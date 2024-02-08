Республиканцы помогают Путину, их цинизм в отношении Украины ослабляет гарантии США и делает мир менее безопасным, - The Economist

События в Сенате США с рассмотрением вопроса помощи Украине и неспособность парламента к консолидации вызывают беспокойство не только в Украине. Британское издание The Economist критически оценивает действия американских властей, которые не в состоянии помочь Украине в критический момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью The Economist.

"Какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке? Украина настойчиво противостояла имперским амбициям Владимира Путина, не создавая угрозы ни одному американскому солдату. Прекращение помощи придаст смелости агрессорам по всему миру и сделает мир менее безопасным для всех.

Республиканцы Палаты представителей, несомненно, поздравляют себя за то, как им удалось осложнить жизнь Байдену. Если бы они намеревались нанести вред Америке и помочь Путину, они вряд ли могли бы сделать лучше", - оценивает ситуацию обозреватель The Economist.

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Издание отмечает, что замедление американской поддержки уже вредит Украине на поле боя. Друзья Америки наблюдают за этим нервно, а враги – с радостным предчувствием, пишет The Economist.

По мнению издания, задержка решения Сената о помощи Украине не сопоставима с потерями – репутационными и физическими, которые сейчас несет на поле боя украинский воин.

"Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-нибудь альтернативная идея финансирования пройдет согласование Конгресса. Им сейчас нужны боеприпасы. Если они этого не получат, они, возможно, не смогут отразить российское весеннее наступление, и могут потерять больше территории своей страны", - резюмирует издание.

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