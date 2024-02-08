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Республиканцы помогают Путину, их цинизм в отношении Украины ослабляет гарантии США и делает мир менее безопасным, - The Economist

сша,конгрес

События в Сенате США с рассмотрением вопроса помощи Украине и неспособность парламента к консолидации вызывают беспокойство не только в Украине. Британское издание The Economist критически оценивает действия американских властей, которые не в состоянии помочь Украине в критический момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Economist.

"Какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке? Украина настойчиво противостояла имперским амбициям Владимира Путина, не создавая угрозы ни одному американскому солдату. Прекращение помощи придаст смелости агрессорам по всему миру и сделает мир менее безопасным для всех.

Республиканцы Палаты представителей, несомненно, поздравляют себя за то, как им удалось осложнить жизнь Байдену. Если бы они намеревались нанести вред Америке и помочь Путину, они вряд ли могли бы сделать лучше", - оценивает ситуацию обозреватель The Economist.

Также читайте: Республиканцы играют в политические игры, - Белый дом

Издание отмечает, что замедление американской поддержки уже вредит Украине на поле боя. Друзья Америки наблюдают за этим нервно, а враги – с радостным предчувствием, пишет The Economist.

По мнению издания, задержка решения Сената о помощи Украине не сопоставима с потерями – репутационными и физическими, которые сейчас несет на поле боя украинский воин.

"Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-нибудь альтернативная идея финансирования пройдет согласование Конгресса. Им сейчас нужны боеприпасы. Если они этого не получат, они, возможно, не смогут отразить российское весеннее наступление, и могут потерять больше территории своей страны", - резюмирует издание. 

Читайте также: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

Автор: 

помощь (7794) россия (95481) США (26583) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+16
Республікнці - американські касапи..
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08.02.2024 11:03
+15
Нынешние республиканцы стали партией популистов, которые ориентируются на малообразованного избирателя. Такая себе американская версия "слуг".
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08.02.2024 11:11
+13
Останній республіканець- Роналд Рейган, який знищив совети, а це- ....
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08.02.2024 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Республікнці - американські касапи..
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08.02.2024 11:03 Ответить
Хуже даже ...республиканцы все больше напоминают ПАРТИЮ Нацистов... а Трам - это Гитлер США и к тому же человек со сломанной психикой...все лидеры диктатур имеют поломанную психику у них заниженное айкью умственные проблемы в общении с социумом люди страдающие проблемами шизоидного толка маниакальности в вопросах свой жизни и персоны..
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08.02.2024 11:31 Ответить
Та яке менш безпечним -- світ летить в тартарари
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08.02.2024 11:07 Ответить
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08.02.2024 11:10 Ответить
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит смысла встречаться с двойником президента России, по крайней мере до предстоящих президентских выборов. Российский МИД прилагает все усилия для того, чтобы встреча всё же состоялась в ближайшее время, но пока все усилия тщетны. Напомним, что визит "Путина" в Турцию и переговоры с Реджепом Эрдоганом были анонсированы на 12 февраля. Помимо того, что Эрдоган не хочет видеть самозванца до выборов (а выборы должны создать для двойника хоть какое-то подобие легитимности), так президент Турции ещё и не видит перспектив решения насущных проблем. Российское руководство после предложения турецкой стороны перенести визит дублера в Турцию, отправило сразу несколько вариантов уступок по основным вопросам, пытаясь сохранить текущие даты переговоров. Сейчас турки взяли паузу, но надежды на личную встречу двойника с Эрдоганом до апреля, мало.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.

Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.
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08.02.2024 11:19 Ответить
Так саме і кацапи кажуть, що Пердоган це Муслім Магомаєв !
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08.02.2024 11:31 Ответить
Прутін, веде себе так, як гітлер, теж воєнний злочинець, у переддень війни в Європі!! Зневажливо та по панські, плюючи на Республіканців трампа і виставляючи їм нові умови!! Кріпаки,їх виконують!
Ось тільки Українці йому стали, як кістка в горлі! Аж посинів весь, сил немає…
Пильнуймо Україну! Україна переможе! Тримаймося гуртом!
Дякуємо Західнім Партнерам за допомогу! Бо на асфальті, слизько від зеленого лайна…
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08.02.2024 11:11 Ответить
> [Прутін] Аж посинів весь, сил немає

