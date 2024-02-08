Ряд должностных лиц, причастных к сепаратистским движениям на востоке Украины в 2004 году, до сих пор работают в госорганах. ДОКУМЕНТ

Чиновники, которые в начале двухтысячных были участниками сепаратистских движений на востоке Украины, сейчас продолжают работать в государственных органах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как отмечается, об этом свидетельствуют архивные документы того периода.

Среди этих должностных лиц - руководитель секретариата Конституционного суда Виктор Бесчастный и член Национального олимпийского комитета Украины Александр Зац. Они согласовали проведение "референдума о предоставлении Донецкой области статуса республики в составе федерации". Судья Харьковского окружного админсуда Владислав Егупенко был в списках исполнительного комитета Харьковской области, который должен был взять власть от Киева. А депутат Киевсовета Александр Попов был спикером на съезде в Северодонецке, где призвали создать "юго-восточную республику".

В издании пишут, что Бесчастный в 2004 году, в статусе главы комиссии по депутатской деятельности, этике, правовой политике, законности и правопорядку Донецкого облсовета, был одним из инициаторов созыва чрезвычайной сессии для голосования за так называемый референдум "о предоставлении Донецкой области статуса республики в составе федерации".

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Об этом свидетельствует его подпись под обращением депутатов облсовета на имя тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова.

Кроме того, Бесчастный обосновал для депутатов необходимость проведения этого "референдума". Это подтверждает объяснительная записка, в которой он писал, что этот вопрос выносится на областную сессию "с учетом политической ситуации, угрожающей общественной безопасности, конституционному строю, жизни и здоровью граждан, учитывая собрания территориальных громад и обращение депутатов Донецкого облсовета".

Позже, на внеочередном заседании Донецкого облсовета депутаты приняли решение о проведении референдума 5 декабря 2004 года, который позволил бы региону получить особый статус.

После этого голосования Бесчастный также согласовал проект решения о проведении этого референдума. Тогда же депутаты проголосовали и за экземпляр бюллетеня.

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В комментарии журналистам Бесчастный отрицал свое участие в событиях того времени.

"Я от этих вопросов отказался. Я не принимал никаких решений", – заявил он.

Однако в редакции сопоставили его подпись под документами 2004 года и нынешнюю, уже в статусе руководителя секретариата Конституционного суда, и они совпадают.

"Радіо Свобода" подчеркивают, что возглавляющий ныне секретариат в Конституционном суде Украины Виктор Бесчастный проверяет все обращения в суд и решает - выносить их на рассмотрение или нет, говорится в материале.

Вместе с ним проект решения о референдуме согласовал также Александр Зац, который в то время был заместителем председателя Донецкого областного совета. Сегодня Зац – член Национального олимпийского комитета Украины.

По информации издания, он в 2022 году уехал за границу как волонтер и не вернулся. Связаться с ним журналистам не удалось.

Документы подтверждают, что фамилия нынешнего судьи Харьковского окружного админсуда Владислава Егупенко была в составе исполнительного комитета, созданного 26 ноября 2004 на чрезвычайной сессии Харьковского облсовета, который должен был взять всю полноту власти от Киева.

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Тогда он был депутатом Харьковского областного совета и руководил милицией на харьковской ЮЖД. Депутаты этого совета в тот же день приняли решение о переподчинении в области милиции, железной дороги, телевидения, остановили перечисление средств в госбюджет.

В комментарии журналистам чиновник, сказал, что деталей уже не помнит, но "был против всех решений".

Нынешний депутат Киевского городского совета Александр Попов был одним из спикеров на съезде в Северодонецке, на котором призвали создать "Украинскую юго-восточную республику". Отмечается, что в соответствии со стенограммой съезда, он в статусе городского головы Комсомольска (нынешнее название - Горишни Плавни) поздравил кандидата в президенты Виктора Януковича с победой и пообещал поддержку.

В комментарии журналистам он объяснил, что до сих пор считает, что тот съезд был "за развитие Украины".

"Я точно могу сказать, что никакого антигосударственного подхода или какого-либо видения против Украины не было. Наоборот", - сказал депутат.

В издании напоминают, что чрезвычайные сессии в Донецке, Харькове, Луганске и съезд в Северодонецке Луганской области проходили в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Януковича – на фоне Помаранчевой революции. После съезда и решения Донецкого облсовета о проведении референдума, СБУ возбудила уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В 2006 году это дело было закрыто, а все обвинения сняты.

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