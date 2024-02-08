Несмотря на поддержку Запада, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина скоро может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Западные страны должны сделать все, чтобы не допустить победы России.
Об этом Шольц написал в своей статье для Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Канцлер отметил, что некоторые финансовые обязательства уже закончились, а другие нуждаются в пролонгации.
Однако он подчеркнул, что долгосрочные последствия и расходы, с которыми столкнется Запад от неспособности остановить агрессию РФ, омрачят любые инвестиции.
"Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более 91 млрд долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской", - заявил он.
По словам Шольца, победа России в Украине означала бы не только конец Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменила бы лицо Европы, а также нанесла серьезный удар по мировому порядку, поскольку попытка украсть территорию силой может стать примером для других авторитарных лидеров по всему миру.
"Все больше стран рискуют стать жертвами находящегося по соседству хищника", - считает канцлер ФРГ.
Кроме того, Шольц отмечает, что лидерство президента США Джо Байдена имеет решающее значение для обеспечения объединенного и успешного ответа на агрессию российского диктатора Владимира Путина.
Украина сопротивляется не только благодаря героической борьбе своего народа, но и финансовой и гуманитарной поддержке Запада и поставкам оружия и боеприпасов, добавляет он.
"Наше послание четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре можем проснуться в мире еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена "холодной" войны", - отмечает Шольц в статье .
Однако он отметил, что для того чтобы не допустить поражения, Запад должен сохранить поддержку Украины.
Кроме того, как и США, и другие партнеры, Германия готова предоставить Украине долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы она могла сдерживать и защищать себя от будущих нападений РФ. Таким образом, Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию и повысит безопасность всей Европы.
По словам канцлера, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом направлении "по обе стороны Атлантики", убеждая граждан в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным местом, истощит бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание.
Канцлер Германии также отметил, что поскольку Запад не видит себя в состоянии войны с Россией и не стремится к конфронтации с ней, необходимо противостоять любым попыткам втянуть НАТО в агрессивную войну России против Украины.
Он считает, что коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными. Шольц пообещал разместить полноценную германскую боевую бригаду в Литве, на восточном фланге НАТО.
Шольц добавил, что чем быстрее Путин поймет, что Запад вовлечен в эту войну надолго, тем быстрее закончится его война против Украины, и единственный способ достичь продолжительного мира – это сохранить поддержку, единство и решительность.
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А що буде ,коли Китай піде війною ?
Ви ж розумієте, що і скільки в цьому разі по Україні прилетить у відповідь? І куди цим евакуйованим потім повертатися?
https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 Волонтерка. Он нам ничего не должен.
Как президент Зеленский выполняет свои президентские обязанности?
Президент Зеленский не стал президентом Украины, а остался шоуменом. Он не работает президентом, а играет роль президента. Обязанности президента в стране выполняет Ермак, что прямо запрещено Конституцией.
Давайте рассмотрим конкретные примеры.
Обязанности президента четко обозначены Конституцией Украины. Внешнеполитическая деятельность - полностью прерогатива президента. Так вот, на 20 января 2019 года, до прихода квартала во власть, у Украины не было послов в 9 странах мира. А на 17 марта 2023 года Украина не имела послов в 106 странах мира. И это я не говорю о тех, кого именно назначают послами и послицами.
Ну, а когда Ермак ведет переговоры с министром иностранных дел соседней европейской страны, а Кулеба скромно сидит на краешке стула в сторонке, четко показывает, кто рулит внешней политикой Украины.
Давайте за мобилизацию поговорим. Есть действующий Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Там все достаточно подробно описано. Может быть Закон и не идеальный, и нуждается в изменениях и дополнениях, но тем не менее, все чиновники, и выбранные, и назначенные, обязаны его выполнять. Вот что говорит Закон:
Статья 11. Президент Украины
В соответствии с полномочиями, определенными Конституцией Украины, Президент Украины:
осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;
А вот как в Законе описывается термин «мобилизация»:
мобилизация - комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а вооруженных сил Украины, других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты - на организацию и штаты военного времени. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто;
Так что у нас с мобилизацией за два года войны? Экономика переведена и выпускает достаточно вооружений и боеприпасов для обеспечения ВСУ? А органы государственной власти переведены и работают на ВСУ? Или позиции солдаты лопатами роют? А сами ВСУ обеспечены постоянным притоком людей для отражения агрессии? Вы сами знаете ответ на эти вопросы.
А еще президента волнует дата окончания срока его полномочий. Конституция Украины содержит противоречие относительно легитимности президента после окончания 5-ти летнего срока, а именно:
Статья 103. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, сроком на пять лет.
Статья 108. Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины.
В условиях войны выборы не проводятся, и поэтому 5 лет могут превратиться в 15 и 20 лет царствования. Конституцию писали же для мирной жизни, а не для войны. И, по-хорошему, это противоречие должен рассмотреть Конституционный суд и вынести свой вердикт.
Но, как известно, президент Зеленский давно и основательно нагадил на Конституционный суд, и поэтому очень его боится. И вердикт суда может быть таким, например:
После 31 марта 2024 года президент Зеленский не имеет более полномочий и обязанности президента должен исполнять Голова Верховной Рады.
Кто такой Стефанчук, нам понятно. Как по мне, один негатив. Но даже при нем сразу же обрушится вся вертикаль власти Ермака. И где они харчеваться будут?
Президент Зеленский не хочет управлять страной. Зеленский хочет царствования и оваций. А его опричники убивают страну.
Мне очевидно, что главной проблемой Украины стало президенство Зеленского. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Рано или поздно украинцам надо будет сделать выбор - президенство Зеленского или снова смерти и власть орды на сотни лет.
Нє-нє-нє!
Не попри підтримку Заходу, а саме завдяки такій підтримці!
Жорсткий снарядний голод. Наша артилерія з труднощами, з обмеженим ресурсом проводить контрбатарейну боротьбу, але зупиняти ворога потрібно вже і зараз.
Тому поки країна очікує від США рішення щодо забезпечення снарядами нашої артилерії, хлопці просять дрони, дрони і ще раз дрони.
Сьогодні ми готуємо до відправки чергові 400 FPV-шок, по 200 на кожну бригаду та комплекс керування на дві бригади. Ця кількість потенційно знищить щонайменше дві сотні об'єктів ворога.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko#carousel-48427328946 І поки готується ця партія, ми з Мариною та ГО Справа Громад чекаємо на ще одну поставку найближчим часом. Для артилеристів, десантних підрозділів та Сухопутних військ.
Допомагайте Армії! Це та справа, якою раджу зайнятися кожному! Допомагайте захищати Україну!