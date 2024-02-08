Республиканцы помогают Путину, их цинизм в отношении Украины ослабляет гарантии США и делает мир менее безопасным, - The Economist
События в Сенате США с рассмотрением вопроса помощи Украине и неспособность парламента к консолидации вызывают беспокойство не только в Украине. Британское издание The Economist критически оценивает действия американских властей, которые не в состоянии помочь Украине в критический момент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Economist.
"Какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке? Украина настойчиво противостояла имперским амбициям Владимира Путина, не создавая угрозы ни одному американскому солдату. Прекращение помощи придаст смелости агрессорам по всему миру и сделает мир менее безопасным для всех.
Республиканцы Палаты представителей, несомненно, поздравляют себя за то, как им удалось осложнить жизнь Байдену. Если бы они намеревались нанести вред Америке и помочь Путину, они вряд ли могли бы сделать лучше", - оценивает ситуацию обозреватель The Economist.
Издание отмечает, что замедление американской поддержки уже вредит Украине на поле боя. Друзья Америки наблюдают за этим нервно, а враги – с радостным предчувствием, пишет The Economist.
По мнению издания, задержка решения Сената о помощи Украине не сопоставима с потерями – репутационными и физическими, которые сейчас несет на поле боя украинский воин.
"Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-нибудь альтернативная идея финансирования пройдет согласование Конгресса. Им сейчас нужны боеприпасы. Если они этого не получат, они, возможно, не смогут отразить российское весеннее наступление, и могут потерять больше территории своей страны", - резюмирует издание.
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.
Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.
Ось тільки Українці йому стали, як кістка в горлі! Аж посинів весь, сил немає…
Пильнуймо Україну! Україна переможе! Тримаймося гуртом!
Дякуємо Західнім Партнерам за допомогу! Бо на асфальті, слизько від зеленого лайна…
Ага, хворий раком останньої стадії, скоро здохне.
До речі, нагадаю, що при Трампі ні кацапи, ні араби не діяли так зухвало при тому, що у Європі заправляла фрау Меркуль, а Україна була дуже слабкою, і тільки немічний дідок із когорти "Обами-чмо" в черговий раз розв'язав руки кремлівському виродку і іншим злочинцям світового масштабу!
Дивіться по справам, а не по словам! Інакше - повірете, що і блаЗень - найпатріотичніший патріот України!
До речі, вже зараз Бідон може без будь-якого закону передати 4 млн касетних снарядів Україні, які незабаром мають списати! А ще, з минулого року, залишилося 8 млрд баксів нереалізованої допомоги! Але дідок, партію якого фінансували і китайці, і кацапи, напевно, "забув"...
The caucuses on Thursday are the only Nevada contest that counts toward the Republican presidential nomination. They are heavily skewed in Trump's favor because of the intense grassroots support they require from candidates and new state party rules that benefit him further. Trump is expected to handily win the caucuses, which should deliver him all 26 of the state's delegates.
15.01. Айова Трамп має 20 проти 8 у Хейлі
23.01. Нью Гемпшир - 13 проти 9
08.02. Невада тепер усі 26. Якби вона була то було б 16 проти 10.
А далі, можливо б до березня смаки республіканців змінилися б на її користь... Як воно працює?
Nikki Haley's campaign on Monday called the Republican presidential nomination process in Nevada, where a dueling primary and caucuses will be held this week, "rigged" for former President Trump.
"In terms of Nevada, we have not spent a dime nor an ounce of energy on Nevada. We made the decision early on that we were not going to pay $55,000 to a Trump entity … to participate in a process that was rigged for Trump," Haley campaign manager Betsy Ankney said in a call with reporters."
"So Nevada is not and has never been our focus. Truly not sure what the Trump team is out to there, but they seem pretty spun up about it. But we are focused on South Carolina," Ankney added."
Ймовірно, Республіканська партія в Неваді, яка організує кокуси, настільки про-Трамп, що Хейлі вирішила не витрачати там гроші.
Правнуки погані!
(Т. Шевченко)
А що заважає Байдену прямо зараз передати Україні зброю за законом про ленд-ліз, який він успішно саботував? Йому не потрібна була б для цього згода Парламенту. Але спочатку демократи в Сенаті мають проголосувати за продовження закону про ленд-ліз, яке надійшло до них із Конгресу, і яке лідер демократичної більшості у Сенаті відмовився ставити на голосування. Тож не вірте Байдену і не читайте на ніч лівих газет.
На хріна мені вся демократія Світу, якщо не стане України!
The Economist не обвиняет республиканцев в том, что они работают на Путина, блокируя помощь. Республиканцы пытаются хоть как-то заставить Байдена сотрудничать с ними в вопросе иммиграции и рассмотреть их проект. Но Байден ни в какую и на все налажает свое вето. Вот и республиканцы прибегли к своему вето, в надежде найти компромисс. Поэтому и поставили дедушку Байдена перед выбором - или помощь Украине, или голоса либералов-идеалистов на предстоящих выборах. Поставили на шпагат!
