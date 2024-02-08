Глава Мюнхенской конференции Гойсген выступил за прекращение войны в Украине путем переговоров с РФ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген выступает за прекращение войны в Украине путем переговоров с Российской Федерацией. Как ориентир он предлагает использовать провалившиеся Минские соглашения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Она (война, - ред.) не должна закончиться, как Первая мировая война, с сотнями тысяч погибших. Поэтому правильно подумать над тем, как добиться решения путем переговоров. И я думаю, что мы, безусловно, можем взять Минские соглашения за ориентир", – заявил он.
Хойсген сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, согласно которым на фронте сложилась "патовая ситуация" и что ситуация зашла в тупик, как на Западном фронте в Первой мировой войне.
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хто за?
як і просив путін
чому він такий незадоволений?
але ж у 2019, українці, своїми руками, відкрили вільний шлях для кацапів.
до речі. саме армія створена з 2014 зупинила "несподіване" вторгнення.
цей ******** запропонує повернути
терріторію бившої ДДР мацковіі
одним з чинників що такі постійно з'являються на заході є те що в нас уже немає черг в тцк а на вулицях змушені примусово виловлювати людей для поповнення діючих військових підрозділів...
та і в армії деяка частина тих хто воює хочуть демобілізації, а їх родичів виходять на протести...
У росії вже закінчуються солдати, техніка, гроші? Ні. А у України - так.
Тому ці "перемовини" - диктування умов капітуляції. На менше росія не згодиться.
Тоді який сенс у "перемовинах"?
Я написав що одна із причин чому нас змушують до перемовин такі як ви що сидять і ховаються за законним правом... а військові змушені виловлювати людей на вулиці і ці відео потім використовують такі як він для просування перемовин...
Якщо ви хочете примусити рашу до миру на наших умовах, як це зробити
в умовах коли в раші перевага в озброєнні? і в нас от ви до прикладу не хочете воювати за країну а ховаєтесь за законним правом і таких як ви багато... а ще дуже велика кількість виїхала за кордон і там ховається...
Ви можете відповісти на питання як ви це бачите? коли сидите вдома...
Ви, певно, хочете перемир'я, щоб швиденько втекти за кордон.
Тут два варіанти або ми почнемо виробляти ******* озброєння щоб отримати перевагу, або всі забувають про своє законне право не йти і воюємо з кожного вікна автомат...
перше трохи складно в наших умовах, та і часу багато втрачено
тільки другий варіант
У нас ще є багато тилових підрозділів, які встигнуть якось стримати навалу, поки держава зішкрябує залишки м'яса.
Ви, мабуть, маєте особисту зброю, тому так легко розмірковуєте про цей варіант.
А у мене немає. Єдиний спосіб її здобути законним шляхом - піти до армії.
тому що не бачу інакшого виходу в умовах коли ми не маємо достатньо озброєння, захід імпотенти а багато українців ховаються або закордоном або за законним правом...
і батько його 7 рота червоної арміі
взагалі, треба проводити переговори час від часу, щоб розуміти, на що вже згідна росія.
вивести зараз і вивести в результаті підписання миру це 2 великі різниці.
всі політики публічно завжди виголошують завишені цілі, а на переговорах йдуть на компроміс.
ми повинні розуміти які в них там настрої, на що вони готові піти.
я думаю, що зараз, вони готові закінчити війну на діючих кордонах, і навіть не ставить вимоги щодо не вступу в нато (таке проходило в американській пресі, "на основі анонімних джерел")
ми маємо знати, чи це дійсно так.
якщо дійсно так - то ще треба буде трохи допрацювати на фронті, щоб добитися того, що нам треба.
Ну і що нам дали ці договори із цією проклятою ворожою профашистською **********? Вони дали лише криваву війну та окупацію територій України. А значить не про якісь договори (змова Мінська, Нормандська, Стамбульська, московська...в редакції кремлівських фашистів) з цією проклятою ворожою і жахливою паРашею-ордою навіть не може бути й мови, вона їх ніколи не виконувала і ніколи їх не виконає навіть у своїй редакції. Просто вона кров'ю та змором України очікує від неї беззастережної капітуляції, щоб повністю знищити її як державу.
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"крим і донбас залишається під росією, а ми вступаємо в єс і нато? Згідні так/ні?"
"тільки крим залишається під росією, вступаємо в єс/нато? Чи погодились би на такий сценарій?"
можливо, заявлена зеленським мета "до кордонів 1991" занадто висока, і, можливо, нам прийдеться вічно воювати, щоб її досягти? Можливо, народ згіден на менше, аби тільки війна закінчилась?
І взагалі, треба відкрити втрати. Як народ щось має думати що нам далі робити, якщо він не знає втрати. А у нас же демократія, у нас народ має вирішувати, що робити Україні! Втрати знають тільки депутати і вони приймаюь рішення? а народ що?
що таке демократія? це значить, що народ має право і на революцію. А якщо народ, заблуждающийся, проведе революцію? тому влада має бути повністю відкрита перед народом.
навіть, якщо на якомусь етапі провести опитування "чи воюємо далі, чи заключаємо мир?" - народ не зможе відповісти на це питання. бо у нього немає ніяких даних - даних про кількість загиблих та поранених.
кацапія ж буде продовжувати стріляти з-за кордону.
в нато ми можемо попасти, тільки якщо буде мирний договір. якщо росія буде продовжувати воювати - нікого нато.
"ми стоїм уже перед кримом, у нас 3000 танків, 3000 бтр-ів, 200 літаків. з дня на день ми починаємо операцію по звільненю крима. *****, якщо ми звільнимо крим, ти ж розумієш, що тебе знесуть. так що краще підписуй мирний договір, який нам потрібен для вступу в нато і ми розходимось".
я думаю тільки так.
звільнивши крим, і стоячи вже на кордоні з росією, ми вже так не зможемо погрожувати, що ми зайдемо на територію росії. на територію росії ми не можемо зайти, так як у них ЯЗ.
ну добре. звільняємо всі наші території і продовжуємо обстрілювати росію ракетами, і говоримо "підписуйте мирний договір, інакше обстріли не прекратятьсмя" куйло на це не піде. йому пофіг на своїх граждан.
без договору про припинення війни, пока не настане мир - нас в ніяке нато не візьмуть. росія може після закінчення війни просто раз в тиждень випускати по 1 ракеті, і це вже буде вважатися продовденням війни.
є ще варіант хіба шо, звійльняємо території і тоді відновлюємо ЯЗ. приймаємо свою ядерну доктрину, по якій, якщо хтось ступить на нашу землю - ми маємо право застосувати ЯЗ.
вона може заходити на нашу територію, а ми на її - ні.
не візьмуть в нато - прийдеться відновлювати яз.
поки не буде мирного договору з росією.
поки будуть тривати обстріли.
"Просто перестать стрелять и сойтись пА середине!"
Реєстрація:08.02.2024
Серйозно?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-vijni-moskvi-proti-kieva.htm 2. Оповідь про народ - мучителя та вбивцю. Війни Москви проти Києва
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-suchasne-protistoyannya-z-20-stolittya-do-nashih-dniv.htm 3. Оповідь про народ мучителя та вбивцю. ******* протистояння: з 20 століття до наших днів
Звідси й питання до "миротворців": за що ви так не любите своїх дітей та онуків?
Чи ви клінічні ідіоти?
Цей Гойсген - точно завербований...