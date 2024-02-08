Несмотря на поддержку Запада, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина скоро может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Западные страны должны сделать все, чтобы не допустить победы России.

Об этом Шольц написал в своей статье для Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Канцлер отметил, что некоторые финансовые обязательства уже закончились, а другие нуждаются в пролонгации.

Однако он подчеркнул, что долгосрочные последствия и расходы, с которыми столкнется Запад от неспособности остановить агрессию РФ, омрачят любые инвестиции.

"Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более 91 млрд долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской", - заявил он.

Также читайте: Байден и Шольц обсудят помощь и поддержку Украины во время встречи в Вашингтоне, - Белый дом

По словам Шольца, победа России в Украине означала бы не только конец Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменила бы лицо Европы, а также нанесла серьезный удар по мировому порядку, поскольку попытка украсть территорию силой может стать примером для других авторитарных лидеров по всему миру.

"Все больше стран рискуют стать жертвами находящегося по соседству хищника", - считает канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц отмечает, что лидерство президента США Джо Байдена имеет решающее значение для обеспечения объединенного и успешного ответа на агрессию российского диктатора Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Европа будут поддерживать Украину, мы должны послать четкий сигнал Путину, - Шольц

Украина сопротивляется не только благодаря героической борьбе своего народа, но и финансовой и гуманитарной поддержке Запада и поставкам оружия и боеприпасов, добавляет он.

"Наше послание четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре можем проснуться в мире еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена "холодной" войны", - отмечает Шольц в статье .

Однако он отметил, что для того чтобы не допустить поражения, Запад должен сохранить поддержку Украины.

Кроме того, как и США, и другие партнеры, Германия готова предоставить Украине долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы она могла сдерживать и защищать себя от будущих нападений РФ. Таким образом, Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию и повысит безопасность всей Европы.

Также читайте: Страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины, - Шольц

По словам канцлера, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом направлении "по обе стороны Атлантики", убеждая граждан в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным местом, истощит бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание.

Канцлер Германии также отметил, что поскольку Запад не видит себя в состоянии войны с Россией и не стремится к конфронтации с ней, необходимо противостоять любым попыткам втянуть НАТО в агрессивную войну России против Украины.

Он считает, что коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными. Шольц пообещал разместить полноценную германскую боевую бригаду в Литве, на восточном фланге НАТО.

Шольц добавил, что чем быстрее Путин поймет, что Запад вовлечен в эту войну надолго, тем быстрее закончится его война против Украины, и единственный способ достичь продолжительного мира – это сохранить поддержку, единство и решительность.

Читайте также: Лидеры 5 стран Евросоюза призвали к коллективным усилиям для долгосрочного вооружения Украины