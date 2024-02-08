Глава Мюнхенской конференции Гойсген выступил за прекращение войны в Украине путем переговоров с РФ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров с Российской Федерацией. Как ориентир он предлагает использовать провалившиеся Минские соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Она (война, - ред.) не должна закончиться, как Первая мировая война, с сотнями тысяч погибших. Поэтому правильно подумать над тем, как добиться решения путем переговоров. И я думаю, что мы, безусловно, можем взять Минские соглашения за ориентир", – заявил он.

Хойсген сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, согласно которым на фронте сложилась "патовая ситуация" и что ситуация зашла в тупик, как на Западном фронте в Первой мировой войне.

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