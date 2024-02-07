В США и НАТО считают кадровые решения в Вооруженных Силах суверенным делом Украины

Кадровые изменения в ВСУ, учитывая смену руководства, являются суверенным делом Украины, на которое не могут иметь никакого влияния Брюссель или Вашингтон.

Об этом в среду в Брюсселе во время совместной пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы должны говорить сами за себя. Вопрос о будущем любого военного персонала – это суверенное решение, которое принимает суверенная страна. Очевидно, что избранный лидер должен делать свой выбор, кто будет возглавлять оперативное военное руководство. Все, что я могу сказать: с точки зрения Соединенных Штатов, мы намерены продолжать поддерживать украинские власти и украинских военных в их усилиях. Но кадровые решения - это дело украинцев. Мы не можем это решать из Вашингтона, или отсюда, из Брюсселя", - сказал Салливан.

Читайте также: Советник президента США Салливан летит в Брюссель договариваться с НАТО о помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что кадровые изменения в Вооруженных силах Украины – чисто украинское решение, по поводу которого у НАТО не может быть отдельной точки зрения.

"Это украинское решение, и НАТО не может иметь никакой точки зрения на этот счет. Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, который заявил, что какие-либо изменения не повредят отношениям Украины с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим нашу поддержку, - и именно это имеет значение", - добавил глава Альянса.