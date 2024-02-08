"Я, бл#ть, твой хозяин", - российский оккупант в отпуске сначала проводит "уроки мужества" в школе, а потом жестоко бьет соседей

Российский оккупант, приехавший в отпуск с войны сначала провел в школе "урок мужества", а затем жестоко избил соседей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Черта".

Издание отмечает, что в ноябре 2023 года 41-летний Дмитрий Кирюхин вернулся в Аткарск Саратовскую область. Он приехал в отпуск с войны против Украины.

На следующий день "героя" позвали в школу провести урок мужества, а через несколько часов он напал на соседей.

На видео военный кричит мужчине, который лежит без сознания, после ударов оккупанта: "Со мной разговаривать надо с уважением. Я, бл#ть, твой хозяин".

Пока Кирюхин бил супружескую пару ногами, никто во дворе не пытался его остановить, вызвать скорую или полицию. Мужчина держит город в страхе уже много лет. Но как сотрудник полиции раньше ему все сходило с рук.

"Это такой зверь, который будет нападать на все, что видит. Когда у него в крови алкоголь, в нем просыпается желание убивать", - говорят местные жители.

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