Общие боевые потери РФ с начала войны - около 392 380 человек (+910 в сутки), 6383 танка, 9411 артсистем, 11899 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 392 380 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 392 380 (+910) человек,

– танков - 6 383 (+11) единицы,

– боевых бронированных машин - 11 899 (+20) единиц,

– артиллерийских систем - 9 411 (+24) единиц,

– РСЗО - 980 (+0) единиц,

– средств ПВО - 666 (+1) единиц,

– самолетов - 332 (+0) единицы,

– вертолетов - 325 (+1) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 191 (+14) единица,

– крылатых ракет - 1 880 (+31) единиц,

– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 12 513 (+27) единиц,

– специальной техники - 1 505 (+8) единиц.

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