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Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает
Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев в Конгрессе, после того как Республиканская партия в Сенате заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Байден сказал, что "никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас" на Капитолийском холме, и обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он "угрожал" законодателям "возмездием" за поддержку пакета.
По словам Байдена, республиканцы "выходят из соглашения, потому что им звонит по телефону Дональд Трамп и угрожает".
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+29 Myko
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+28 Галина Боброва #582785
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+17 Ан Мур
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Але нагадаю, що під тиском США Україна відмовилась від ядерної зброї. І США тоді разом з росією виступали гарантами державної безпеки України і територіальної цілісності. Раніше весь світ знав, що договір з росією не вартий паперу на якому він написаний. Тепер, принаймні частина світу знає, що договори з США мають приблизно таку ціну.
Я можу тут без кінця наводити приклади де факти а де пропаганда, але вибачте, шкода часу. я розумію що в коментах ніхто нікого не переконає - але сподіваюсь може кілька людей зацікавиться - чому чути лише одних, і саме тих які призвели то теперішньої ситуації?? Чому не цитують Республіканські джерела? А чи правда це все?
П.С. - Будапештський меморандум був саме цим - меморандумом. Він не включав жодних силових механізів. Нас надурили, а Кравчук піудписав. Певно теж був ''нелох''...
2. Ким заблокована допомога, не таке проте питання. Демократи убили ленд-ліз який дозволяв Президенту усю допомогу надавати в любих масштабах. Після цього та інших деяких речей їх мотивація неочевидна.
"Trump signaled Saudi Arabia and Russia would make massive production cuts. After OPEC+ eventually agreed to those cuts last weekend, Trump thanked Russian President Vladimir Putin and Saudi King Salman for settling their recent price war.
"This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States," Trump tweeted Sunday."
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/04/17/business/oil-prices-crash-opec-trump/index.html
Just read the fuckin article, if you can. Price dropped below production costs. It had to go above that. Then, check what the price is TODAY, thanks to Biden. Rozymnuk blin.
Причину хіба усі так швидко забули? Це різке падіння економічної активності у світі через пандемію китайського пробірочного вірусу Ковід19.
Щодо Трампа, про втручання параші у вибори, кому він більше вірить, власній розвідці чи путєну, то він сказав: "President putin says it's not russia. I don't see any reason why it would be".
John McCain said in a statement "No prior president was ever abased himself more abjectly before a tyrant".
Опубліковано у статті BBC "Trump sides with russia against FBI at Helsinki summit"
почитай шось крім ганчірки сіенен. Додай до цього різні обмеження введені байденом (останнє от зараз, призупинено проекти ЛНГ) і заборону будівництва трубопроводів. Подивись які ціни на нафту/газ сьогодні і погугли які надприбутки отримує рисня. Може щось зрозумієш.
Хоча я вважаю,то так задумано.
В Украине депутаты бы со смеху вссались,если бы им сказали,что народных депутатов выбирает народ.
Схаменись, Америко!
Кругова порука добралася з совка до США.
▪️путін побоюється арешту на турецькій території. Терористи заявляють, що вони «отримали неприємні сигнали про те, що можуть бути проблеми, попри те, що Туреччина не ратифікувала Римський статут».
▪️Ердоган посилив заклики передати Крим під турецький контроль та посилає сигнали про те, що «обстріли там тільки посиляться».
▪️Туреччина готує серйозний пакет військової допомоги Україні.
Ничего, ТРАМП прийдет - порядок наведет. И у нас тоже.
Тобто більшість конгресу та Сенату не голосує за цей шлак і винний у тому всемогутній Трамп який контролює всі палати конгресу? Ви в своєму розумі, ліваки?