РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6124 посетителя онлайн
Новости Война
6 864 93

Глава Мюнхенской конференции Гойсген выступил за прекращение войны в Украине путем переговоров с РФ

гойсген,крістоф

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров с Российской Федерацией. Как ориентир он предлагает использовать провалившиеся Минские соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Она (война, - ред.) не должна закончиться, как Первая мировая война, с сотнями тысяч погибших. Поэтому правильно подумать над тем, как добиться решения путем переговоров. И я думаю, что мы, безусловно, можем взять Минские соглашения за ориентир", – заявил он.

Хойсген сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, согласно которым на фронте сложилась "патовая ситуация" и что ситуация зашла в тупик, как на Западном фронте в Первой мировой войне.

Также читайте: Украина в Совбезе ООН: Путин доказал, что с ним невозможно вести переговоры

Автор: 

минские соглашения (3229) переговоры с Россией (960) Хойсген Кристоф (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Патова ситуація із-за того, що ви телитесь з наданням зброї.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27
+30
Вже були перемовин в Мюнхені. Закінчилось все концтаборами. Дуже коротка історична пам'ять.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27
+28
Де цих гумових виробів беруть?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де цих гумових виробів беруть?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:24 Ответить
А вас, вояк диванних, де беруть?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:26 Ответить
Копіюють. З вас.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27 Ответить
пропоную віддати назад Східну Германію і половину Берліна путіну за мирну угоду з росією
хто за?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:49 Ответить
Та можна й всю Німеччину, щоб путін точно був задоволений. Хоча б деякий час, а там видно буде. "Патової ситуації" не було б , якби ви роздуплилися, нарешті з питанням озброєння.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:27 Ответить
ти забув додати номер. №2
показать весь комментарий
09.02.2024 03:25 Ответить
Ще один переговорщик.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:26 Ответить
Отаке -- говорили - балакали -- сіли таи заплакали
показать весь комментарий
08.02.2024 11:26 Ответить
В нього з зелей один діллер !!!!
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27 Ответить
Патова ситуація із-за того, що ви телитесь з наданням зброї.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27 Ответить
того і теляться - щоб була патова ситуація
як і просив путін
показать весь комментарий
08.02.2024 11:51 Ответить
Вже були перемовин в Мюнхені. Закінчилось все концтаборами. Дуже коротка історична пам'ять.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:27 Ответить
Може він краще згадає чим закінчилась для Німеччині Перша Світова війна?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:28 Ответить
Так він і згадує. Ти читати вмієш?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:31 Ответить
Бабі своїй будеш тикати.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:34 Ответить
Ні, тобі буду.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:34 Ответить
для Німеччини закінчилися приходом гітлера, великим підйомом та захопленням Європи
чому він такий незадоволений?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:52 Ответить
а можно цього гойсгена на півроку командирувати на росію? Хай там перемовляється. Потім хай надасть звіт у письмовому вигляді.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:28 Ответить
Сосні кацапського куйца,хойсген.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:29 Ответить
Так він вже соснув...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:36 Ответить
А ось і перші ластівки... чи то пак голуби миру, хоча чи миру, - то питання, а от що у них від голубів не відняти, так то здатність срати на голову сусідам та й під себе заодно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
08.02.2024 11:29 Ответить
Це камінь в город Залужного, мовляв бачте сам Гойсен каже( хоча хто це взагалі хз) , і це закид зекоманди як проба пера. На мой звісно погляд.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:31 Ответить
У зєкоманди піпіська не доросла, щоб складати тексти главі Мюнхенської конференції.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:35 Ответить
Просто в последнее время миска у этих "глав конференций" и прочих бездельников конкретно опустела и единственное, о чем они мечтают, это вновь наполнить ее кровавыми, кацапскими деньгами.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:31 Ответить
Типовий ботан, якому можна впарити будь-яку хєрню. На кого з цих еуропейських політиків не подивишся скрізь один і той самий типаж: окуляри, носяка як у пінокіо, згорблені, перекособочені, вичавлені як лимон. І вираз обличчя "мамо, де я?".
показать весь комментарий
08.02.2024 11:32 Ответить

