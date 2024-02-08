Путин дал интервью пропагандисту Карлсону, которого Трамп видит возможным вице-президентом США. Белый дом отреагировал
В Белом доме отреагировали на интервью, которое российский диктатор Владимир Путин дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону. В администрации президента США считают это интервью ненужным.
Об этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Американский чиновник отметил, что в этом журналистском материале, вероятно, будут звучать какие-то фальшивые и абсурдные "оправдания" широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины со стороны главы Кремля.
Кирби отметил, что не станет опережать еще не вышедшее интервью, однако высказался относительно ожидаемых тезисов в этой публикации.
"Я не знаю, я считаю, что это достаточно очевидно, всем должно быть очень очевидно, что Путин сделал в Украине, и фиктивные, абсолютно фальшивые и смешные причины, которыми он пытался это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость", - сказал представитель администрации президента США.
Что Путин сказал Карлсону
Содержание интевью пока неизвестно. Ожидается, что оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.
Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Против Карлсона введут санкции?
Издание Newsweek сообщило, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с Путиным. Но, по данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, Брюссель не собирается этого делать.
"Нет, ЕС не собирается вводить санкции против Такера Карлсона... Около 250 россиян и компаний в скором времени будут подвергнуты санкциям из-за войны в Украине", - написал он в соцсети Х.
Кто такой Такер Карлсон
Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.
Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда он регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, в случае победы, может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.
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оскільки ми не можемо на це шоу вплинути , потрібно просто
це дійство ігнорувати - пішли вони всі ці карлсони на ....уй 🙁
Приходит в тюрьму молодая журналистка взять интервью у самого отбитого маньяка.
Её предупреждают, мол чувак конченный и вы рискуете. Она говорит, что осознаёт.
Сели за столом напротив друг дружки.
Она - расскажите о самом вашем страшном поступке .
Он - а закурить есть ?
Она - нате.
Он подкуривает, затягивается и тушит окурок в её глаз со словами "Даже не знаю, с чего начать..."
Людство деградує, і одним із наслідків-відсутність критичного мислення
Сподіваємося на здоровий глузд Америки, але за зеленського, теж прийшли на дільниці та голосували не з США!
Пильнуймо Україну, щоб не повторити події часі КРУТІВ…
а це просто Буратіно
ШОБ усім було очевидно , ТРЕБА , БЛИН, працювати в інформ просторі світу ( і западу конкретно)
А сьогодні ничого не роблять для цього МінКульт і Мін ціфри . ІНФИ ПОСТІЙНО НА ЗАХОДІ НЕЕТЬ .
Чем займается Мінкульт не видно. А мін цифри хоче пропхати голосування онлайн - і це завдання від ***** . ЗЕМЛЮ вони вже у українців крадуть по дешевке.
фюрера 😡
ось побачите розтягнуть на цитати
Це син Трампа таке зморозив.
BlackWater - вам не стыдно, не противно?
Я думаю, что после победы трампа на выборах, на флаг америки надо поместить большой фаллос в триколоре. И это будет символом америки - большой и толстый русский член в американской жопе.
Ставте зразу *****!Віце-або відразу президентом.
Побачимо.