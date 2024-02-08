Байден о провале законопроекта о помощи Украине: "Путин наступает на пятки, а мы отступаем?"
Президент США Джо Байден озабочен тем, что союзники отказываются от поддержки Украины в критический момент войны против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Байден в Нью-Йорке в среду заявил, что Путин "наступает на пятки".
"А что мы делаем? Отступаем?" – добавил он.
Заявление Байдена прозвучало через несколько часов после того, как Сенат провалил законопроект о безопасности границ и иммиграции, который позволил бы разблокировать более 60 миллиардов долларов помощи Украине.
Бывший президент Дональд Трамп, лидер Республиканской партии, призвал республиканцев в Конгрессе отклонить соглашение.
Топ комментарии
+15 Літій Неоненко
показать весь комментарий08.02.2024 09:26
+14 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.02.2024 09:19
+13 Andrijmak63
показать весь комментарий08.02.2024 09:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
оскар забеспечено
Україна майже не постраждала
Йосип Сталін 19 серпня 1939 під час свого виступу на Політбюро ЦК ВКП(б) заявив наступне:
"Якщо ми приймемо пропозицію Німеччини щодо укладення з нею пакту про ненапад, вона, напевно, нападе на Польщу, і втручання Франції та Англії в цю війну стане неминучим. Західна Європа зазнає серйозних зворушень та безладу. В цих умовах у нас буде багато шансів залишитися обабіч конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш вигідний вступ у війну." Чи треба ЩЕ ЩОСЬ ДОДАВАТИ, чи цих Сталіна достатньо для розуміння що, як та заради чого відбувалось?!
Україні і компанії.
Звичне скорочення такого, на англ Ukraine and Co. В звичному для інтернету виді "Україна у Ко."
Ще одна проблема яка переймає голови це вузькі проходи в літаках і недостатньо місткі крісла для повних людей. Само собою расизм. Темношкірі , як вони вважають, знаходяться у дуже принизливих умовах.
У них у школи запрошують драг квінс для співбесід з дітьми, навіть без дозволу батьків. Фактично почала легалізовуватись педофілія, бо чоловікам подобаються діти, вони такі вродились, це їхнє право.
В реальних США такого немає.
Будите обачнішими з джерелами інформації, дивіться на реальне життя Заходу, а не вигадане заради пропаганди.
це ж показували найвідоміші журналісти
не розказуйте
В 1973 году под предводительством Киссинджера предали Южный Вьетнам, потом ушли из Ирака, из Афганистана, предали Грузию и Украину на саммите НАТО, поджали стыдливо хвост в 2014 году перед Путиным - Нуланд печенек привезла как будущую компенсацию за Крым. Еврей Киссинджер перед смертью покаялся - сказал таки что он ошибался. Вот только цена его ошибки во Вьетнаме составляет примерно миллион расстрелянных после победы Вьетконга.
Уже сами Американцы говорят, что США потеряли свою роль защитника свободы и демократии в мире. И союзники США даже в Европе засомневались. А шо вы хотите от Индии, Бразилии, ЮАР?
Ты - лох, тряпка, трус, импотент, слабак, или все вместе?
И законам они подчиняются, законам российской федерации. И снова вы правы.
Поставляти стару техніку по ціні нової також по закону...
Заборонити поставки Атакамс щоб не провокувати рашу також по закону
Этот старый говнюк решил прокинуть свой закон про иммиграцию за счет крови наших воинов и будет стоять на своем законе до последнего солдата Авдеевке и Купянске!
И не нужно говорить, что политики чьи-то рабы в зависимости от их отношения к Украине. Смотрите, что они хотят для себя личноЙ Например Байден хочет переизбраться, Шольца тоже загнали в угол обстоятельства. Киевские маланцы уже слюной захлебываются от отката с денег на восстановление Украины. Израиль решает свои вечные задачи и не против иметь на доске девятую пешку с именем Украина. Турки зарабатывают очки везде, где только можно во имя и процветания Османской державы. И только Скандинавы еще слишком моральны и вместе с Прибалтами и Польшей понимают, что такое "общий враг".
На фоне всех мы самые идиоты - воюем со смертельным врагом во главе с никчемными ворами-арендаторами!
Байден сидит на PDA 4.5 миллиадрах и чего ж он их не даст?
Чего дерьмократы не хотят закрыть границы, этого ж хотят большенство американцев? Чего не проголосовали за Израиль, ведь республиканцы говорили что первый законопроект чисто по Израилю, потом Украина?
Дерьмократы конченые на всю голову, ненавидящие свою страну и Украину в придачу.
Якщо рос пропаганда за Трампа, то я тоді двічі за Трампа, бо рос-пропаганда все каже навпаки.
Чому дебіли? Пояснюю, що дебілам не зрозуміло -
1. Кордон турбує американців більше в 100 разів ніж Ізраіль, Україна та Тайланд разом. Кордон - найголовніше, бо це є екзистенціальною проблемою, тобто чи будуть взагалі США існувати.
2. Проект який запропонували дерьмократи HR-815, який начебто "закриває" кордон, особливо якщо слухати дебільних блогерів, які тупо брешуть, наприклад Портнікова (він нормальний, але про США тупо бреше та перевертає все з ніг на голову, у нього республіканці винні, хоча не дебілам ясно шо у всьому винні дерьмократи) А цей закон "відкриває" кордон. Це так само що прийняти в Україні закон що каже що Україна частина РФ. Це на голову не налазить.
Але дебіли законів не читають, і не розуміють чому "він прибуде до палати представників вже мертвий", як то твітнув Макс.
3. У демократів розкол по Ізраелю - вони навіть голосувати за нього не можуть, бо половина демократів взагалі на стороні террористів - за палестинців, тому вони не будуть голосувати за Ізраіль окремо ні в якому разі. Якщо хтось каже про Україну і т.д. то для тупоголових дебілів та на публіку, бо дивись пункт 1. Всім все байдуже крім кордону. Це питання виживання.
От по таким простим пунктам можна зрозуміти, людина є дебілом, чи ні. Це елементарні питання, а ще можна запитати про "Скільки у Байдена мільярдів в PDA які він може дати Україні прямо зараз не запитуючи Конгрессу?". Чи питання "Скільки допомога саме Україні йде з 60 мільярдів???"
Дебіли не дадуть відповідь. Там 4.5 і 8 правельні відповіді відповідно.
До речі, можна перевірити чи людина взагалі може не дебіл, а просто ідіот, я у деяких питав просто, "Що таке Конгресс США, які повноваження, як розділений ? Кто заправляє Сенатом, а кто Палатою Представників? І інше."
Якщо людина, яка щось каже про США, не змогла відповісти і на це питання, то я вже розумію що це не дебіл, а ідіот...
тож приклад я навів точний.
з намаганням вколоти в тебе також гірко, як і з намаганням "свєркать інтєлєктом", віталька.