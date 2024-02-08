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Новости Помощь Украине
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Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

байден

Президент США Джо Байден подверг критике республиканцев в Конгрессе, после того как Республиканская партия в Сенате заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Байден сказал, что "никогда не думал, что увижу что-то вроде того, что мы видим сейчас" на Капитолийском холме, и обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он "угрожал" законодателям "возмездием" за поддержку пакета.

По словам Байдена, республиканцы "выходят из соглашения, потому что им звонит по телефону Дональд Трамп и угрожает".

Читайте также: Сенат США прогнозированно провалил голосование за законопроект, где вопросы об охране границы и помощи Украине были вместе

Автор: 

Байден Джо (2788) Конгресс США (1233) США (26583) Трамп Дональд (5178) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+29
Оце вам хвалена американська демократія і верховенство права. Клоун, який поки що не є офіційним кандидатом в президенти погрожує конгресменам, яких на вільних і чесних виборах вибрав американський народ. Вони що, підлеглі трампа? Якщо він їм погрожує, то чого не звернуться до прокурора?
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08.02.2024 00:02
+28
Так это нормально
У нас Ермак точно также делает
Тоже вечно звонит СЛУГЕ НАРОДОВ
И они тоже просирают важное
Шо тут удивительного?
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07.02.2024 23:47
+17
читай книжки, 73/43%зебіл. Якщо не можеш - читай хоча би пресу. Може тоді твій ІQ підніметься з дна 73/43%...
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08.02.2024 00:05
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Так, демократи убили ленд-ліз, а Байден, Обама і Клінтон заграванням з х@йлом дали йому впевненість у вседозволеності і довели до війни. Але послухайте що каже Трамп. Він не збирається підтримувати Україну. І неголосування республіканців підтверджує його наміри. Україна не має ніякого стосунку ні до мексиканського кордону, ні до біженців з Мексики. Кордон - це лише зачіпка. Пригадуєте зустріч Трампа з Зеленським? Тоді він сказав Зеленському: "Домовляйся з путіним". Чим для нас обернуться такі домовляння думаю ви розумієте. А у Трампа ненависть до України, бо через війну в Україні у нього накрився проект Trump Tower Moscow. От якби Україна не чинила опір а здалась, не було б ніяких санкцій проти параші і Трамп вже сьогодні рахував би прибутки від бізнесу на московії. Саме через це, я вважаю, Україна йому як кістка в горлі.
Але нагадаю, що під тиском США Україна відмовилась від ядерної зброї. І США тоді разом з росією виступали гарантами державної безпеки України і територіальної цілісності. Раніше весь світ знав, що договір з росією не вартий паперу на якому він написаний. Тепер, принаймні частина світу знає, що договори з США мають приблизно таку ціну.
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08.02.2024 01:55 Ответить
Не погоджуся з Вами. Трампу українці нагидили ще до того як він обрався. І все одно, саме Трамп зняв ембарго із поставок зброї Україні, надавжи Дажвеліни. Саме він убив північний потік -2 а Байден його тут же розблокував як прийшов. Cаме Трамп наказав розгромити сили Вагнера у Сирії і їх брутально стерли. саме Трамп примусив країни НАТО збільшити видатки на оборони на 100 млрд $ (!!) на рік. Саме він наростив видобуток енергоресусів, опустив світові ціни відібравши у Путіна його основне джерело грошей на війни. Байден - робить протилежне , під прикриттям продажних медіа. Саме Трамп прийняв указ що Крим є територією України і ніколи не буде нічим іншим. Цей указ висів на сайті Білого Дому. При байдені його зняли.
Я можу тут без кінця наводити приклади де факти а де пропаганда, але вибачте, шкода часу. я розумію що в коментах ніхто нікого не переконає - але сподіваюсь може кілька людей зацікавиться - чому чути лише одних, і саме тих які призвели то теперішньої ситуації?? Чому не цитують Республіканські джерела? А чи правда це все?
П.С. - Будапештський меморандум був саме цим - меморандумом. Він не включав жодних силових механізів. Нас надурили, а Кравчук піудписав. Певно теж був ''нелох''...
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08.02.2024 02:17 Ответить
Сенат не проголосував за допомогу Україні. Напередодні Джонсон заявив, що не поставить на голосування питання про допомогу Україні. Яких ще республіканських джерел вам не вистачає?
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08.02.2024 03:38 Ответить
Звичайно не проголосував. І ніколи за такий треш не проголосує. Тому що Дмократи граються в цей цирк, а проблема катастрофічної нелегальної міґрації має бути вирішена. Шо це за проблема, хто її створив, чому вона така важлива і т.д. - ви не прочитаєте правди у афілійованих з демократами українських джерелах. Там буде тупо kопі-пейст СіЕнЕн.
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08.02.2024 04:12 Ответить
Що заважало Трампу і республіканцям вирішити проблему з нелегальною міграцією у період каденції Трампа з 2017 по 2021 рік? Тоді все було ОК, чи всі були сліпі?
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09.02.2024 02:43 Ответить
