Байден о провале законопроекта о помощи Украине: "Путин наступает на пятки, а мы отступаем?"

Президент США Джо Байден озабочен тем, что союзники отказываются от поддержки Украины в критический момент войны против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Байден в Нью-Йорке в среду заявил, что Путин "наступает на пятки".

"А что мы делаем? Отступаем?" – добавил он.

Заявление Байдена прозвучало через несколько часов после того, как Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине.

Бывший президент Дональд Трамп, лидер Республиканской партии, призвал республиканцев в Конгрессе отклонить соглашение.

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