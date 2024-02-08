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Новости
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Ряд должностных лиц, причастных к сепаратистским движениям на востоке Украины в 2004 году, до сих пор работают в госорганах. ДОКУМЕНТ

янукович

Чиновники, которые в начале двухтысячных были участниками сепаратистских движений на востоке Украины, сейчас продолжают работать в государственных органах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как отмечается, об этом свидетельствуют архивные документы того периода.

Среди этих должностных лиц - руководитель секретариата Конституционного суда Виктор Бесчастный и член Национального олимпийского комитета Украины Александр Зац. Они согласовали проведение "референдума о предоставлении Донецкой области статуса республики в составе федерации". Судья Харьковского окружного админсуда Владислав Егупенко был в списках исполнительного комитета Харьковской области, который должен был взять власть от Киева. А депутат Киевсовета Александр Попов был спикером на съезде в Северодонецке, где призвали создать "юго-восточную республику".

В издании пишут, что Бесчастный в 2004 году, в статусе главы комиссии по депутатской деятельности, этике, правовой политике, законности и правопорядку Донецкого облсовета, был одним из инициаторов созыва чрезвычайной сессии для голосования за так называемый референдум "о предоставлении Донецкой области статуса республики в составе федерации".

Зверненням депутатів на ім’я тодішнього голови Донецької облради Бориса Колеснікова.

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Об этом свидетельствует его подпись под обращением депутатов облсовета на имя тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова.

Кроме того, Бесчастный обосновал для депутатов необходимость проведения этого "референдума". Это подтверждает объяснительная записка, в которой он писал, что этот вопрос выносится на областную сессию "с учетом политической ситуации, угрожающей общественной безопасности, конституционному строю, жизни и здоровью граждан, учитывая собрания территориальных громад и обращение депутатов Донецкого облсовета".

Пояснювальна записка Бесчастного

Позже, на внеочередном заседании Донецкого облсовета депутаты приняли решение о проведении референдума 5 декабря 2004 года, который позволил бы региону получить особый статус.

После этого голосования Бесчастный также согласовал проект решения о проведении этого референдума. Тогда же депутаты проголосовали и за экземпляр бюллетеня.

Примірник бюлетеню

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В комментарии журналистам Бесчастный отрицал свое участие в событиях того времени.

"Я от этих вопросов отказался. Я не принимал никаких решений", – заявил он.

Однако в редакции сопоставили его подпись под документами 2004 года и нынешнюю, уже в статусе руководителя секретариата Конституционного суда, и они совпадают.

Підпис Бесчастного

"Радіо Свобода" подчеркивают, что возглавляющий ныне секретариат в Конституционном суде Украины Виктор Бесчастный проверяет все обращения в суд и решает - выносить их на рассмотрение или нет, говорится в материале.

Вместе с ним проект решения о референдуме согласовал также Александр Зац, который в то время был заместителем председателя Донецкого областного совета. Сегодня Зац – член Национального олимпийского комитета Украины.

По информации издания, он в 2022 году уехал за границу как волонтер и не вернулся. Связаться с ним журналистам не удалось.

Документы подтверждают, что фамилия нынешнего судьи Харьковского окружного админсуда Владислава Егупенко была в составе исполнительного комитета, созданного 26 ноября 2004 на чрезвычайной сессии Харьковского облсовета, который должен был взять всю полноту власти от Киева.

Склад виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської облради.

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Тогда он был депутатом Харьковского областного совета и руководил милицией на харьковской ЮЖД. Депутаты этого совета в тот же день приняли решение о переподчинении в области милиции, железной дороги, телевидения, остановили перечисление средств в госбюджет.

В комментарии журналистам чиновник, сказал, что деталей уже не помнит, но "был против всех решений".

Нынешний депутат Киевского городского совета Александр Попов был одним из спикеров на съезде в Северодонецке, на котором призвали создать "Украинскую юго-восточную республику". Отмечается, что в соответствии со стенограммой съезда, он в статусе городского головы Комсомольска (нынешнее название - Горишни Плавни) поздравил кандидата в президенты Виктора Януковича с победой и пообещал поддержку.

В комментарии журналистам он объяснил, что до сих пор считает, что тот съезд был "за развитие Украины".

"Я точно могу сказать, что никакого антигосударственного подхода или какого-либо видения против Украины не было. Наоборот", - сказал депутат.

В издании напоминают, что чрезвычайные сессии в Донецке, Харькове, Луганске и съезд в Северодонецке Луганской области проходили в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Януковича – на фоне Помаранчевой революции. После съезда и решения Донецкого облсовета о проведении референдума, СБУ возбудила уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В 2006 году это дело было закрыто, а все обвинения сняты.

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Автор: 

сепаратизм (11311) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+37
Ці зрадники є скрізь, а особливо багато їх ОПі!
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07.02.2024 23:43
+23
Так цінні ж кадри для ЗЄрмаків.
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08.02.2024 00:07
+19
Це шо, наш Зелька не всіх розбійників спіймав?
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07.02.2024 23:52
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Правила форума Совет форумчан
Ці зрадники є скрізь, а особливо багато їх ОПі!
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07.02.2024 23:43 Ответить
Не багато , а всі , як один !ДЕРЬМАК помічник бандита Тадеева, Смірнов, Шурма, Падальляк особистий піарщик бандита Юри Енакіевського , Татаров вбивця Майданівців …………… РЕВАНШ РИГІВ ПОВНИЙ А ЗЕМРАЗОТА ВСІХ КРИШУЄ
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08.02.2024 09:40 Ответить
Та цих упирів, що досі працюють, ні при Ющі ні при Петрі, ні при Зелі не вигнали!
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08.02.2024 12:22 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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08.02.2024 09:49 Ответить
Так переможемо 👍
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07.02.2024 23:43 Ответить
Це шо, наш Зелька не всіх розбійників спіймав?
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07.02.2024 23:52 Ответить
Біда, посполиті ж дуже хтіли справідлівасті і пасадіть Барігу ...
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07.02.2024 23:58 Ответить
Не всіх найняв.
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08.02.2024 00:07 Ответить
Так ресурси у СБУ дуже обмежені. Всі за журналістками в номерах стежать.
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08.02.2024 12:04 Ответить
Нормальный ход. Это ж чем занимались Ющенко и Порошенко вместе с СБУ, Януковича не берем, там все понятно, то за 5 лет одного и 5 лет другого только сейчас вылезли эти архівні документи того періоду? Круто они страну подвели под сепаров
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07.02.2024 23:55 Ответить
Ва фсьом вінаватый сволачь Парашэнка!
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08.02.2024 06:01 Ответить
Ещё Меркель,Обама,Байдед,Шолц-усе сволочи.
Зе-хароший.
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08.02.2024 06:21 Ответить
Да, круто, навіть тобі в голову нас..ли, що ти того, хто у цих сєпарів голив в банях танцював- предидентом України обрав.
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08.02.2024 11:12 Ответить
Так 🤡 зеленський у першій черзі ...зрада зрадою поганяє !
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07.02.2024 23:55 Ответить
Згадаймо як все починалося на донбасі 10 років тому.
https://youtu.be/fuMSAApi4cE Проросійські активісти не пускають військових захищати кордон України. За сто кілометрів від Донецька проросійські активісти другу добу блокують рух української військової техніки
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08.02.2024 00:01 Ответить
Так цінні ж кадри для ЗЄрмаків.
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08.02.2024 00:07 Ответить
не можно чіпать - це недоторканий резерв зеленої влади на час повного шухєра.
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08.02.2024 00:21 Ответить
Країна досі під повзучою постсовковою окупацією. Національно-визвольна боротьба триває і на зовнішньому і на внутрішньому фронтах.
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08.02.2024 00:23 Ответить
На внутрішньому яка боротьба, на дивані?
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08.02.2024 14:34 Ответить
Ватне рило відірвалося від закусок і з-за бугра вимагає в мене звіту. Тебе з ранку ніхто на хер не послав, то ти засумував, валянку?
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08.02.2024 15:34 Ответить
Зрадники є сбу які покривають інших зрадників
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08.02.2024 00:24 Ответить
Дивна бездіяльність, отого великорозумного Данилова та Малюка!
Як за журналістами, по туалетах винюхувати, то вони усим скопом, а як ворожих гнид ригоАНАЛІВ витурити з посад, язики в дупу позатягувало обом! Невже і тут, оті єрмак з татаровим, заблокував та приховує ЖДУНІВ !?!
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08.02.2024 00:26 Ответить
> У 2006 році ця справа була закрита, а усі обвинувачення зняті.

Весь зміст помаранчевої революції у одному реченні.
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08.02.2024 00:41 Ответить
Без масових розстрілів жодна революція не має шансів на перемогу.
Пару прикладів : жовтневий переворот 1917 р, Аугусто Піночет , Чилі 1973 р

Україна дві революції бездарно протанцювала гопака!
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08.02.2024 08:06 Ответить
Здивували... Тут один генітальний лідер бойових генералів вчить воювати, хоча нещодавно перед сепаратистами танцював та з бойовиками обіймався.
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08.02.2024 00:48 Ответить
Новороссы! Да какая разница,лиж бы бабло лохи с Запада вовремя высылали.
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08.02.2024 06:20 Ответить
чому низка ??? їх є доволі багато зокрема в ж ОПі "найвеличнішого янелоха, **************", КМ, ВР та й сам зе-бубочка не є святий !!!



