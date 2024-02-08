Путин дал интервью пропагандисту Карлсону, которого Трамп видит возможным вице-президентом США. Белый дом отреагировал

В Белом доме отреагировали на интервью, которое российский диктатор Владимир Путин дал американскому пропагандисту Такеру Карлсону. В администрации президента США считают это интервью ненужным.

Об этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Американский чиновник отметил, что в этом журналистском материале, вероятно, будут звучать какие-то фальшивые и абсурдные "оправдания" широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины со стороны главы Кремля.

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Кирби отметил, что не станет опережать еще не вышедшее интервью, однако высказался относительно ожидаемых тезисов в этой публикации.

"Я не знаю, я считаю, что это достаточно очевидно, всем должно быть очень очевидно, что Путин сделал в Украине, и фиктивные, абсолютно фальшивые и смешные причины, которыми он пытался это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость", - сказал представитель администрации президента США.

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Что Путин сказал Карлсону

Содержание интевью пока неизвестно. Ожидается, что оно будет благосклонно к стране-агрессору России, поскольку пропагандист неоднократно защищал ее.

Недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Против Карлсона введут санкции?

Издание Newsweek сообщило, что Европейский союз может ввести санкции против американского пропагандиста Такера Карлсона из-за интервью последнего с Путиным. Но, по данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, Брюссель не собирается этого делать.

"Нет, ЕС не собирается вводить санкции против Такера Карлсона... Около 250 россиян и компаний в скором времени будут подвергнуты санкциям из-за войны в Украине", - написал он в соцсети Х.

Кто такой Такер Карлсон

Карлсон "прославился" тем, что распространял теорию заговора в пользу Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года сфальсифицированы, в том числе с помощью машин для голосования - за эту клевету он был уволен с канала Fox News.

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Украинскому зрителю он мог стать известным после начала большой войны РФ против Украины, когда он регулярно транслировал российскую пропаганду, хвалил диктатора Владимира Путина, а также критиковал военную и финансовую помощь Украине. Карлсон является постоянным героем программ топ-пропагандистов Кремля, регулярно транслирующих его выступления в своих передачах.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что, в случае победы, может рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента.