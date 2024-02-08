За сутки произошло 92 боестолкновения. ВСУ отразили атаки на 6 направлениях, - Генштаб

Армия РФ пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. ВСУ за минувшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки и Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки около Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за минувшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиций и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.