Джонсон заявив що ''пропозиція '' демократів навіть гірша ніж очікувалось і не пройде. Ви про це? Тут нічого дивного. Ніяких окремих пропозицій по Україні не було. Якщо буде - побачимо. Республіканці по-любому вимагатимуть закриття кордону бо там катастрофічні наслідки. Цинізм скрізь, але в Демократів більший бо вони падлюки убили ленд-ліз - закон що надава право Адміністрації Байдена надавати Україні усе і в любих кількостях що треба для перемоги, без Конгресу. Про це вже ніхто не зґадує тут в соросятнику?
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08.02.2024 04:37 Ответить
Яке відношення має Україна проблеми США на кордоні з Мексикою? Кордон це лише зачіпка щоб заблокувати допомогу Україні. Трамп ненавидить Україну і робить все щоб допомогу зарубати. Причина: у путіна компромат на Трампа, і проект Trump Tower Moscow, який накрився мідним тазом.
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09.02.2024 02:48 Ответить
Я розумію, що антитрампісти вам так розповіли і Ви нічого іншого не знаєте. Але від цього воно не стане правдою. Хоча, якщо на даний момент Трамп ненавидітиме, його можна зрозуміти. Українці так довго сруть на нього і доказують йому що він їх ворог.
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09.02.2024 05:37 Ответить
Кращого антирампіста ніж сам Трамп годі й шукати. Якщо ЗМІ пишуть,що Трамп погрожує конгресменам-республіканцям щоб не голосували за виділення допомоги але це брехня, то де спростування від Трампа? Ми не чуємо заяв Трампа на підтримку України. Він тільки якось заявив, що посадить за стіл переговорів путіна і Зеленського і якщо путін відмовиться то він дасть Україні всяку зброю, яка необхідна. Правда, він не уточнив на яких умовах він змусить Україну до переговорів. На умовах путіна? Для переговорів потрібно мати вагомі аргументи, - перевага на полі бою. Яка перевага на полі бою в України коли блокується допомога від США?
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09.02.2024 18:32 Ответить
1. Коли Ви кажете ЗМІ, треба уточняти які. В США ЗМІ надзвичайно політизовані, як і скрізь, і абсолютна більшість антитрампістська.
2. Ким заблокована допомога, не таке проте питання. Демократи убили ленд-ліз який дозволяв Президенту усю допомогу надавати в любих масштабах. Після цього та інших деяких речей їх мотивація неочевидна.
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10.02.2024 00:44 Ответить
Ведана, ти?
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08.02.2024 05:48 Ответить
Подивіться на виступ трампа виключивши звук, на його лице, міміку, поведінку...? А ми дивувалися, як це українці могли вибрати януковича...?Складається враження, що як його виберуть, то це буде велика біда і горе не тільки україні а й крах всьому світовому правопорядку..?!
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08.02.2024 09:10 Ответить
Брехня.
"Trump signaled Saudi Arabia and Russia would make massive production cuts. After OPEC+ eventually agreed to those cuts last weekend, Trump thanked Russian President Vladimir Putin and Saudi King Salman for settling their recent price war.
"This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States," Trump tweeted Sunday."
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/04/17/business/oil-prices-crash-opec-trump/index.html
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08.02.2024 15:00 Ответить
"US oil prices plunged another 8% Friday, finishing at a fresh 18-year low of $18.27 a barrel. At one point, crude dropped to $17.33 a barrel - the weakest price since November 2001."
Just read the fuckin article, if you can. Price dropped below production costs. It had to go above that. Then, check what the price is TODAY, thanks to Biden. Rozymnuk blin.
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08.02.2024 17:45 Ответить
Яка причина падіння цін на викопні ресурси? Тільки не треба повторювати пропагандистські нісенітниці на кшталт Трамп те.., Трамп се..
Причину хіба усі так швидко забули? Це різке падіння економічної активності у світі через пандемію китайського пробірочного вірусу Ковід19.
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08.02.2024 17:57 Ответить
Людина яка цитує виключно сіенен щось каже про пропагандистські ресурси. Цирк. Ще раша тудей можна поцитувати. доброго дня
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08.02.2024 18:00 Ответить
CNN - це перше, що видав Гугл на запит про Трампа.
Щодо Трампа, про втручання параші у вибори, кому він більше вірить, власній розвідці чи путєну, то він сказав: "President putin says it's not russia. I don't see any reason why it would be".
John McCain said in a statement "No prior president was ever abased himself more abjectly before a tyrant".
Опубліковано у статті BBC "Trump sides with russia against FBI at Helsinki summit"
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08.02.2024 18:13 Ответить
You do not understand basic things about US and Western politics. ALL leftist media are anti - Trump. BBC is like British CNN, same shit. Sorry I do not have more time to explain. Ne obrazhajsja.
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08.02.2024 18:25 Ответить
Даруйте за таке порівняння, але у нас кажуть, що поганому танцюристу і яйця заважають.
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08.02.2024 19:29 Ответить
Ви ж не скажете, що наведені цитати висосані з пальця?
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08.02.2024 19:30 Ответить
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2023/03/16/which-president-oversaw-the-largest-changes-in-us-oil-production/?sh=5e58981e60ff