Ага, хворий раком останньої стадії, скоро здохне.
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08.02.2024 11:23 Ответить
Всі все бачать і розуміють... США стають ненадійним партнером.
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08.02.2024 11:11 Ответить
Якщо почитати книгу нинішнього глави ЦРУ Бернса "Невидима сила", то питання до США як до партнера є давно, але раніше це стосувалось в основному держав Близького сходу та Єгипта. Нажаль, зараз це може почати стосуватись і України.
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08.02.2024 12:42 Ответить
Останній республіканець- Роналд Рейган, який знищив совети, а це- ....
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08.02.2024 11:11 Ответить
Нынешние циничные мрази в Конгрессе могут похерить победу Запада в холодной войне
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08.02.2024 11:15 Ответить
Брехня! Совок згнив зсередини! Не потрібно повторювати кацапські мантри, ніби "злий захід" розвалив "такую вєлікую страну"!

До речі, нагадаю, що при Трампі ні кацапи, ні араби не діяли так зухвало при тому, що у Європі заправляла фрау Меркуль, а Україна була дуже слабкою, і тільки немічний дідок із когорти "Обами-чмо" в черговий раз розв'язав руки кремлівському виродку і іншим злочинцям світового масштабу!

Дивіться по справам, а не по словам! Інакше - повірете, що і блаЗень - найпатріотичніший патріот України!
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08.02.2024 12:47 Ответить
По справах- Демократи всі проголосували за допомогу Україні. Республіканці всі проголосували проти, бо їх Трамп обзвонив особисто, і забороняв підтримувати Україну. Які факти вам ще треба, що Трамп працює на путіна?
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08.02.2024 15:02 Ответить
Брехня, поширена "демократами"! Республіканці проголосували ПРОТИ ПАКЕТУ, у якому, крім символічної (дивіться розшиврування що, скільки, кому) допомоги Україні передбачені інші шалені витрати, включно із "гуманітарною" допомогою ХАМАСУ!!!
До речі, вже зараз Бідон може без будь-якого закону передати 4 млн касетних снарядів Україні, які незабаром мають списати! А ще, з минулого року, залишилося 8 млрд баксів нереалізованої допомоги! Але дідок, партію якого фінансували і китайці, і кацапи, напевно, "забув"...
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16.02.2024 14:21 Ответить
Нынешние республиканцы стали партией популистов, которые ориентируются на малообразованного избирателя. Такая себе американская версия "слуг".
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08.02.2024 11:11 Ответить
В що перетворив рудий авантюрист республіканську партію це щось мені нагадує "слуг" ,але партія яка мала такого лідера як Рейган ,чи сенатор Макейн який ставив на місце Трампа і йому подібних ,зараз ці конгресмени республіканці перетворились зборище трусливих нікчем .
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08.02.2024 11:12 Ответить
Але ж Крим був анексований при демократі - Обамі і держ секретарі Байдені.. і ніякої допомоги Обама Україні не надав ( я до того , що якось трудно щось зрозуміти в цьому - )
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08.02.2024 11:12 Ответить
Демократи слабкі та нерішучі, а республіканці орієнтуються на тупого виборця, який у масі своїй навіть не знає де той Крим, але дуже стурбований вартістю свого хот-дога.
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08.02.2024 11:17 Ответить
Ото тобі і світовий лідер на побігеньках у куйла ...
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08.02.2024 11:14 Ответить
Історичний момент, коли республіканська партія стає левацькою. Хіба можна порівняти республіканця Рональда Рейгана з Рональдом Трампом?)). Це кінець Америки,ту що ми знали колись.
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08.02.2024 11:16 Ответить
Я не можу зрозуміти з праймаріз в Неваді. Позавчора було якесь державне. Там була Хейлі але не було Трампа. Сьогодні ж буде уже партійне - Буде Трамп але не буде Хейлі. Я так зрозумів, що усі голоси(делегати) усі 28 штук автоматично ідуть Трампу? Може хто пояснити?
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08.02.2024 11:20 Ответить
In Nevada, Republicans have both a primary, which rather symbolic, and caucuses that actually award the votes. Trump did not participate in the primary, but Haley still lost to "none of the candidates" by 30 points.

