В США и НАТО считают кадровые решения в Вооруженных Силах суверенным делом Украины
Кадровые изменения в ВСУ, учитывая смену руководства, являются суверенным делом Украины, на которое не могут иметь никакого влияния Брюссель или Вашингтон.
Об этом в среду в Брюсселе во время совместной пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы должны говорить сами за себя. Вопрос о будущем любого военного персонала – это суверенное решение, которое принимает суверенная страна. Очевидно, что избранный лидер должен делать свой выбор, кто будет возглавлять оперативное военное руководство. Все, что я могу сказать: с точки зрения Соединенных Штатов, мы намерены продолжать поддерживать украинские власти и украинских военных в их усилиях. Но кадровые решения - это дело украинцев. Мы не можем это решать из Вашингтона, или отсюда, из Брюсселя", - сказал Салливан.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился с тем, что кадровые изменения в Вооруженных силах Украины – чисто украинское решение, по поводу которого у НАТО не может быть отдельной точки зрения.
"Это украинское решение, и НАТО не может иметь никакой точки зрения на этот счет. Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, который заявил, что какие-либо изменения не повредят отношениям Украины с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим нашу поддержку, - и именно это имеет значение", - добавил глава Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Людина каже - ви наобирали ХЗ ЩО, тепер їжте не обляпайтесь. Бо не Саліван чи Байден обирали ватноголову москальску дурілку картонную замість справжнього президента Україні в 2019. Схоже американці вже вичерпали всі непублічні дипломатичні можливості щоб вплинути на зе-лідора, щоб той не робив чергову фатальну дурницю щодо Залужного. "Мудрий нарід" наобирав всім на дупу ЗЕлене неподобство і вирішувати цю проблему має український, а не американський народ. Так само, як не американці чи французи вирішували за нас проблему януковича,
Достойное и правильное решение. А то некоторые 10 лет назад взяли в моду, чуть что сразу бежать, жаловаться и плакать. Внутренние проблемы нужно учиться решать самим и вообще, пора взрослеть, а не жаловаться.
А взагалі якби нам багато років назад перестали давати кредити під сумнівні проекти то наші б олігархи давно б думали про розвиток локального виробництва а не як вкрасти ті кредити... і ще в податки залізти
Пан Салліван має можливість висловити свою думку, чи думку Держдепу стосовно того, як позначиться звільнення головнокомандуючого ЗСУ на боєздатності ЗСУ, бо США вклали величезні кошти у військову допомогу Україні і повиині були б бути зацікавлені у збереженні рівня боєздатності ЗСУ.
Свободу слова ніхто не відміняв, а рішення прийматиме верховний, і це право в нього є поки він легітимний президент.
Але замість відвертого коментаря знов чуємо цинічне "не втручаємось", "хай роблять, що вважатимуть за потрібне". Коли рашисти у 2022 напали на Україну, теж "не втручались", бо очікували падіння оборони Київа за три доби...
Не ************ Оманських івесторів, мертвечука, деркачів, бая, мехеду, кулініча…
Обама сдал Даунбас
А кто же тут виноват,Байден или Олаф Шолц?
Місто розбито вщенть, бої їдуть на вулицях міста, рашисти потроху але просуваються.
Тому, Залужного звільнять акурат , після втрати Авдіївки.
І це буде виглядати, що ніби він не здатен захистити і місто і взагалі будуть натякати, що це все він винен у поразці під Авдіївкою, своїм недолугими командуванням і тактикою.
Тому, йому краще випередити ці звинувачення недолугої влади та зараз піти з посади, щоб не вішали на нього всіх собак.
Бо йому і так вже не дадуть нормально командувати та він і сам вже морально готові піти.
Запад на нас ставит крест
Мы ему уже надоели
Кому нужна страна,
Которая ГЕРОИЧЕСКИ сражается с русскими
Но НЕ МОЖЕТ защитить свои ЗСУ
И ГЛАВНОКОМАНДУЩЕГО ЗСУ ЗАЛУЖНОГО
От грязных ручонок Зеленского и Ермака
На хрен никому такая страна не нужна
Запад умывает руки
И правильно делает
Строите копию россии?
Идите нах.....
Столько бабла в нас вложили
А мы ерунду не можем сделать
Залужного защитить от подонков!
Смотреть на то,как армия молчит - противно!!!!!
Йди розбирайся зі своєю армією шайгигерасимова.
Доказ, чергова мобілізація на півмільйона солдат.
Вже і закон прийняли в першому читанні про мобілізацію.
Якби берегли людей то не було би необхідності в півмільонній мобілізації.
Кладуть людей тисячами в місяць, не обучають, тому постійно все нових та нових ловлять та відправляють на фронт.
Вони срали на людей.
Нікчема обожнює великі числа:
- "мільярд дерев" воно садило
- "мільйон дронів" побудувало
- от, і "пів мільйона" зебілів у рекрути жене.
Де воно не збрихало, це коли казало:
- "якби готувались до війни, то я б втрачав по сім мільярдів на місяць."
Тобто, все зберіг. Все! Бо до війни не готувався, катався на лижах, жер шашльікі...
Хто ж винен, що ці права українці самі надали мудаку?
А вибір та заміна командування ЗСУ є.
Чи може президент США не може звільнити командуючого військами?
Чи ти забув, що головкома і призначав теж ЗЄ?
Просто ти не бачиш різниці між правом це робити та аргументованою необхідністю та доцільністю.
Наприклад, ти маєш повне право робити з собою, що завгодно. Але, якщо ти просто так сам собі відпиляєш руку, то право ти на це мав, але те що ти це зробив каже, що у тебе не добре з головою. Засуджувати тебе не будуть, але і відношення до тебе буде особливим.
Сьогодні Євро Солідарність у Київраді поставить Слугам справжній цуцванг - підтримає пропозицію Залужного перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.
Справа в тому, що перед тим слуги більше року вели боротьбу, щоб проспект не назвали іменем Європейського Союзу, а тепер будуть змушені підтримати назву, яку пропонує Залужний.
Сказати, що на Банковій за це не похвалять - не сказати нічого, бо там буде справжня істерика! Тож купуймо попкорн і спостерігаймо
ЄС у Київраді - респект за справжню політику, яка майже зникла у Верховній Раді.
Путч.