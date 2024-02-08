Общие боевые потери РФ с начала войны - около 392 380 человек (+910 в сутки), 6383 танка, 9411 артсистем, 11899 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 392 380 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 392 380 (+910) человек,
– танков - 6 383 (+11) единицы,
– боевых бронированных машин - 11 899 (+20) единиц,
– артиллерийских систем - 9 411 (+24) единиц,
– РСЗО - 980 (+0) единиц,
– средств ПВО - 666 (+1) единиц,
– самолетов - 332 (+0) единицы,
– вертолетов - 325 (+1) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 191 (+14) единица,
– крылатых ракет - 1 880 (+31) единиц,
– кораблей/катеров - 24 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 12 513 (+27) единиц,
– специальной техники - 1 505 (+8) единиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
91! одиниця техніки та 910! чумардосів.
Арта 24!, броня 31!, логістика 27.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 8.
Спецтехніка перевалила за 1500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 392 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...