The caucuses on Thursday are the only Nevada contest that counts toward the Republican presidential nomination. They are heavily skewed in Trump's favor because of the intense grassroots support they require from candidates and new state party rules that benefit him further. Trump is expected to handily win the caucuses, which should deliver him all 26 of the state's delegates.
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08.02.2024 11:37 Ответить
Ну це зрозуміло. Просто не розумію, чому Хейлі сьогодні не буде і усі голоси автоматом ідуть Трампу?
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08.02.2024 11:59 Ответить
бо все одно безглуздо. у неї немає підтримки в Неваді, вона програла "проти всix", порожньому місцю... а на кокусах йде активна агітація і активісти все поголовно за Трампа. Хейлі концентрується на своєму штаті Ю. Кароліна зараз.
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08.02.2024 12:16 Ответить
Так, але я однаково не розумію. Ну, Трамп у Неваді має більшу підтримку, вона - меншу. В чому проблема? Ну візьми свої 30 чи 40 % (це я до неї) тобто 10-12 виборців, навіщо ж всі 26 віддавати Трампу? Мета?
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08.02.2024 12:24 Ответить
Ah, got it, simply because "the winner takes it all", all 26 votes go to the winner.
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08.02.2024 12:30 Ответить
Так голоси виборщиків розподіляються пропорційно
15.01. Айова Трамп має 20 проти 8 у Хейлі
23.01. Нью Гемпшир - 13 проти 9
08.02. Невада тепер усі 26. Якби вона була то було б 16 проти 10.
А далі, можливо б до березня смаки республіканців змінилися б на її користь... Як воно працює?
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08.02.2024 14:11 Ответить
You are right, thank you for correcting me. This is what her campaign manager said:

Nikki Haley's campaign on Monday called the Republican presidential nomination process in Nevada, where a dueling primary and caucuses will be held this week, "rigged" for former President Trump.
"In terms of Nevada, we have not spent a dime nor an ounce of energy on Nevada. We made the decision early on that we were not going to pay $55,000 to a Trump entity … to participate in a process that was rigged for Trump," Haley campaign manager Betsy Ankney said in a call with reporters."
"So Nevada is not and has never been our focus. Truly not sure what the Trump team is out to there, but they seem pretty spun up about it. But we are focused on South Carolina," Ankney added."
Ймовірно, Республіканська партія в Неваді, яка організує кокуси, настільки про-Трамп, що Хейлі вирішила не витрачати там гроші.
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08.02.2024 15:48 Ответить
Дякую, нарешті мені трохи прояснилась та дивна ситуація. Значить тримаю кулаки за Хейлі сьогодні хочаб на Віргінських островах. Хоч там всього 4 голосувальщика, є шанс що візьме з них 2. Ну 1 точно Ну, хочаб дізнаємось приблизний відсоток її підтримки на даний момент.
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08.02.2024 15:56 Ответить
Славних прадідів великих
Правнуки погані!

