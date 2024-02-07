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В США и НАТО считают кадровые решения в Вооруженных Силах суверенным делом Украины

В США и НАТО считают кадровые решения в Вооруженных Силах суверенным делом Украины

Кадровые изменения в ВСУ, учитывая смену руководства, являются суверенным делом Украины, на которое не могут иметь никакого влияния Брюссель или Вашингтон.

Об этом в среду в Брюсселе во время совместной пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы должны говорить сами за себя. Вопрос о будущем любого военного персонала – это суверенное решение, которое принимает суверенная страна. Очевидно, что избранный лидер должен делать свой выбор, кто будет возглавлять оперативное военное руководство. Все, что я могу сказать: с точки зрения Соединенных Штатов, мы намерены продолжать поддерживать украинские власти и украинских военных в их усилиях. Но кадровые решения - это дело украинцев. Мы не можем это решать из Вашингтона, или отсюда, из Брюсселя", - сказал Салливан.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что кадровые изменения в Вооруженных силах Украины – чисто украинское решение, по поводу которого у НАТО не может быть отдельной точки зрения.

"Это украинское решение, и НАТО не может иметь никакой точки зрения на этот счет. Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, который заявил, что какие-либо изменения не повредят отношениям Украины с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим нашу поддержку, - и именно это имеет значение", - добавил глава Альянса.

Автор: 

НАТО (9975) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
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07.02.2024 22:19
+15
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07.02.2024 22:18
+11
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07.02.2024 22:22
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07.02.2024 22:18 Ответить
З народом ніхто не радиться - це другорядне, а от з американцями - то святе
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08.02.2024 05:10 Ответить
Здають нас нас на поталу єрмакам?
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07.02.2024 22:18 Ответить
Писдець чувак ) у тебе кругом одні теорії заговору
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07.02.2024 22:20 Ответить
Я так розумію, сусід на останній п'янці розколовся?
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07.02.2024 22:25 Ответить
Уважно читайте ЩО каже Саліван: "Очевидно, що обраний лідер має робити свій вибір, хто очолюватиме оперативне військове керівництво." Джерело:
Людина каже - ви наобирали ХЗ ЩО, тепер їжте не обляпайтесь. Бо не Саліван чи Байден обирали ватноголову москальску дурілку картонную замість справжнього президента Україні в 2019. Схоже американці вже вичерпали всі непублічні дипломатичні можливості щоб вплинути на зе-лідора, щоб той не робив чергову фатальну дурницю щодо Залужного. "Мудрий нарід" наобирав всім на дупу ЗЕлене неподобство і вирішувати цю проблему має український, а не американський народ. Так само, як не американці чи французи вирішували за нас проблему януковича,
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07.02.2024 22:56 Ответить
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07.02.2024 22:19 Ответить
хай підари виконують будапештський меморандум
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07.02.2024 22:19 Ответить
вони зараз прийдуть,прочитають твій коментар і відразу ж побіжать його виконувати
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07.02.2024 22:21 Ответить
повинні бути не коментарі простих равликів в соцмережах а вимоги як мінімум на рівні Міністерства іноземних справ але їх нема й небуде.
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07.02.2024 22:26 Ответить
І ти думаєш якщо будуть вимоги міністерства закордонних справ то США і Великобританія відразу ж побіжать розвзязувати війну проти кацапів? Ти наївний?
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07.02.2024 23:05 Ответить
Кумушкі в маршрутках такого же мнєнія...
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07.02.2024 22:22 Ответить
Який саме пункт виконати? Можна цитату? Ви його в очі бачили?
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07.02.2024 23:27 Ответить
Імпотенти
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07.02.2024 22:21 Ответить
Все, що я можу сказати: з точки зору Сполучених Штатів, ми маємо намір продовжувати підтримувати українську владу і українських військових у їх зусиллях. Але кадрові рішення, - це справа українців. Ми не можемо це вирішувати з Вашингтону, або звідси, з Брюсселю", - сказав Салліван. Джерело:

Достойное и правильное решение. А то некоторые 10 лет назад взяли в моду, чуть что сразу бежать, жаловаться и плакать. Внутренние проблемы нужно учиться решать самим и вообще, пора взрослеть, а не жаловаться.
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07.02.2024 22:22 Ответить
Чого тоді 30 років бігаємо за їх кредитима і зараз ще й набираємо кредитів що онуки віддати не зможуть.... якщо все самі то самі....

