войну против Украины. Среди клиентов фирмы есть несколько регулирующих органов США.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире, ежегодно добывая более 330 тонн драгоценного металла. Ранее он был одним из крупнейших экспортеров, но поставки в такие торговые центры, как Лондон и Нью-Йорк, практически прекратились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию

С тех пор Россия увеличила продажи на внутреннем рынке и перешла на альтернативные экспортные маршруты. ОАЭ, Турция и Китай сейчас входят в число важнейших торговых партнеров России.

С конца 2023 года кредиторы во всех трех странах усилили контроль за сделками, связанными с Россией, чтобы не попасть под санкции США.

Эти три юрисдикции также использовались Россией для обхода торговых ограничений, наложенных ЕС и США на ключевые технологии, такие как передовые чипы, которые РФ использует для производства оружия.

Читайте также: Главный для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с РФ