(Т. Шевченко)
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08.02.2024 11:21 Ответить
В статті сказано, що це республіканці в Сенаті провалили голосування щодо законопроекту. Але як, якщо їх там меншість? Значить до них приєдналася частина демократів. А про це жодного слова.
А що заважає Байдену прямо зараз передати Україні зброю за законом про ленд-ліз, який він успішно саботував? Йому не потрібна була б для цього згода Парламенту. Але спочатку демократи в Сенаті мають проголосувати за продовження закону про ленд-ліз, яке надійшло до них із Конгресу, і яке лідер демократичної більшості у Сенаті відмовився ставити на голосування. Тож не вірте Байдену і не читайте на ніч лівих газет.
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08.02.2024 11:22 Ответить
Бо усі ці економіст, вашингтон пост, Нью-Йорк таймс ітд. Все це преса демократичної партії умовно кажучи. У нас її тільки і цитують. Якщо почитати чи послухати думку респів, то там все буде звучати в іншу сторону. 3 млн нелегалів за рік, допомога Палестині (вважайте хамасу) і тд. У нас історично наші так звані еліти завязані на демократах ліваках. Той же пінчук колись кидав гроші у їхні виборчі фонди.
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08.02.2024 12:08 Ответить
Там рівність 50 на 50 у Сенаті наразі. І 51 голос має віцепрезидент. Тому більшість дуже умовна. А для прийняття пакету треба 60 голосів. Треба ще 10 голосів від респів. а їх кожного обдзвонив Трамп і заборонив голосувати за цей пакет. Продлити ленд-ліз знову треба 60 голосів, Трамп на це голоси не дасть.
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08.02.2024 15:07 Ответить
Если бы демократы в США не были бы тупарями и не взяли бы в свою партию разный сброд то Байден может бы и выиграл выборы. А так в дем партии там такая "солянка" ШО ХОТЬ СВЯТЫХ ВЫНОСИ! В дем партии там из Венесуэлы "эстэблишмэнт" с СОМАЛИ "представители"! с Марокко! В общем дем партия собрала под своим крылом увэсь контингент потенциальных популистов, террористов, откровенных пустозвонов и балаболов планетарного масштаба!!
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08.02.2024 11:23 Ответить
А індус Рама Свамі хто?
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08.02.2024 11:29 Ответить
Вівек Рамасвамі - американський підприємець індійського походження, письменник та консервативний політичний діяч. Автор книг «Воук, зареєстрований як корпорація» (2021) та «Нація жертв» (2022)
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08.02.2024 11:57 Ответить
Бродить привид трампінізму - бігає по Штатах!
На хріна мені вся демократія Світу, якщо не стане України!
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08.02.2024 11:23 Ответить
Блин, образец манипулирования словами и мыслями.
The Economist не обвиняет республиканцев в том, что они работают на Путина, блокируя помощь. Республиканцы пытаются хоть как-то заставить Байдена сотрудничать с ними в вопросе иммиграции и рассмотреть их проект. Но Байден ни в какую и на все налажает свое вето. Вот и республиканцы прибегли к своему вето, в надежде найти компромисс. Поэтому и поставили дедушку Байдена перед выбором - или помощь Украине, или голоса либералов-идеалистов на предстоящих выборах. Поставили на шпагат!
А эти политические разборки просто играют на руку Путина, причем на 99,99% это было непреднамеренно.
А манипулировать заголовочками нужно уметь! Или чиркнуть первое, что в голове пришло. Как говориться большинство преступлений совершаются или по умыслу, или по пьяни и дурости!
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08.02.2024 11:31 Ответить
Якщо загине більше українських солдат, то від цього проблемма міграції не зникне, навіть якщо Путін захопить всю Україну та повбиває всі 30 млн що тут залишились то і тут міграцчійна криза на кордоні не зникне. Зникне впевненність що США щось може гарантувати комусь, якщо будь який помаранчевий агент ФСБ може заблокувати будь яку міжнародну допомогу чи реакцію. Вже зараз всі розуміють що гарантії США це ніщо. І Путін знає ро це як ніхто. Путін вимагає того що Трамп йому з радістью дасть, а самме виконання його ультиматиму НАТО в 2022. Навіть більше НАТО не повернеться до кордонів 1997, воно взагалі зникне. Республіканці і їх вождь Трамп хочуть влади, їм треба криза, їм треба знищення України, і чим кривавіший фінал тим краще, як доказ того що Байден нездара.
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08.02.2024 12:07 Ответить
Ну ви зрозуміли суть проблемі - іміграція і неконтрольована! По півмільйона кожен місяць у штаті Техас тільки. Ліберали вважають, що це свобода, інші мешканці США бачать, що це загроза іх спокійному існуванню і способу життя. Але це їх внутрішня проблема і непоступливість саме Байдена призвела до кризи з допомогою України! А республіканці скористалися. Тому як кажуть у мокшанських братків - обоє рябоє! І обісралася вся Сполучена Америка - сварилися дві зазяйки на кухні і прогавили загальну пожежу!
Але не треба перебільшувати - Трамп і республіканці не служать Путіну. Врни думають тільки про те, як догодити своєму виборцю, який їх утримує і збагачує! На відміну від наших курв провладних, які думають тільки про власну кишені насамперед, а на виборців їм насрати. Правильний був анекдот:
- Шоб ти Йося зробив, якби тебе вибрали царем?
- Грошей назбирав би і втік!
Питання тільки в межах власної жадібності - мавпа не може випустити горіх з руки і тому не може ослобонити руку з горщика-пастки!
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08.02.2024 13:39 Ответить
Всі демократи проголосували за допомогу Україні, всі респи проти, бо їх обдзвонив Трамп. Які вам ще треба докази, що Трамп працює на путіна. Якщо його ліпший друг Такер Карлсон наразі у Мокві бере інтерв'ю у пуйла??
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08.02.2024 15:09 Ответить
Трамп звязаний із Московією був ще в свій перший строк. Пол Манафорт не дарма був його головою штабу, який "випадково" був головою передвиборчого штабу Януковича і партії регіонів, яку "випадково" заборонили бо вона тупо працює на московитів. Вся зовнішньополітична риторика Трампа і трампістів це фактично виконання всіх хотелок Путіна. Не допомога Україні та розпуск НАТО. Проблемми мігрантів не хвилюють Трампа взагалі, йому потрібен хаос щоб мобілізувати своїх прихильників, тому Трампу не вигідно вирішення цієї проблемми до виборів, та і не факт що після виборів . Тому всі навіть найкращі домовленності будуть "поганими". Треба виходити із реальності і об'єктивно дивитися на справи, якщо ми це приймемо то можемо спрогнозувати майбутні дії. А реальність проста Путін тримає Трампа за тестікули, і Трамп хоче зробити все що хоче Путін, якщо Трамп програє то він буде знову качати ситуацію, результат якої буде страшнішим за штурм Капітолію, та сепаратизм Техасу.
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08.02.2024 17:14 Ответить
ну а як цинізм байдена послаблює США, про це лівацький "економіст" нічого не пише ?

