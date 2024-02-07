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Новости Санкции против России
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Российские банки обменивали золото на евро и доллары в Турции и ОАЭ, - Bloomberg

золото

Некоторые российские банки "маневрировали" вокруг запрета на ввоз долларов и евро в страну, торгуя золотом в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, США запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию наличных долларов.

В январе-марте прошлого года некоторые банки, в частности, "Ланта-Банк", который с февраля 2023 года находится под санкциями США, и "Витабанк", находящийся только под украинскими санкциями, импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ более чем на 82 млн долларов. Сделки могли осуществляться также через Гонконг.

Компания Sayari, которая занимается финансовыми расследованиями, изучила данные о российской торговле по коносаментам, куда, как правило, вносят имена импортера и экспортера, а также другие подробности поставок.

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Согласно отчету, очевидная круговая торговля осуществлялась через сеть посредников, в которых отмечалось, что данные не указывают на то, кто были конечными получателями валюты или были ли они связаны с российскими организациями, попавшими под санкции.

Издание пишет, что Россия столкнулась с нехваткой долларов и евро, поскольку ее все больше отстраняют от западной финансовой системы. Вполне возможно, что некоторые банки страны искали доступ к валютам для облегчения импорта и других транзакций.

Эта тактика получила широкое распространение после того, как Европейский союз и США ввели санкции, ограничивающие доступ России к западным валютам в рамках санкций, введенных в ответ на ее войну против Украины. Среди клиентов фирмы есть несколько регулирующих органов США.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире, ежегодно добывая более 330 тонн драгоценного металла. Ранее он был одним из крупнейших экспортеров, но поставки в такие торговые центры, как Лондон и Нью-Йорк, практически прекратились.

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С тех пор Россия увеличила продажи на внутреннем рынке и перешла на альтернативные экспортные маршруты. ОАЭ, Турция и Китай сейчас входят в число важнейших торговых партнеров России.

С конца 2023 года кредиторы во всех трех странах усилили контроль за сделками, связанными с Россией, чтобы не попасть под санкции США.

Эти три юрисдикции также использовались Россией для обхода торговых ограничений, наложенных ЕС и США на ключевые технологии, такие как передовые чипы, которые РФ использует для производства оружия.

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Автор: 

ОАЭ (197) Турция (3379)


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Топ комментарии
+10

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07.02.2024 22:02
+6
а тут только плачуться как все плохо,голі босі,а у кацапов какой мощный хохол пошел за 1,5 к км без ракет завод по производству ЯО успешно бомбит)
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07.02.2024 22:07
+6
-В МЧС РФ уже подтвердили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностр.завода-ключевого предприятия ядерных сил в стране
-Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось подобие ядерного гриба Началась паника среди местных
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07.02.2024 22:08
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Пекельні санкції
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07.02.2024 22:00 Ответить
Просто перекочуюсь від сміху,кацапчики ж верещать років так 15,що долар це просто папір,а золото,це нібито завжди ліквідна цінність.І тепер міняють його на макулатуру!!!!
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08.02.2024 05:17 Ответить

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07.02.2024 22:02 Ответить
а тут только плачуться как все плохо,голі босі,а у кацапов какой мощный хохол пошел за 1,5 к км без ракет завод по производству ЯО успешно бомбит)
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07.02.2024 22:07 Ответить
-В МЧС РФ уже подтвердили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностр.завода-ключевого предприятия ядерных сил в стране
-Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось подобие ядерного гриба Началась паника среди местных
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07.02.2024 22:08 Ответить
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07.02.2024 22:12 Ответить
Какой к черту ядерный гриб?
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07.02.2024 22:57 Ответить
Чего, чего?
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07.02.2024 22:56 Ответить
DW

Прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей та низька ймовірність кримінального переслідування зробили Туреччину привабливою для міжнародної злочинності.

Докази того, що міжнародні злочинні синдикати облаштувалися в Туреччині, накопичувалися вже давно. Однак до приходу Єрлікаї в МВС серйозних поліцейських розслідувань або навіть кримінальних звинувачень проти членів таких угруповань практично не було. Це пояснюється тим, що, як зазначали оглядачі, колишній міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу сам мав тісні зв'язки з мафією.

У період його керування відомством із в'язниць випустили ключових фігур турецького злочинного світу. У результаті, як зазначалося, країна перетворилася на притулок для міжнародних злочинців, особливо із Сербії, Албанії, Азербайджану, Росії та Чорногорії.
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07.02.2024 22:05 Ответить
На думку експертів, є чотири основні причини, чому Туреччина останніми роками стала другою домівкою для багатьох злочинців. По-перше, занадто слабкі місцеві закони проти відмивання грошей. По-друге, турецький уряд майже щороку оголошує амністію для засуджених за економічні злочини. По-третє, безвізовий режим для громадян багатьох країн. І по-четверте, багаті люди можуть швидко стати громадянами Туреччини.

Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.
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07.02.2024 22:07 Ответить
"Злочинці зазвичай платять за відмивання грошей 15-20 відсотків від їхньої суми, - пояснює експерт. - Турецька влада ж, навпаки, пропонує їм це без комісійних". І це, на його думку, широко відкриває двері до країни для криміналу.
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07.02.2024 22:23 Ответить
Так их верхушка только туда и мотается на своих самолетах.
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07.02.2024 22:14 Ответить
От же ж «несподіванка»!
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07.02.2024 22:15 Ответить
Наши турецкие друзья,продающие Украине зимние куртки" типа майка" и байрактары,которые у них сроду никто не покупал.
А чё Зе.в Турции денег не просит,а только туда отправляет?
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07.02.2024 22:22 Ответить
Это вам не мелочь по карманам тырить
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07.02.2024 22:26 Ответить
Турки підло за нашою спиною допомагають ворогу, який і їх бажає знищити і доводив це на протязі навіть минулих століть. Кримські кацапи говорили, що якби не кацський флот, то турки вже давно забрали Крим.( Це так вони лякали самі себе). У кацапів немає друзів, в кожному вони бачать ворога. Можливо колись турки одумаються і стануть на не брихливу стежку відносин з Україною.
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07.02.2024 22:30 Ответить
Можна помідорами платити, все рівно за валюту продати майже вже нікому. Рупії та юані вже не вставляяють?
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07.02.2024 22:34 Ответить
російське золото повинно ******* загальмувати інфляцію у Туреччині. Якщо не допоможе, то можно алмазами брать.
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07.02.2024 23:04 Ответить
 
 