А взагалі якби нам багато років назад перестали давати кредити під сумнівні проекти то наші б олігархи давно б думали про розвиток локального виробництва а не як вкрасти ті кредити... і ще в податки залізти
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07.02.2024 23:34 Ответить
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07.02.2024 22:22 Ответить
офіційно кажуть одне,неофіційно кажуть друге-це світ дипломатії
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07.02.2024 22:26 Ответить
Розумні слова...
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07.02.2024 22:55 Ответить
США все розуміють, але вони ніколи не будуть вмішуватися у справи іншої держави. Дуже шкода, що Херпіду, використовуючи прикриття війною, наробить тут великого лиха.
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07.02.2024 22:26 Ответить
Все як дві тисячі років тому:"Понтій Пілат умив руки"....
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07.02.2024 22:56 Ответить
Та невже США ніколи не вмішувалися у справи іншої держави? І де таких дурниць набралися?
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08.02.2024 01:04 Ответить
Хіба від пана Саллівана хтось вимагав чи очікував "прийняття рішення" стосовно звільнення генерала Залужного?
Пан Салліван має можливість висловити свою думку, чи думку Держдепу стосовно того, як позначиться звільнення головнокомандуючого ЗСУ на боєздатності ЗСУ, бо США вклали величезні кошти у військову допомогу Україні і повиині були б бути зацікавлені у збереженні рівня боєздатності ЗСУ.
Свободу слова ніхто не відміняв, а рішення прийматиме верховний, і це право в нього є поки він легітимний президент.
Але замість відвертого коментаря знов чуємо цинічне "не втручаємось", "хай роблять, що вважатимуть за потрібне". Коли рашисти у 2022 напали на Україну, теж "не втручались", бо очікували падіння оборони Київа за три доби...
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08.02.2024 01:47 Ответить
Перед 24 02 2022, вони теж, так попереджали привладних, але ж… СРАТЬєх ….з челядниками глаголив якусь галіматню ..
Не ************ Оманських івесторів, мертвечука, деркачів, бая, мехеду, кулініча…
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07.02.2024 22:27 Ответить
Меркель сдала Крым
Обама сдал Даунбас
А кто же тут виноват,Байден или Олаф Шолц?
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07.02.2024 22:28 Ответить
Але все погоджуюмо..
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07.02.2024 22:28 Ответить
США завжди тебе кинуть, синок.
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07.02.2024 22:30 Ответить
Скоро впаде Авдіївка по прикладу Бахмута.
Місто розбито вщенть, бої їдуть на вулицях міста, рашисти потроху але просуваються.
Тому, Залужного звільнять акурат , після втрати Авдіївки.
І це буде виглядати, що ніби він не здатен захистити і місто і взагалі будуть натякати, що це все він винен у поразці під Авдіївкою, своїм недолугими командуванням і тактикою.
Тому, йому краще випередити ці звинувачення недолугої влади та зараз піти з посади, щоб не вішали на нього всіх собак.
Бо йому і так вже не дадуть нормально командувати та він і сам вже морально готові піти.
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07.02.2024 22:31 Ответить
Ніт, нехай не сподівається ларьочник на таку " перемогу"
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07.02.2024 22:42 Ответить
Думаю, пан Генерал здатний розібратися, що робити, а що не робити, і не потребує подібних порад...
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07.02.2024 22:59 Ответить
Он бот подоляка
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07.02.2024 23:39 Ответить
та ні. Просто - типовий 73/43%зебіл з відповідним ІQ.
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07.02.2024 23:49 Ответить
Он явный бот. Всю эту темку про молодую смену явно кто-то двигает.
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07.02.2024 23:51 Ответить
Так ты ботня подоляка, которая тут заливала про молодых командиров и Зеленский это недавно повторил. Конечно тебе надо чтобы Залужный ушел, чтобы твои хозяева торжествовали.
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07.02.2024 23:38 Ответить
Молоко патрушева на губах у салуванна… і той заявляє спеціально те що призведе до кризи і заворушень у воюючий країні і послабить її….
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07.02.2024 22:35 Ответить
Ну что сказать?
Запад на нас ставит крест
Мы ему уже надоели
Кому нужна страна,
Которая ГЕРОИЧЕСКИ сражается с русскими
Но НЕ МОЖЕТ защитить свои ЗСУ
И ГЛАВНОКОМАНДУЩЕГО ЗСУ ЗАЛУЖНОГО
От грязных ручонок Зеленского и Ермака
На хрен никому такая страна не нужна
Запад умывает руки
И правильно делает
Строите копию россии?
Идите нах.....
Столько бабла в нас вложили
А мы ерунду не можем сделать
Залужного защитить от подонков!
Смотреть на то,как армия молчит - противно!!!!!
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07.02.2024 22:41 Ответить
Не істери капсом, зальотная, та ще й на рузкам ізикє.
Йди розбирайся зі своєю армією шайгигерасимова.
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07.02.2024 22:47 Ответить
Особливо смішно про "бабла влажілі" - по перше 90% бабла осталося в США і пішло на розвиток та модернізацію їх їбройних сил. По-друге - у Сполучених Штатах на дорожні знаки йде в рік більше бабла ніж в цілому виділено на нас.
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07.02.2024 22:59 Ответить
Я вважаю, що Залужний теж заложник ситуації, коли не вистачає *********** для артилерії, не вистачає КАБів, багато чого не вистачає. І будучи навіть генієм - що він може зробити без всього цього? А звільняти командувача ЗСУ ні в якому разі не можна. Навіть якщо доведеться відходити з Авдіївки. Головне це люди!!! Зброя колись та надійде, але вона сама по собі не стріляє.
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07.02.2024 22:44 Ответить
Ніхто людей не беріг і не береже.
Доказ, чергова мобілізація на півмільйона солдат.
Вже і закон прийняли в першому читанні про мобілізацію.
Якби берегли людей то не було би необхідності в півмільонній мобілізації.
Кладуть людей тисячами в місяць, не обучають, тому постійно все нових та нових ловлять та відправляють на фронт.
Вони срали на людей.
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07.02.2024 22:57 Ответить
"пів мільйона" - це я-ні-тряпка гундосив.