де лендліз ?

де літаки f-16 та танки abrams ?

ну не доларовими ж папірцями відбиватися від москалів ?
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08.02.2024 11:41 Ответить
уже в Украине
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08.02.2024 11:44 Ответить
русня, тобі яке діло до того, що нам поставляють США? В тебе унітаз є?
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08.02.2024 12:17 Ответить
При Байденоміці найкраща економіка наразі за останні 30 років, з врахуваням ковіду.
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08.02.2024 15:10 Ответить
в Україні ?

в США тільки цифри малюють, мовляв упало безробіття - але ціни виросли на 40%

тобто тим, хто не безробітний, просто друкують гроші і роздають - "класна економічна модель" !
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08.02.2024 16:38 Ответить
не только Украине ,а и Израилю и Тайваню
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08.02.2024 11:43 Ответить
Власник видання спонсор демів, але деми також винні затримкою далекобійного озброєння та літаків...
вже забули що навіть польскі міги штати заборонили були передавати в Україну,
забороною ударів по раші, без цих ударів війну не виграти ....

та тим що Байден спустив лендліз в урну....
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08.02.2024 11:47 Ответить
можете пояснить що значить "Байден спустив лендліз в урну" - нам же все дали безкоштовно. Нахіба нам воно було по лендлізу?
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08.02.2024 12:18 Ответить
Брехня повна... бесплатна програма йшла окремо від ленд лізу і в рамках бесплатної програми ми отримували стару техніку та явно недостатньо для наших потреб...А в рамках лендлізу мала бути надана ******* зброя.... А ще як виявив аудит ініційований сенаторами нам поставляли старе озброєння за ціною нового... звідки і знайшлись додаткові 6 млрд, інакше кошти б давно завершились... хоча фактично аудит мав інакший намір ... але пішов нам на користь

в результаті відсутності арти та ***********, загинуло багато підготовлених мотивованих бійців які мали великий бойовий досвід... та найгірше командирів... а тепер воюємо з тими хто попадає під операцію бусик та по прискореній підготовці їх відправляють в бойові частини, тому що нехватає резервів
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08.02.2024 13:30 Ответить
ленд ліз був проголосований на випадок вичерпання можливості надавати зброю безкоштовно.