показать весь комментарий
08.02.2024 11:34 Ответить
Еще одна путинская консерва вылезла. Мы уже все помним чем закончились переговоры и с Германией и с рашкой в минске. С каждыми переговорами Украины становится все меньше и меньше. Еще осталось примерно на 2 раунда переговоров. А там уже и не будет за что воевать. Остальное растащат мадьяры, румыны и поляки.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:35 Ответить
Подивимся що лишиться без.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:53 Ответить
мінські угоди, це був порятунок, і можливість максимально відтягнути час і підготуватися, що і робило керівництво україни.
але ж у 2019, українці, своїми руками, відкрили вільний шлях для кацапів.
до речі. саме армія створена з 2014 зупинила "несподіване" вторгнення.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:50 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 11:36 Ответить
на перемовинах з фуйлом
цей ******** запропонує повернути
терріторію бившої ДДР мацковіі
показать весь комментарий
08.02.2024 11:40 Ответить
Ого скільки коментарів против переговорів а хто з вище перечислених пішов сам добровільно в військо а не ховається за відсрочкою, бронню і трьома дітьми... або втік закордон

одним з чинників що такі постійно з'являються на заході є те що в нас уже немає черг в тцк а на вулицях змушені примусово виловлювати людей для поповнення діючих військових підрозділів...

та і в армії деяка частина тих хто воює хочуть демобілізації, а їх родичів виходять на протести...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:41 Ответить
На перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони вже не можуть перемогти.
У росії вже закінчуються солдати, техніка, гроші? Ні. А у України - так.
Тому ці "перемовини" - диктування умов капітуляції. На менше росія не згодиться.
Тоді який сенс у "перемовинах"?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:53 Ответить
ви ж самі відповіли - в нашій капітуляції, русняві через таких суб'єктів озвучують свої побажання та й більшості країн світу, яким все це вже набридло... хочеться торгувати мати дешеві енергоносії та отримувати інші задоволення...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:57 Ответить
То було риторичне питання.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:00 Ответить
Ви у війську? якщо ні чому не йдете? жінок також приймають
показать весь комментарий
08.02.2024 13:34 Ответить
Все вірно, чому ви не йдете у військо добровільно яка причина?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:33 Ответить
Маю законне право. А ви?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:33 Ответить
Ну от ховаєтесь за відсрочкою тобто не хочете воювати? а як хочете??

Я написав що одна із причин чому нас змушують до перемовин такі як ви що сидять і ховаються за законним правом... а військові змушені виловлювати людей на вулиці і ці відео потім використовують такі як він для просування перемовин...
показать весь комментарий
08.02.2024 13:39 Ответить
А ви за перемовини?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:39 Ответить
Ви відповідаєте питанням на питання ....

Якщо ви хочете примусити рашу до миру на наших умовах, як це зробити
в умовах коли в раші перевага в озброєнні? і в нас от ви до прикладу не хочете воювати за країну а ховаєтесь за законним правом і таких як ви багато... а ще дуже велика кількість виїхала за кордон і там ховається...

Ви можете відповісти на питання як ви це бачите? коли сидите вдома...
показать весь комментарий
08.02.2024 13:45 Ответить
Я сиджу вдома, поки є законна підстава. Якщо справи підуть далі так само погано, цю підставу скасують, не така вже вона і критична. Тоді піду воювати. Тікати з країни я не збираюсь, але коли приймуться вже за таких, як я, значить, країні, в принципі, вже кінець. За її межами я нікому не потрібен, в російській армії воювати проти країн Балтії не збираюсь, отже...
Ви, певно, хочете перемир'я, щоб швиденько втекти за кордон.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:48 Ответить
Потім вже вас не дуже треба буде коли раша здобуде повну перевагу

Тут два варіанти або ми почнемо виробляти ******* озброєння щоб отримати перевагу, або всі забувають про своє законне право не йти і воюємо з кожного вікна автомат...