Нікчема обожнює великі числа:

- "мільярд дерев" воно садило
- "мільйон дронів" побудувало
- от, і "пів мільйона" зебілів у рекрути жене.

Де воно не збрихало, це коли казало:
- "якби готувались до війни, то я б втрачав по сім мільярдів на місяць."
Тобто, все зберіг. Все! Бо до війни не готувався, катався на лижах, жер шашльікі...
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08.02.2024 07:29 Ответить
Їм вже не до нас - свої портфелі ділять.
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07.02.2024 22:56 Ответить
Ми не можемо це вирішувати з Вашингтону, або звідси, з Брюсселю", - сказав Салліван, адже наші рішення вирішуються, куйлом, в мацкваабаді...
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07.02.2024 23:13 Ответить
Суверенное право это когда местный царек творит что ему в голову взбредет.
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07.02.2024 23:37 Ответить
Вкраїнчики цього царька самі обрали.
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08.02.2024 00:09 Ответить
От этого он не перестает быть царьком. Если бы Зеленский занимался каннибализмом на камеру они бы это не оправдывали, а так что-то рассказывают о суверенном праве на каннибализм.
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08.02.2024 00:11 Ответить
Тпк вони і не виправдовують. Вони кажуть, що це його законне право.
Хто ж винен, що ці права українці самі надали мудаку?
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08.02.2024 00:17 Ответить
Вот каннибализм бы не оправдывали, а осуждали. Так что все это лицемерие. Просто не хотят называть белое белым, а черное черным.
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08.02.2024 00:19 Ответить
Канібалізм не є законним правом президента та верховного головкома.
А вибір та заміна командування ЗСУ є.
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08.02.2024 00:21 Ответить
А если будет закон, что каннибализм законен?
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08.02.2024 00:35 Ответить
Не знаходиш, що питання дурне?

Чи може президент США не може звільнити командуючого військами?
Чи ти забув, що головкома і призначав теж ЗЄ?
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08.02.2024 00:44 Ответить
Не нахожу. Зеленский и Хомчака назначал. Так что такое себе.
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08.02.2024 00:45 Ответить
Ще раз - це не є чимось екзотичним. Це є світовою практикою.
Просто ти не бачиш різниці між правом це робити та аргументованою необхідністю та доцільністю.

Наприклад, ти маєш повне право робити з собою, що завгодно. Але, якщо ти просто так сам собі відпиляєш руку, то право ти на це мав, але те що ти це зробив каже, що у тебе не добре з головою. Засуджувати тебе не будуть, але і відношення до тебе буде особливим.
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08.02.2024 00:49 Ответить
Отправят лечиться.
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08.02.2024 00:53 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4148682.html Ох і палатиме пердачок у ЗЕлупня)

Сьогодні Євро Солідарність у Київраді поставить Слугам справжній цуцванг - підтримає пропозицію Залужного перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.
Справа в тому, що перед тим слуги більше року вели боротьбу, щоб проспект не назвали іменем Європейського Союзу, а тепер будуть змушені підтримати назву, яку пропонує Залужний.
Сказати, що на Банковій за це не похвалять - не сказати нічого, бо там буде справжня істерика! Тож купуймо попкорн і спостерігаймо
ЄС у Київраді - респект за справжню політику, яка майже зникла у Верховній Раді.
Путч.
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08.02.2024 11:02 Ответить
 
 