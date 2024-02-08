Авиация и ракетные войска в течение 7 февраля поразили 9 районов сосредоточения оккупантов и 2 склада боеприпасов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск по российским оккупантам в течение 7 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника".

Также читайте: Россияне трижды безуспешно штурмовали украинские плацдармы на Днепре, - Генштаб