"Я, бл#ть, твой хозяин", - российский оккупант в отпуске сначала проводит "уроки мужества" в школе, а потом жестоко бьет соседей
Российский оккупант, приехавший в отпуск с войны сначала провел в школе "урок мужества", а затем жестоко избил соседей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Черта".
Издание отмечает, что в ноябре 2023 года 41-летний Дмитрий Кирюхин вернулся в Аткарск Саратовскую область. Он приехал в отпуск с войны против Украины.
На следующий день "героя" позвали в школу провести урок мужества, а через несколько часов он напал на соседей.
На видео военный кричит мужчине, который лежит без сознания, после ударов оккупанта: "Со мной разговаривать надо с уважением. Я, бл#ть, твой хозяин".
Пока Кирюхин бил супружескую пару ногами, никто во дворе не пытался его остановить, вызвать скорую или полицию. Мужчина держит город в страхе уже много лет. Но как сотрудник полиции раньше ему все сходило с рук.
"Это такой зверь, который будет нападать на все, что видит. Когда у него в крови алкоголь, в нем просыпается желание убивать", - говорят местные жители.
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а тим більше , цьому алконавту чудом вдалось вижити в Украіні ,
от і знущається над своїми дибілами яким є сам 🙁
Тому і треба, проводити МОБІЛІЗАЦІЮ, а не зривати її заходи в Україні, щоб цей мір не захопив Україну!! А паскуд-провокаторів, які саботують роботу ТЦК, карати жорстко і невідворотнь! Бо буде велике горе, якщо просеремо Україну!
Табори ГУЛАГУ, уже готові на московії для Українців !!
Слава Україні!
Здається, в козломордих така приказка є.
Було б дивно, якби він себе поводив якось інакше.
Ніт. Щось не виходить.
Российский депутат на Алтае забил до смерти своего работника бейсбольной битой
а наш барин хороший, до смерти не бьёт, только если мясо до кости пробивает(С)
Вони саме для оцього і народжуються - стояти раком, з роздраконеним анусом, гризти рідкими гнилими зубами "казьонну" брюкву і витирати сльози умілєнія від осознанія "вялічія", та "духовной скрепоти", дивлячись на своє відображення у калюжі блювоти і сечі під ногами...
********** - удалась!...
" ...Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК !..."
МС АД - Я ТВОЙ СЛУГА, Я ТВОЙ РАБОТНИК (Kraftwerk - We Are The Robots)
якби ж ці суки лише на своїх болотах так розважались і не лізли за кордони.
...оце Антістратіг Зєлєнській хоче з ними зійтися десь посередині і разом з дермаками-татаровими-верещучками без проблем пропустило цю кацапську заразу на українські землі, де подібна худоба витворяє речі ще гірші?
і при цьому зелені засланці ще бандою бикують проти Залужного та ЗСУ?! і якісь дибіли й досі моляться на бєніну ляльку-черевомовця?
ви сукі таке хочете в наших домах?
Прям вечный двигатель какой - то