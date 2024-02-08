РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6077 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
29 948 93

"Я, бл#ть, твой хозяин", - российский оккупант в отпуске сначала проводит "уроки мужества" в школе, а потом жестоко бьет соседей

насилие,драка,избиение,кулак,мордобой

Российский оккупант, приехавший в отпуск с войны сначала провел в школе "урок мужества", а затем жестоко избил соседей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Черта".

Издание отмечает, что в ноябре 2023 года 41-летний Дмитрий Кирюхин вернулся в Аткарск Саратовскую область. Он приехал в отпуск с войны против Украины.

На следующий день "героя" позвали в школу провести урок мужества, а через несколько часов он напал на соседей.

На видео военный кричит мужчине, который лежит без сознания, после ударов оккупанта: "Со мной разговаривать надо с уважением. Я, бл#ть, твой хозяин".

Пока Кирюхин бил супружескую пару ногами, никто во дворе не пытался его остановить, вызвать скорую или полицию. Мужчина держит город в страхе уже много лет. Но как сотрудник полиции раньше ему все сходило с рук.

"Это такой зверь, который будет нападать на все, что видит. Когда у него в крови алкоголь, в нем просыпается желание убивать", - говорят местные жители.

Смотрите: Пленный оккупант сделал признание относительно войны в Украине: "Я не то чтобы нацист, просто я, бл#дь, не понимаю вот эту всю войну". ВИДЕО