застарівша зброя для вас я так розумію: Абрамси, Ф16, М777, Хаймарси, Петріоти і Джавеліни? Давайте без примітивної конспірології.
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08.02.2024 17:28 Ответить
А те , що США , минулого року , купили в рфії урану на рекордну суму - чому про це не пишуть ?
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08.02.2024 11:49 Ответить
но про ето ні показал ні одін тіліканал, ні напісала ні одна газєта!
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08.02.2024 12:19 Ответить
Як завжди - будуть дивитися як інтернет на це відреагує - якщо розголос піде , тоді і новина ця з'явитися
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08.02.2024 12:37 Ответить
тобто якщо я вигадаю абсолютну люту х*іту, наприклад про США, які купують у росії уран, і запостю її в інтернет - і потім мільйон не дуже розумних людей цю х*іту перепостить - то CNN доведеться подавати її як правду - правильно?
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08.02.2024 17:30 Ответить
Оце і є правдою ОБІСЦЯНОК та ГАРАНТІЙ написаних на туалетному папері МЕМУРАНДУМІВ, усякими популістами США та інших світових ядерних держав КОТРІ ОБИРАЮТЬСЯ на 5 річний термін, а "ПІСЛЯ НИХ ХОТЬ ПОТОП" про те, як добровільно позбуватися зброї котра може захистити державу та усю НАЦІЮ від усякихТЕРОРЕСТИЧНИХ посягань ГОПНИКІВ...!!!

Обісцянки "лідерів" світових держав, котрі немають жодного відношення до вашої держави і не являються членами цієї НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА НЕ ЗНАЮТЬ УСІХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ, а лише від неї щось вимагають під ПОПУЛІСТИЧНИМИ 5-ти річного "лідеро-словоблудства" та гаслами ОБМАНУ та спонукають керівництво вашої держави піти на кроки котрі вигідні тільки їм, та можуть призвести до послаблення економічної, військової, наукової, національної, територіальної, екологічної стабільності та міцності ВАШОЇ держави та прихованої і реальної окупації та захоплення споконвічно-історичних територій та земель ВАШОЇ держави, є ЗРАДНИКАМИ принципів демократії у СВІТІ та тих держав з котрими ведуть такі ПОПУЛІСТИЧНО НІКЧЕМНІ політичні словоблудства про РОЗБРОЄННЯ, ПОСТУПКИ ТЕРИТОРІЯМИ, та МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ котрі ведуть до розмивання таких НАУКОВИХ та ІСТОРИЧНИХ ВИЗНАЧЕНЬ, як НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ФОЛЬКЛЬОР, ГЕНЕТИКА, ІСТОРИЧНІ ТЕРИТОРІЯ ЗЕМЕЛЬ цих ДЕРЖАВ та їх ГРОМАД...!!!

КЛІНТОН і був цією 5-ти річною маріонеткою популізму, завербованою фсб підоросії, бо у 1994 році мало відбутися ядерне розброєння військ підоросії за договором скорочення атомного озброєння між США та ссср "Договір СНО-I був укладений між СРСР і США 31 липня 1991 року в Москві і набув чинності 5 грудня 1994 року - вже після розпаду СРСР і передачі Росії ядерної зброї для знищення", а ПО СУТІ РОЗБРОЇЛИ на той час не підоросію, а суверенну незалежну державу УКРАЇНА, надавши їй МЕМ-урандівські ОБІСЦЯНКИ захисту та допомоги...!!!

Усі ці дії і ПРИЗВЕЛИ до військового вторгнення підоросії в Україну та анексії її земель та десятки тисяч вбитих УКРАЇНЦІВ та заявами про приєднання цих анексованих земель до боліт гопників підоросії...!!!

Держави світу та Європи чухрають свої макітри та роблять саркастичний вигляд дуже схвильваних, занепокоєних та стурбованих своєю анурестичною діареєю БОЯГУЗНИКІВ та сцикунів перед розростаючою загрозою метастаз, ракової підороської пухлини СМЕРТОНОСНОЇ ВІЙНИ, котру вони тах ретельно ВПРОВАДЖУВАЛИ у суспільство та усі сфери економіки та промисловості і політики своїх держав, методами міграції законспірованих фсбешних деверсантів, вбивць та катів підоросії під виглядом соплименників цих національностей...!!!
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08.02.2024 12:24 Ответить
 
 