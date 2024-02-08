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На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, на Бахмутском враг направил все усилия на Часов Яр, - Силы обороны

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За минувшие сутки на Купянском направлении враг из авиации 8 раз обстрелял позиции украинских защитников, на Бахмутском продолжает наступательные действия малыми группами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.

На Купянском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из штурмовиков Су-24, вертолетов К-52 и другого вооружения, а также 25 раз наносил огневое поражение дронами камикадзе. За сутки произошло 13 боестолкновений.

Удалось ликвидировать 239 оккупантов и уничтожить или повредить 42 единицы военной техники. В частности, танки, БТРы, БМП, самоходные зенитные установки. Также в течение суток уничтожены 7 укрытий и один склад с боеприпасами.

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На Бахмутском направлении враг пытается прорваться в тыл ВСУ, используя для этого штурмовые отряды "Шторм-Z" и "Шторм-V".

За сутки на этом направлении ликвидировано 123 оккупанта, уничтожено 70 единиц военной техники и пункт управления беспилотными аппаратами.

Автор: 

боевые действия (4015) Бахмут (1602) Евлаш Илья (138) Купянск (625)


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08.02.2024 10:46 Ответить
Там би мали бути бетонні укріплення вже рік тому...
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08.02.2024 12:46 Ответить
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08.02.2024 15:38 Ответить
 
 