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08.02.2024 06:52 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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08.02.2024 09:55 Ответить
Козырь свое дело знает,лохи продолжают молчать.
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08.02.2024 07:31 Ответить
..Список,Люди должны знать!!!!
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08.02.2024 07:42 Ответить
так іхнє фсб працює досить потужно а наше СБУ за журналістами підглядає - от і результат
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08.02.2024 09:02 Ответить
Доробляють не закінчену роботу по здачі України *****!
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08.02.2024 09:07 Ответить
Цим зеленим тварям ніколи займатися сепарами .бо треба бігуса пресанути, а сам Малюк шістка зелена так і сказав що по першу наркмани .а до зрадників не на часі ,бо можно вийте на себе .
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08.02.2024 09:16 Ответить
малоПИД,,,роский бенин Нарик и ффсбэшник Елдак...
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08.02.2024 09:33 Ответить
До таких осіб у Зеленського з менеджерами немає питань, немає питань до Тимошенка, Резніченка, Баканова, Рєзнікова, якого в нагороду за службу намагалися відправити послом, та інших. Але є питання до Червінського і багатьох патріотів. Важкі часи і темна влада
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08.02.2024 09:34 Ответить
Радіо Свобода, підкажить, будь ласка, в якому регіоні України розташоване місто "Сіверськодонецьк", бо карти Google не знають
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08.02.2024 09:52 Ответить
На річці Сіверський Донець -- знаєте таку? Поряд з Лисичанськом.

З української Вікі:

Згідно з http://izbornyk.org.ua/pravopys/rozdil4.htm#par108 правописом 1993 року (§ 108) назва міста - Сіверськодонецьк, яка відповідає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F етимології (від р. Сіверський Донець). Ця назва увійшла до енциклопедій та довідників радянських часів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Радянська енциклопедія історії України» та ін.). На цих же засадах стоять і ряд українських мовознавців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#cite_note-12 [12]
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08.02.2024 12:25 Ответить
життя йде не за викладеним у "вікі", не за етимологією і правописом та засадами мовознавців, а за чинним законодавством України, то ж читай постанову ВРУ від 17.07.2020 № 807-IX в частині Луганської області
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08.02.2024 12:39 Ответить
За чинним законодавством України і рпцвУ -- "Українська православна церква". А військова морська база московії у Севастополі (та, що Україна бомбить регулярно надводними дронами) -- легітимна і законна, аж до 2042-го року. І що?
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08.02.2024 13:48 Ответить
а нічого, Автономна Республіка Крим - це згідно статті 133 Конституції України адміністративно-територіальна одитниця України, не зважаючи на те, що наголошує русня, яка його окупувала, а також на те, що написано у "вікі", або що вважають з цього приводу знавці етимології, щодо денонсації угоди стосовно чф русні - питання не до мене, а до до уряду
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08.02.2024 14:18 Ответить
Над люстрацією ще квартал ржав.
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08.02.2024 09:56 Ответить
Законопроект № 7318 про заборону представникам проросійських партій обиратися на будь-які посади скоро вже два роки як лежить нерухомо в верховній раді.
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08.02.2024 10:04 Ответить
А СБУ бигуди накручивает.
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08.02.2024 10:48 Ответить
Коли вже завелись таргани, то їх дуже важко вивести. Ця зараза дуже живуча.
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08.02.2024 10:50 Ответить
Не забудьте "пєрвую лядь", котра закликала за гроші здавати позиції ЗСУ.
Ну й звичайно, її самца - прєпіздента.
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08.02.2024 12:05 Ответить
это просто киздец . тот киллер что кыву до кабздона отправил уже отдохнул ??? работы для этого спеца бляха муха . у нас ..домашняя.. работа . расценки меньше чем в параше работать . но ..клиентов .. ***** . одно нажатие на спусковой крючек и нет выродка . два нажатия и нет двух любителей параши
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08.02.2024 12:09 Ответить
Як можна досі не знати, як пишеться місто Сєвєродонецьк?
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08.02.2024 12:23 Ответить
Як можна досі не знати, що збіговисько промоскальських дебілів, яке керувало Сіверськодонецьком 30 років, не спромоглося встановити назву міста, затверджену в українському правописі??
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08.02.2024 12:27 Ответить
Я все це знаю! Та правопис і назву ні хто так і не змінив офіційно! За те придумали директорку, психологиню, міністерку та інший непотріб!
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08.02.2024 12:34 Ответить
членкиню скумбрію із наукинею та лідора нетрадиційно орієнтованих зазебілів, що це все протягує, згадати не злим тихим словом не бажаєте?
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08.02.2024 13:17 Ответить
Згадайте, підтримаю! В чому справа?
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08.02.2024 14:07 Ответить
я вже написав те, що вважав за потрібне... І ви підтримали...
Тільки вийшов з "лазні" за "флуд" (розміщував скопійоване у цензорі на інших гілках ) та геть не маю бажання, писати правду про адмінів та редакторів.
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08.02.2024 14:16 Ответить
А чого б і ні? В нас телемарафон хто веде? Ті ж журнашлюхі - сексоти фсб з Інтера, Наш, Ванньюс. Пам'ятаєте - марафон "Нада паґаваріть", "Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" і т.д. і т.п.? Вони всі зараз на зарплаті в зєлі (крім основної роботи в фсб).
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08.02.2024 13:06 Ответить
цих сепарів повинен був ще Ющ згноїти, а він Яніка у прєм'єри висунув своїми Універсалами ...
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08.02.2024 13:27 Ответить
 
 