перше трохи складно в наших умовах, та і часу багато втрачено

тільки другий варіант
показать весь комментарий
08.02.2024 13:51 Ответить
Думаю, тотальну мобілізацію все ж встигнуть запровадити.
У нас ще є багато тилових підрозділів, які встигнуть якось стримати навалу, поки держава зішкрябує залишки м'яса.
Ви, мабуть, маєте особисту зброю, тому так легко розмірковуєте про цей варіант.
А у мене немає. Єдиний спосіб її здобути законним шляхом - піти до армії.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:55 Ответить
Якби я хотів втекти то давно б поїхав, маю законне право, але хто тоді тут залишиться щоб допомогати щось змінити на краще цю складну ситуацію...
показать весь комментарий
08.02.2024 13:59 Ответить
Ну і як ви її зміните на краще, якщо не в ЗСУ?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:01 Ответить
є багато способів... але я не противник перемовин на умовах які зараз просуває в світі президент так звану формулу миру... хоча і не його прибічник

тому що не бачу інакшого виходу в умовах коли ми не маємо достатньо озброєння, захід імпотенти а багато українців ховаються або закордоном або за законним правом...
показать весь комментарий
08.02.2024 14:22 Ответить
Проблема в тому, що русня не захоче чути нічого крім згоди на капітуляцію, хоч і завуальовану. Наприклад, їх основна вимога - повне роззброєння ЗСУ і скорочення десь до 50 тисяч.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:22 Ответить
щоб 1 людина воювала та ні в чому не зазнавала обмежень, потрібно десь 10 людей, які працюють та платять податки, а ще в нас є силовики, дснс медики та вчителі... ні ЄС ні американці не горять, щоб нас годувати..., а ще забула - 30 відсотків з цього треба подарувати якимось крадіям, щоб вони купили собі якусь машинку, або домік..., тому я працюю, а ви можете йти та воювати...
показать весь комментарий
08.02.2024 14:17 Ответить
Як тоді совок чи афган воював, жінки на виробництво чи в держслужбу всі інші до зброї
показать весь комментарий
08.02.2024 14:18 Ответить
А ще нагадаю вам як британія воювала, коли навіть члени королівської сім'ї допомагали в госпіталі
показать весь комментарий
08.02.2024 14:27 Ответить
Почитаєш біографію цих *************** і обов'язково знайдеш зв'язки зі штазі або КГБ...
показать весь комментарий
08.02.2024 11:41 Ответить
мабудь він народився у 1946 році
і батько його 7 рота червоної арміі
показать весь комментарий
08.02.2024 11:43 Ответить
Ну і так вже є сотні тисяч вбитих. ***** це якось зупиняє в намаганні знищити всю Україну? Німцям треба час, щоб побудувати нову берлінську стіну? Дайте нам ефективну зброю, тоді може не доведеться стіну будувати
показать весь комментарий
08.02.2024 11:57 Ответить
Досить базікати. СПРОБУЙТЕ.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:11 Ответить
а вдруг куйло согласєн вже навіть вивести війська , а ми його навіть не питали ні про що.

взагалі, треба проводити переговори час від часу, щоб розуміти, на що вже згідна росія.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:13 Ответить
А хто заважає рашці вивести війська вже зараз, без перемовин? У Харківській області, Сумській, Чернігівській, з-під Києва у них це гарно виходило. Чи з Вашого боку то був сарказм?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:33 Ответить
я утрірую. я маю на увазі може він вже згоден на якісь поступки, які можна зафіксувати в мирному договорі.

вивести зараз і вивести в результаті підписання миру це 2 великі різниці.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:53 Ответить
Його поплічниками було оголошено, що і через 10, 20, 50 років вони не визнають Україну і, тим більше, її незалежність. Який мирний договір? Якщо він згоден на якісь поступки, то нехай озвучує. Чи не царська це справа - самому щось пропонувати? Давайте ще знову морду обличчя йому зберігати. Та й , взагалі, це така маячня, що й часу на неї шкода.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:17 Ответить
ага, публічно заявляли, що "всі цілі сво будуть досягнуті", а на стамбульських переговорах погодились вийти до стану на 23 лютого.

всі політики публічно завжди виголошують завишені цілі, а на переговорах йдуть на компроміс.

ми повинні розуміти які в них там настрої, на що вони готові піти.

я думаю, що зараз, вони готові закінчити війну на діючих кордонах, і навіть не ставить вимоги щодо не вступу в нато (таке проходило в американській пресі, "на основі анонімних джерел")

ми маємо знати, чи це дійсно так.

