Авиация и ракетные войска в течение 7 февраля поразили 9 районов сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск по российским оккупантам в течение 7 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника".
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Dima30
показать весь комментарий08.02.2024 02:04 Ответить Мне нравится 2
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