А эти политические разборки просто играют на руку Путина, причем на 99,99% это было непреднамеренно.
А манипулировать заголовочками нужно уметь! Или чиркнуть первое, что в голове пришло. Как говориться большинство преступлений совершаются или по умыслу, или по пьяни и дурости!
Але не треба перебільшувати - Трамп і республіканці не служать Путіну. Врни думають тільки про те, як догодити своєму виборцю, який їх утримує і збагачує! На відміну від наших курв провладних, які думають тільки про власну кишені насамперед, а на виборців їм насрати. Правильний був анекдот:
- Шоб ти Йося зробив, якби тебе вибрали царем?
- Грошей назбирав би і втік!
Питання тільки в межах власної жадібності - мавпа не може випустити горіх з руки і тому не може ослобонити руку з горщика-пастки!
де лендліз ?
де літаки f-16 та танки abrams ?
ну не доларовими ж папірцями відбиватися від москалів ?
в США тільки цифри малюють, мовляв упало безробіття - але ціни виросли на 40%
тобто тим, хто не безробітний, просто друкують гроші і роздають - "класна економічна модель" !
вже забули що навіть польскі міги штати заборонили були передавати в Україну,
забороною ударів по раші, без цих ударів війну не виграти ....
та тим що Байден спустив лендліз в урну....
в результаті відсутності арти та ***********, загинуло багато підготовлених мотивованих бійців які мали великий бойовий досвід... та найгірше командирів... а тепер воюємо з тими хто попадає під операцію бусик та по прискореній підготовці їх відправляють в бойові частини, тому що нехватає резервів
застарівша зброя для вас я так розумію: Абрамси, Ф16, М777, Хаймарси, Петріоти і Джавеліни? Давайте без примітивної конспірології.
Обісцянки "лідерів" світових держав, котрі немають жодного відношення до вашої держави і не являються членами цієї НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА НЕ ЗНАЮТЬ УСІХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ, а лише від неї щось вимагають під ПОПУЛІСТИЧНИМИ 5-ти річного "лідеро-словоблудства" та гаслами ОБМАНУ та спонукають керівництво вашої держави піти на кроки котрі вигідні тільки їм, та можуть призвести до послаблення економічної, військової, наукової, національної, територіальної, екологічної стабільності та міцності ВАШОЇ держави та прихованої і реальної окупації та захоплення споконвічно-історичних територій та земель ВАШОЇ держави, є ЗРАДНИКАМИ принципів демократії у СВІТІ та тих держав з котрими ведуть такі ПОПУЛІСТИЧНО НІКЧЕМНІ політичні словоблудства про РОЗБРОЄННЯ, ПОСТУПКИ ТЕРИТОРІЯМИ, та МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ котрі ведуть до розмивання таких НАУКОВИХ та ІСТОРИЧНИХ ВИЗНАЧЕНЬ, як НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ФОЛЬКЛЬОР, ГЕНЕТИКА, ІСТОРИЧНІ ТЕРИТОРІЯ ЗЕМЕЛЬ цих ДЕРЖАВ та їх ГРОМАД...!!!
КЛІНТОН і був цією 5-ти річною маріонеткою популізму, завербованою фсб підоросії, бо у 1994 році мало відбутися ядерне розброєння військ підоросії за договором скорочення атомного озброєння між США та ссср "Договір СНО-I був укладений між СРСР і США 31 липня 1991 року в Москві і набув чинності 5 грудня 1994 року - вже після розпаду СРСР і передачі Росії ядерної зброї для знищення", а ПО СУТІ РОЗБРОЇЛИ на той час не підоросію, а суверенну незалежну державу УКРАЇНА, надавши їй МЕМ-урандівські ОБІСЦЯНКИ захисту та допомоги...!!!
Усі ці дії і ПРИЗВЕЛИ до військового вторгнення підоросії в Україну та анексії її земель та десятки тисяч вбитих УКРАЇНЦІВ та заявами про приєднання цих анексованих земель до боліт гопників підоросії...!!!
Держави світу та Європи чухрають свої макітри та роблять саркастичний вигляд дуже схвильваних, занепокоєних та стурбованих своєю анурестичною діареєю БОЯГУЗНИКІВ та сцикунів перед розростаючою загрозою метастаз, ракової підороської пухлини СМЕРТОНОСНОЇ ВІЙНИ, котру вони тах ретельно ВПРОВАДЖУВАЛИ у суспільство та усі сфери економіки та промисловості і політики своїх держав, методами міграції законспірованих фсбешних деверсантів, вбивць та катів підоросії під виглядом соплименників цих національностей...!!!