якщо дійсно так - то ще треба буде трохи допрацювати на фронті, щоб добитися того, що нам треба.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:52 Ответить
Про 23 лютого це вони Вам самі доповіли? Не тіштеся ілюзіями або не вважайте дурниками людей.
показать весь комментарий
08.02.2024 18:42 Ответить
серйозно? ви до цих пір ще не зрозуміли на що згодна срасія?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:35 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/8/7440942/ Российский ударный "Аллигатор" был уничтожен на Авдеевском направлении
показать весь комментарий
08.02.2024 12:21 Ответить
Були і Меморандум про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 р., стаття 1 якого виглядає так: "РФ підтверджує Україні свої зобов'язання відповідно до принципів Заключного акта НБСЄ поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України". Був і Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ від 31 травня 1997 р. де паРаша клятвенно зобов'язалася утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна її зброя ніколи не використовуватиметься проти України і інші.....
Ну і що нам дали ці договори із цією проклятою ворожою профашистською **********? Вони дали лише криваву війну та окупацію територій України. А значить не про якісь договори (змова Мінська, Нормандська, Стамбульська, московська...в редакції кремлівських фашистів) з цією проклятою ворожою і жахливою паРашею-ордою навіть не може бути й мови, вона їх ніколи не виконувала і ніколи їх не виконає навіть у своїй редакції. Просто вона кров'ю та змором України очікує від неї беззастережної капітуляції, щоб повністю знищити її як державу.
-
показать весь комментарий
08.02.2024 12:22 Ответить
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (кацапи) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом пригноблених українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. А тепер що такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!?українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. А тепер що такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!
показать весь комментарий
08.02.2024 12:41 Ответить
Помните, когда началось летнее украинское контрнаступление, то Залужный, буквально через пару дней, поняв, что все пошло не так как предполагалось, изменил тактику и не стал бросать в бой новую технику и свежие части, а Зеленский на него еще кричал и требовал продолжения банкета? Так вот: эти сохраненные Залужным части сейчас и воюют. А что? Простенько и со вкусом. Мне лично так кажется…
показать весь комментарий
08.02.2024 12:32 Ответить
А навесні, коли не було цих бетонних укріплень і мінованих полів, Залужний наполягав на наступі, а його командир бігав і верещав "Ще рано, у нас тільки 98% озброєння". А, коли вже орки забетонувалися, наказав все звільняти.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:37 Ответить
взагалі треба провести соцопитування в україні "на який сценарій закінчення війни ви згідні?"

"крим і донбас залишається під росією, а ми вступаємо в єс і нато? Згідні так/ні?"

"тільки крим залишається під росією, вступаємо в єс/нато? Чи погодились би на такий сценарій?"

можливо, заявлена зеленським мета "до кордонів 1991" занадто висока, і, можливо, нам прийдеться вічно воювати, щоб її досягти? Можливо, народ згіден на менше, аби тільки війна закінчилась?

І взагалі, треба відкрити втрати. Як народ щось має думати що нам далі робити, якщо він не знає втрати. А у нас же демократія, у нас народ має вирішувати, що робити Україні! Втрати знають тільки депутати і вони приймаюь рішення? а народ що?

що таке демократія? це значить, що народ має право і на революцію. А якщо народ, заблуждающийся, проведе революцію? тому влада має бути повністю відкрита перед народом.

навіть, якщо на якомусь етапі провести опитування "чи воюємо далі, чи заключаємо мир?" - народ не зможе відповісти на це питання. бо у нього немає ніяких даних - даних про кількість загиблих та поранених.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:34 Ответить
Ви такий наївний, що думаєте, ніби подібні опитування щось вирішать? Кацапи не підуть добровільно звідти, куди вони вже влізли. Тобто доведеться віддати і Донбас. і Крим, і окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини. І в НАТО ми не опинимося наступного дня після підписання подібних угод. Згадайте Мінські домовленості і Дебальцеве, яке згідно цих угод мало залишатися під контролем українських військ, бо лінія на момент підписання проходила саме так. І шо?
показать весь комментарий
08.02.2024 12:43 Ответить
а які гарантії, що війна закінчиться, навіть якщо ми деокупуємо всі наші території?

кацапія ж буде продовжувати стріляти з-за кордону.

в нато ми можемо попасти, тільки якщо буде мирний договір. якщо росія буде продовжувати воювати - нікого нато.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:56 Ответить
а що ви пропонуєте, як добитися закінчення війни, підписати мирний договір, щоб нас могли взяти в нато?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:57 Ответить
чим росію зшантажувати, щоб вона це підписала?

