Руководство ВР изменило правку "слуги народа" Федиенко, заблокировавшего развитие боевых систем ВСУ, - Шабунин

Правку "слуги народа" Федиенко, блокировавшей развитие боевых систем ВСУ, исправило руководство Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦБК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Руководство Рады исправило преступление "слуги" Федиенко, который заблокировал развитие боевых систем ВСУ. Это была самая быстрая адвокационная кампания ЦБК: две публичные коммуникации и немного непубличных переговоров. Спасибо партнерам во власти, которые быстро отреагировали. В тексте законопроекта, который подписал Спикер, было убрано запятую. И это коренным образом меняет регулирование в пользу Сил Обороны", - пояснил он.

По словам Шабунина, в редакции, подписанной спикером, запрещено легализовать только те системы, которые одновременно и имеют интеграции, и предоставляют публичные услуги (а каждое из этих требований отдельно – не валидна).

"Как вы понимаете, боевые системы никаких публичных услуг не оказывают. Разве врагу, и то – исключительно ритуальные. Удаление запятой все равно оставляет поле для манипуляций, так что было бы хорошо вообще забрать из текста часть об интеграции. Однако по состоянию на данный момент – это самый быстрый" (хотя и не идеальный) выход из катастрофы, в которую Федиенко преднамеренно загнал боевые системы Сил Обороны. Последний, напомню, влепил (в законопроект №10062) правку на скрине (с запятой), чем фактически запретил любые интеграции боевых систем в облаке", – добавил глава ГПК.

Ранее сообщалось, что "слуга народа" Федиенко своей правкой запретил перенос наших боевых систем в военные облакак стран НАТО

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