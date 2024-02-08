Блокирование счетов граждан в законопроекте о мобилизации неприемлемо, не вижу в Раде тех, кто бы такое поддержал, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о вопросах, над которыми будут работать при подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"1.Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.

2.Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.

3.Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - отметил Арахамия.

По словам парламентария, работа ведется в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта о мобилизации.

Законопроект о мобилизации "Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", - добавил глава фракции.

7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации.

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