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
скрєпно
показать весь комментарий
08.02.2024 00:34
+30
Ра росіі нормальних людей немає, бо там одне бидло , п'янь і срань ,
а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
показать весь комментарий
08.02.2024 00:37
+28
І рашистам це подобається! Старший хазяїн ***..тий, як казав Нємцов, царство йому небесне, так а ці чим кращі?
показать весь комментарий
08.02.2024 00:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І рашистам це подобається! Старший хазяїн ***..тий, як казав Нємцов, царство йому небесне, так а ці чим кращі?
показать весь комментарий
08.02.2024 00:33 Ответить
скрєпно
показать весь комментарий
08.02.2024 00:34 Ответить
Соціально-політична ситуація в країні ворога
показать весь комментарий
08.02.2024 00:58 Ответить
Ра росіі нормальних людей немає, бо там одне бидло , п'янь і срань ,
а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
показать весь комментарий
08.02.2024 00:37 Ответить
Нормальні люди є всюди. Питання лише в їх кількості і тій ролі яку вони можуть виконувати. В середовищі отаких "хазяїв" і заляканих холопів нормальні зникають як вид...
показать весь комментарий
08.02.2024 07:46 Ответить
400 літня негативна селекція.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:15 Ответить
А до того там ельфи мешкали?
показать весь комментарий
08.02.2024 23:39 Ответить
Сруськай мір, як є !!!
Тому і треба, проводити МОБІЛІЗАЦІЮ, а не зривати її заходи в Україні, щоб цей мір не захопив Україну!! А паскуд-провокаторів, які саботують роботу ТЦК, карати жорстко і невідворотнь! Бо буде велике горе, якщо просеремо Україну!
Табори ГУЛАГУ, уже готові на московії для Українців !!
Слава Україні!
показать весь комментарий
08.02.2024 00:39 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
08.02.2024 00:43 Ответить
Чим воювати будеш, мобілізований?
показать весь комментарий
08.02.2024 00:51 Ответить
Зброєю і воювати
показать весь комментарий
08.02.2024 01:04 Ответить
Якою зброєю? Асфальтною? Чи цеглою з недобудованого стадіону? Познімайте "рожеві" окуляри, "патріоти".
показать весь комментарий
08.02.2024 10:05 Ответить
Заткнись андруха, або п"здуй за порєбрік і найди собі такого хазяїна. Без тебе легше орків бити, придурок.
показать весь комментарий
09.02.2024 09:29 Ответить
Асфальтом бити будеш, придурок?
показать весь комментарий
09.02.2024 13:00 Ответить
А ти вже наперед обісрався, панікере?
показать весь комментарий
08.02.2024 01:13 Ответить
Саме головне, щоб ти не обісраний і не обісцяний був. Я якось переживу.
показать весь комментарий
08.02.2024 10:08 Ответить
Не факт, що переживеш, обісранцю - панікерів зазвичай першими утилізують.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:31 Ответить
Я такий радий, що ти не обісранець. За кого голосував в 2019 році?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:01 Ответить
Обісранець різко осмілив і вимагає в мене звіту. З ранку ще ніхто нахер не послав, то ти засумував?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:24 Ответить
ракєти **** давай, і припізджану заборону не бить не бить по територіх нерусі московитської знімай. піздякаєш там. ЧІМ Я МАЮ ВОЮВАТЬ!? ГА *****? СКАЖИ . фраєр фуламьотний
показать весь комментарий
09.02.2024 14:42 Ответить
Настав час виробляти власну зброю, чи не так? І обзивати мене означає лише те, що ти звичайний бідло. Більше нічого додати.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:37 Ответить
вибачь, вспилив, був неправий.
показать весь комментарий
13.02.2024 10:30 Ответить
Обісранцю, не відблискуй.
показать весь комментарий
08.02.2024 01:15 Ответить
То може покажете приклад і повернетеся з Австрії нарешті?
показать весь комментарий
08.02.2024 00:58 Ответить
Там з Австрії видніше що треба
показать весь комментарий
08.02.2024 13:14 Ответить
Скільки уже мобілізували українців за 2 роки війни? Ви приєднаєтесь до їх числа?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:53 Ответить
Ви пропонуєте "закидати фронт гарматним м'ясом"?Чи ви хочете,як сказав Міністр Закордонних Справ Кулеба,воювати лопатами?Ви ненавидите українців?
показать весь комментарий
08.02.2024 23:25 Ответить
а чого вони у відпустку ходять без табельної зброї?
показать весь комментарий
08.02.2024 00:48 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 07:04 Ответить
Походу він і без зброї нормально справляється.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:21 Ответить
І шо? Мать пійдуть за невдячного/нещасного голосувати, але у взутті - нє бєларусці же...(Не стосується Полку Каліновського і закатованих партизанів)
показать весь комментарий
08.02.2024 00:50 Ответить
Полк Каліновського не відбілює жодним чином білорусів!!!! Росіяни також служили в військах СС, і що
показать весь комментарий
08.02.2024 13:18 Ответить
Дружбан Буби Резніков так само бикував проти журналістів, що викрили його на крадіжках і брехні.
показать весь комментарий
08.02.2024 00:54 Ответить
Бьйот, значит льюбит!
Здається, в козломордих така приказка є.
показать весь комментарий
08.02.2024 01:19 Ответить
Смирение воина и смирение нищего - невероятно разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволяет опускать голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели пол перед ним.
показать весь комментарий
08.02.2024 01:34 Ответить
Статтю прочитали? Там же чітко і зрозуміло написано, що кірюхін - не воїн, не жебрак (поки що), а мусор.
Було б дивно, якби він себе поводив якось інакше.
показать весь комментарий
08.02.2024 04:12 Ответить
тут воїн в термінології Кастанеди, тобто той хто бореться проти свого "Я".
показать весь комментарий
08.02.2024 08:18 Ответить
Спробував уявити собі лаптєлапого мусора, котрий чітко виконує настанови дона Хуана.
Ніт. Щось не виходить.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:58 Ответить
На передову 🙁
показать весь комментарий
08.02.2024 01:46 Ответить
A nafiga , puskai tam razvlekaietsa
показать весь комментарий
08.02.2024 10:22 Ответить
Та хай би пожерли одне іншого разом з касавароткамі, лаптямі та какошнікамі - я не мав би нічого проти.
показать весь комментарий
08.02.2024 04:07 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 07:05 Ответить
Барин изволил побить холопа. Дело обычное для россии.