"ми стоїм уже перед кримом, у нас 3000 танків, 3000 бтр-ів, 200 літаків. з дня на день ми починаємо операцію по звільненю крима. *****, якщо ми звільнимо крим, ти ж розумієш, що тебе знесуть. так що краще підписуй мирний договір, який нам потрібен для вступу в нато і ми розходимось".

я думаю тільки так.

звільнивши крим, і стоячи вже на кордоні з росією, ми вже так не зможемо погрожувати, що ми зайдемо на територію росії. на територію росії ми не можемо зайти, так як у них ЯЗ.

ну добре. звільняємо всі наші території і продовжуємо обстрілювати росію ракетами, і говоримо "підписуйте мирний договір, інакше обстріли не прекратятьсмя" куйло на це не піде. йому пофіг на своїх граждан.

без договору про припинення війни, пока не настане мир - нас в ніяке нато не візьмуть. росія може після закінчення війни просто раз в тиждень випускати по 1 ракеті, і це вже буде вважатися продовденням війни.

є ще варіант хіба шо, звійльняємо території і тоді відновлюємо ЯЗ. приймаємо свою ядерну доктрину, по якій, якщо хтось ступить на нашу землю - ми маємо право застосувати ЯЗ.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:06 Ответить
розумієш, у росії є перевага, в тому що у неї є яз, а у нас немає.

вона може заходити на нашу територію, а ми на її - ні.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:13 Ответить
а взагалі в україни тільки 2 варіанта гарантій безпеки : нато і ядерна зброя.

не візьмуть в нато - прийдеться відновлювати яз.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:15 Ответить
можна мільйони подібних опитувань проводити в Україні стосовно НАТО. от тільки головне питання - а саме НАТО згідне зараз прийняти Україну до себе? тож ці опитування тільки для кацапських наративів..
показать весь комментарий
08.02.2024 13:41 Ответить
поки війна не закінчиться - ні.

поки не буде мирного договору з росією.

поки будуть тривати обстріли.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:08 Ответить
в такому разі це буде не мирний договір з срасією, а капітуляція України..
показать весь комментарий
08.02.2024 14:22 Ответить
Ну ****** в мацкву, примусь ***** забратися з України, а тоді вже балакай про переговори.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:38 Ответить
Переможище !!!
"Просто перестать стрелять и сойтись пА середине!"


Реєстрація:08.02.2024
показать весь комментарий
08.02.2024 13:03 Ответить
ТоваріщЬ вважає, що ***** повернеться до лінії фронту 2019 року?
Серйозно?
показать весь комментарий
08.02.2024 12:59 Ответить
Йому більш підходить прізвище Гой, Сгинь!
показать весь комментарий
08.02.2024 13:28 Ответить
Пусть думает, думкопф
показать весь комментарий
08.02.2024 13:32 Ответить
Ещё одна путинская шлюшка.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:06 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 15:10 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-lyudozherska-natura-susidiv.htm 1. Оповідь про народ мучителя та вбивцю. Людожерська натура сусідів
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-vijni-moskvi-proti-kieva.htm 2. Оповідь про народ - мучителя та вбивцю. Війни Москви проти Києва
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-suchasne-protistoyannya-z-20-stolittya-do-nashih-dniv.htm 3. Оповідь про народ мучителя та вбивцю. ******* протистояння: з 20 століття до наших днів

Звідси й питання до "миротворців": за що ви так не любите своїх дітей та онуків?
Чи ви клінічні ідіоти?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:29 Ответить
Навіщо залишати таку "спадщину" своїм нащадкам?
показать весь комментарий
08.02.2024 15:33 Ответить
От читаю щойно новину з месагами про те, як ***** намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами; де в тексті підкреслено, що луб'янка вербує деяких депутатів Європарламенту як «агентів впливу» та створила залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, в тому числі за допомогою фінансування. Де європарламентарі стверджують, що завербовані росіянами політики діють як підсилювачі російської пропаганди і служать інтересам каспам.
Цей Гойсген - точно завербований...
показать весь комментарий
08.02.2024 16:39 Ответить
О, ще один із "великих" політиків на підсосі у Газпрому
показать весь комментарий
09.02.2024 08:46 Ответить
ПОТОМУ ЧТО У ПУТИНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА СВЯЗАННАЯ С КРЫМОМ !?)
показать весь комментарий
11.02.2024 21:46 Ответить
 
 