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Сенат США прогнозированно провалил голосование за законопроект, где вопросы об охране границы и помощи Украине были вместе

сша,сенат

Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Во время голосования не набралось необходимых 60 голосов – было 49 против 50.

Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

Как подчеркнули журналисты, блокирование законопроекта со стороны республиканцев в Сенате было ожидаемым – из-за соответствующей позиции 45-го президента США Дональда Трампа и верхушки республиканцев в Палате представителей, включая спикера Майка Джонсона.

Теперь, как ожидается, лидер большинства в Сенате Чак Шумер должен вынести процедурное голосование по пакету экстренной помощи для Израиля и Украины, в котором отменяется соглашение о границе. Это голосование может состояться позже сегодня же.

Также читайте: У США нет альтернативы предоставлению Украине необходимого пакета помощи - Салливан

Автор: 

США (26583) помощь и поддержка (868) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+21
Знаю одно - республиканцы подрубили себе рейтинги. Американцы это имперцы по сути и поражение Украины они воспринимают как собственное поражение. Если Трамп начал ярко и победил в нескольких штатах, то после провала голосования за помощь Украине, уверенно побеждает Байден. Кроме того республиканцы подставили себя как ненадежную правящую силу которая не выполняет собственные обещания. Демократы пошли на условия республиканцев, а те в конечном итоге вильнули хвостом.
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07.02.2024 23:19
+20
***** собі по лобу краще.
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07.02.2024 23:30
+14
Справа в тому, що вони і нас тягнуть на дно.
І це в нас люди гинуть а не в них
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07.02.2024 23:24
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я думаю это платные посты. Работа у них такая - обс*рать Украину и себя за одно.
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08.02.2024 00:47 Ответить
Справи, самі найкращі докази, так що в даному випадку про гніздо і пташок .скоріш всього правда.Варто в гніздо Кісінджера ще німецьку "пташину " Меркель віднести і не виключено , що й де- кого з українських "птєнців" ???
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08.02.2024 09:39 Ответить
Пуйло вже просто зараз на сьомому небі від щастя.
Але рано радіє.
Сміється той, хто сміється останнім.
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07.02.2024 23:49 Ответить
Нову реальність для американців тепер демонструє Карсон а не Маркарова, Ермак… і тд..
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07.02.2024 23:55 Ответить
это то чепушило которого с позором с респовского канала поперли,за откровеную бреню?,процент ********* есть везде, в америке дажее были чудики которые ждали воскрешение елвиса и кеннеди в пустыне невада.))))
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08.02.2024 00:00 Ответить
Та як Ви смієте так говорити про того підараса? Він же журналіст! Якщо журнуліст, то він апріорі не може робити чорнуху і замовлені матеріали! Ніякий журналіст ніколи і ніде не брав гроші! То свята людина! Хоча ні... я напевно помиляюсь
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08.02.2024 00:07 Ответить
пускай у черта такера аудитория 5-10 млн для 340 млн америки єто не критично
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08.02.2024 00:06 Ответить
Досвідчений гравець Байден розвів республіканців як лохів. Тепер вони виглядають дебілами перед виборцями двічі - перше що вони самі порушили свою угоду яку запропоновали і яку прийняв Байден а друге що відверто ідуть проти інтересів США допомагаючи терористам хамасу та *****.
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08.02.2024 00:33 Ответить
Маразматичний Байден вже нічого там не вартий, там вже деменція рулить.
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08.02.2024 00:46 Ответить
Дійсно прогнозовано Вєтнам, Афганістан, Сирія, тепер Україна
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08.02.2024 00:49 Ответить
А чого це «Цензор» має слухати і виконувати побажання якогось відвідувача-коментатора? І в чому «лівацька брехня»? Поясніть хто і що бреше, будь ласка..
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08.02.2024 03:43 Ответить
в тому що ти не доженеш нiколи...
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08.02.2024 03:53 Ответить
Я до вас не звертався! До чого ваш коментар недолугий
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08.02.2024 04:02 Ответить
ти свое звертання в себе на дверях почепи, туповате
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08.02.2024 06:38 Ответить
В том что сейчас Украина не получает от США помощи и теперь на снарядном голоде знаете кто виноват? Никогда не угадаете! ВИНОВАТ ДЖОРДЖ ФЛОЙД! Именно после его гибели в США движение БЛМ возникло и демократическая партия в США проявило себя не с лучшей стороны.ПОЛИЦЕЙСКИЕ БОТИНКИ УЛИЧНЫМ БАНДАМ ЦЕЛОВАЛИ!Позволяли уничтожать и разграблять Американские города. Прославляли нетрадиционные "ценности". А что тварится при демократах в учебных заведениях США так это ДИЧЬ! Естественно традиционное население США проголосуют за ТРАМПа и ТРАМП будет президентом. Ибо демократы отдали Америку на растерзание БЛМ и всякой там **********. НАДО БЫЛО НЕ БОТИНКИ ЦЕЛОВАТЬ УЛИЧНЫМ БАНДАМ А БОРОТСЯ С НИМИ. Но демократы как всегда все просрали. А ТЕПЕРЬ УКРАИНА БЕЗ СНАРЯДОВ!
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08.02.2024 06:23 Ответить
ватан, не неси рашпіторську пропаганду, тут думаючі люди.
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08.02.2024 08:26 Ответить
Поділися своїми думками, не соромся.
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08.02.2024 09:02 Ответить
А статую Свободы уже заменили на статую Флойда?
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08.02.2024 08:58 Ответить
БЛМ снесло много памятников в том числе Вашингтона и других "отцов-основателей"
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08.02.2024 10:49 Ответить
Якісь перефразовані кацапські методички про "традіционниє ценності".
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08.02.2024 09:44 Ответить
В статті не сказано, як республіканці в Сенаті змогли провалити голосування щодо законопроекту, якщо їх там меншість? Це перше. Друге і головне - чому Байден не закриє кордон з Мексикою, коли він має на це всі повноваження? Тоді це питання відпало б, і його не довелося б пов'язувати з питаннями допомоги Україні та Ізраїлю.
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08.02.2024 08:23 Ответить
А ліваки вони такі. У них інтелекту не багато і пропаганда на рівні 3-го класу. Але в Україні всі ЗМІ є зливними бачками дем партії. Обслуговуючи інтереси лівих радикалів
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08.02.2024 09:52 Ответить
трамп - ватний інфантіл та прохйлівський 3, 2 раз
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08.02.2024 08:24 Ответить
Це дуже добре. За цей шлак по кордону не можливо було голосувати. На кону - питання існування Америки. Ліві радикали повністю хочуть знести цивілізацію на цій планеті перетворивши нам у Венесуелу.
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08.02.2024 09:50 Ответить
Я когда увидел как полицейские в США лижут ботинки бандитам с БЛМ уже тогда понял что демократическая партия в США обречена на полный крах. Ибо традиционного белого населения в США больше и естественно они проголосуют хоть за черта с рогами лиш бы не за демократов
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08.02.2024 10:32 Ответить
Политика демократов в США сводилась ошибочно в том что белое население должно ПОДЧИНИТСЯ нацменьшинствам (особенно афроамериканцам) Но традиционное белое население показало фигу демократам и Байден прогнозированно вылетает с поста президента
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08.02.2024 10:36 Ответить
А с пи.арашки, что такое чушь несешь
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08.02.2024 12:51 Ответить
Никки Хейли если бы стала президентом вот где клево было бы. Саманта Пауэр версия два-ноль
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08.02.2024 10:37 Ответить
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