Российский депутат на Алтае забил до смерти своего работника бейсбольной битой

а наш барин хороший, до смерти не бьёт, только если мясо до кости пробивает(С)
показать весь комментарий
08.02.2024 04:47 Ответить
Росіяни це народ-п*дорас!
Вони саме для оцього і народжуються - стояти раком, з роздраконеним анусом, гризти рідкими гнилими зубами "казьонну" брюкву і витирати сльози умілєнія від осознанія "вялічія", та "духовной скрепоти", дивлячись на своє відображення у калюжі блювоти і сечі під ногами...
********** - удалась!...
показать весь комментарий
08.02.2024 07:06 Ответить
Пригадалася композиція німецької групи "Крафтверк" із приспівом:
" ...Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК !..."
МС АД - Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК (Kraftwerk - We Are The Robots)
показать весь комментарий
08.02.2024 07:18 Ответить
https://youtu.be/G4gdSmsalxs я - твой слуга
показать весь комментарий
08.02.2024 15:27 Ответить
нічого дивного вони завжди так жили і без війни
показать весь комментарий
08.02.2024 08:59 Ответить
Кирюхин, кончай всех!!!!
показать весь комментарий
08.02.2024 09:05 Ответить
Гойдааааааааааааааааааааааааааааааааа...
показать весь комментарий
08.02.2024 09:56 Ответить
Nu nimog atarvatsa , dosmatrel do kanca .....kakaia duhovnaia ruskaia zhituha 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.02.2024 10:20 Ответить
Бальзам на душу!! Не зупиняйся, "мужній воїн севео"!)) Пи@ди, як останню худобу, вбивай, гвалтуй, грабуй своїх співвітчизників-кацапів, бо вони на це заслужили з лихвою! Дай Боже якомога більше таких "героїв" на кацапії!
показать весь комментарий
08.02.2024 10:47 Ответить
руzzкие -ето скоты! как с ними договариваться? только уничтожать
показать весь комментарий
08.02.2024 10:47 Ответить
Зкріпно.
показать весь комментарий
08.02.2024 10:49 Ответить
в мірє животних, ***
якби ж ці суки лише на своїх болотах так розважались і не лізли за кордони.
показать весь комментарий
08.02.2024 10:55 Ответить
Наснаги Дімі Кірюхіну в окіздюліванні кацапів.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:16 Ответить
нехай москалі хоч повбивають одне одного.. але:
...оце Антістратіг Зєлєнській хоче з ними зійтися десь посередині і разом з дермаками-татаровими-верещучками без проблем пропустило цю кацапську заразу на українські землі, де подібна худоба витворяє речі ще гірші?
і при цьому зелені засланці ще бандою бикують проти Залужного та ЗСУ?! і якісь дибіли й досі моляться на бєніну ляльку-черевомовця?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:38 Ответить
Zащекания 404
показать весь комментарий
08.02.2024 12:05 Ответить
шо да, то да. терпилы конченные
показать весь комментарий
08.02.2024 15:35 Ответить
І ті виродки кажуть, що ми братья? НІКОЛИ в житті!!!
показать весь комментарий
08.02.2024 12:38 Ответить
Нема особливо чому радіти, війна змінює правила гри, господар той у кого сила, в Україні буде так само
показать весь комментарий
08.02.2024 12:39 Ответить
Файно, хай там повбивають один одного🥰
показать весь комментарий
08.02.2024 13:24 Ответить
Як можна свідомо бажати жити в такому суспільстві!?!? ЯК!?!?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:02 Ответить
И нахер нам надо эта новость тут?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:08 Ответить
Не кацапы - а защеки какие-то, не могут даже хоть для виду сдачи дать. Помню по молодости на меня шло со всех сторон 6 человек. Дык, подручными средствами заставил их бежать без оглядки... И всего то делов стоило одного ближайшего браво отметить подвернувшейся булыгой и замахнуться пустой рукой на остальных.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:34 Ответить
Зустрічайте срусскій мир ухілянти і ссикуни і ті що їм підтявкую!

ви сукі таке хочете в наших домах?
показать весь комментарий
08.02.2024 20:18 Ответить
Ви в якій частині несете службу?В на-диванній?
показать весь комментарий
08.02.2024 23:32 Ответить
***... На это можно смотреть бесконечно.. кацапы ****** кацапов.
Прям вечный двигатель какой - то
показать весь комментарий
08.02.2024 23:24 Ответить
 
 