почитай шось крім ганчірки сіенен. Додай до цього різні обмеження введені байденом (останнє от зараз, призупинено проекти ЛНГ) і заборону будівництва трубопроводів. Подивись які ціни на нафту/газ сьогодні і погугли які надприбутки отримує рисня. Може щось зрозумієш.
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08.02.2024 17:57 Ответить
Нажаль думати не вміють. Критичного мислення повний нуль. Їм наговорили-написали як дітям «байден то добре, Трамп то погано» і вони як стадо по колу повторюють.
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08.02.2024 01:58 Ответить
Марк Твен взагалі-то був американцем. І не вам їх повчати. Можете розповісти тут, як елегантно в тухес відправити зелену плесень?
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08.02.2024 01:36 Ответить
Песець америці.Зек із нар керує.
Хоча я вважаю,то так задумано.
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08.02.2024 05:22 Ответить
Тут пахне громадянською. Не сьогодні, але пахне.
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08.02.2024 05:49 Ответить
Понятно, Байден не дал Украине Ленд-лиз (сотни таков, самолетов... - победу), проголосованный Конгрессом, но виноват Трамп.
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08.02.2024 06:12 Ответить
Хто проголосував за скасування лендлізу? Лише один Байден?
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08.02.2024 15:02 Ответить
Трамп им говорит,что их народ больше не выберет(в чём погроза?)

В Украине депутаты бы со смеху вссались,если бы им сказали,что народных депутатов выбирает народ.
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08.02.2024 06:14 Ответить
Порохоботи з вами не погодяться)
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08.02.2024 15:03 Ответить
Демократія найвищого гатунку...
Схаменись, Америко!
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08.02.2024 06:42 Ответить
..ну, якщо в Америці таке коїться, то, що говорити про безлад у інших країнах!
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08.02.2024 07:11 Ответить
Не зрозуміло як в один "пакет" потрапили абсолютно різні речі - допомога Ізраїлю, допомога Україні і внутрішній кордон в США. Особливо дивує що Трамп, який по суті є підслідним і має сидіти у вязниці, чимось погрожує однопартійцям.
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08.02.2024 07:27 Ответить
Навязывают друг другу. Республиканцы взяли в заложники Украину, демократы Израиль. Давят на больные места, чтобы добиться своего.
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08.02.2024 07:58 Ответить
а чого не зрозуміло - у Україні також несумісні речі іноді голосували пакетом - хтось не ходе одне питання розглядати, хтось інше - а пакетом - це компроміс
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08.02.2024 11:50 Ответить
Якщо поєднати змію з їжаком то компроміс це півтора метра колючого дроту...
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08.02.2024 11:55 Ответить
як варіант : жабогадюкінг ))
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08.02.2024 12:25 Ответить
не Трамп , а путин звонит
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08.02.2024 07:32 Ответить
Путлєр звонить і погрожує Трампу, той в свою чергу погрожує однопартійцями.
Кругова порука добралася з совка до США.
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08.02.2024 15:06 Ответить
Ви прослуховували дзвінки Путіна Трампу? Не фантазуйте.
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08.02.2024 19:01 Ответить
«Боїться, що Ердоган його заарештує»: путін не їде до Туреччини і на це є три причини
▪️путін побоюється арешту на турецькій території. Терористи заявляють, що вони «отримали неприємні сигнали про те, що можуть бути проблеми, попри те, що Туреччина не ратифікувала Римський статут».
▪️Ердоган посилив заклики передати Крим під турецький контроль та посилає сигнали про те, що «обстріли там тільки посиляться».
▪️Туреччина готує серйозний пакет військової допомоги Україні.
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08.02.2024 07:47 Ответить
Дерьмократы это твари которые ненавидят свою страну, и издеваются над Украиной.

Ничего, ТРАМП прийдет - порядок наведет. И у нас тоже.
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08.02.2024 08:43 Ответить
Оце ви лівацький зливний бачок. Ви постити думку лише лівих радикалів. А у вашу голову не прийшла ідея що може потрібно запустити думку республікаеців?
Тобто більшість конгресу та Сенату не голосує за цей шлак і винний у тому всемогутній Трамп який контролює всі палати конгресу? Ви в своєму розумі, ліваки?
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08.02.2024 09:48 Ответить
Хто заважає Трампу ще з листопада місяця вийти з ініціативою негайно проголосувати воєнну допомогу Україні окремо?
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08.02.2024 15:09 Ответить
Тобто, Крим. Голосове розпізнавання таке недосконале.
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08.02.2024 18:33 Ответить
100%. Соросятник українців має за стадо баранів.
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08.02.2024 18:59 Ответить
Може ви не помітили, але громадянин Трамп зараз не президент. Президент США сьогодні Джозеф Байден саме при ньому почалася ця широкомасштабна війна. А крем віддав Обама при якому Байден був віце президент. Якось так
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08.02.2024 18:32 Ответить
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