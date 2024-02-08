Блокирование счетов граждан в законопроекте о мобилизации неприемлемо, не вижу в Раде тех, кто бы такое поддержал, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о вопросах, над которыми будут работать при подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"1.Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.
2.Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.
3.Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - отметил Арахамия.
По словам парламентария, работа ведется в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта о мобилизации.
Законопроект о мобилизации "Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", - добавил глава фракции.
7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации.
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винтять поштучно в бусики тих, хто старий і п'яний і не може втект
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Свинарчуков, к примеру
Холопи, нефіг тут "висвячувати" папередніків і їх діток!!!
Поки криса гризе сухожилля...
Буде довга війна ця...
Будуть марні солдат зусилля...
За кого ж ще Арахамії турбуватись?!
атнять і падєліть?
результати минулої спроби нагадати?
А тут якийсь арахамія права качає.
верховна рада продовжує системно працювати на зрив мобілізації та ігнорувати потреби ЗСУ
Вже самі наївні на фронті розуміють - ніякого дембеля не буде, або 200 або 300, щє є варік відкупитися в тил, але то дорого. Тому рабство у всій красі.
Кожен українець, який внутрішньо підготував себе до участі в бойових діях з ворогом, має бути впевнений не лише у собі, але й у тому, що все для цього є. А головне - мати впевненість у своїх командирах по вертикалі, і що команди і накази, які він має виконувати - єдино вірні в бойовій обстановці.
І хто ж цей законопроект сотворив?
Підказка. Кацапи в мордорі написали , а ви, "вороги народу", скопіпастили.
зриваютьзірвали мобілізацію, а ви дільки їм підігрували? Ну, давайте, поясніть, який я зебіл і кацапський агент, коли насміхаюсь з цієї ухилянтської вакханалії!!
Ухилянтам надо как в прошлом законопроекте, уголовная статья и конфискация, а не блокировка счетов.